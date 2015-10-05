ты, что-то, сдулся, тяжеловат оказался зелёный флаг.
Поки в тилу давали 100к, він був патріотом. А потім за цими грошима стало необхідно їздити на передову, а не мити снаряди і заряджати рації, то все. Киця сказала «марш додому, можеш склад з рибою за 20 к грн охороняти, зате поряд». І Долярек закинув лопату .
Тепер постить «що робити коли піймали, як мастурбую в 1к, де живе 4 чоловіки?» 😅 «Що робити, коли відчувається що 3к, але постійно ловлять в залі»
«Як так, що я закрив очі, але мене все одно бачать?» та інші питання, коли ти кинув школу відразу як навчився писати
ЛАД написав:вряд ли в Манчестере в 1912 были дома даже в 10 этажей, т.е. 30 м
Manchester Town Hall. Designed by architect Alfred Waterhouse, the town hall was completed in 1877. The building contains offices and grand ceremonial rooms such as the Great Hall which is decorated with Ford Madox Brown's imposing Manchester Murals illustrating the history of the city. The entrance and Sculpture Hall contain busts and statues of influential figures including Dalton, Joule and Barbirolli. The exterior is dominated by the clock tower which rises to 280 feet (85 m) and houses Great Abel, the clock bell.
anduzenko написав:............ А какую войну Зе должен был остановить по твоим собственным словам в 2019? Кто на той войне воевал, вместо тебя? Хорошо "остановил"? Тебе понравилось? Зе, кстати, по-прежнему президент. А ты, что-то, сдулся, тяжеловат оказался зелёный флаг. Но виноваты, по-прежнему, всё кроме тебя, не так ли?
Не очень понятно, что хотели сказать.
А, вообще, народ, большая просьба, давайте прекратим срачи. Военная ветка уде полностью превратилась в зміїне кубло навесні. Противно заходить, как будто в дерьме искупался. Хоть здесь пусть будет возможность нормально разговаривать.
Сибарит написав:Интересно исторический анекдот вылился в обсуждение аэродинамики. На самом деле, так глубоко копать не нужно. В задаче предлагалось определить высоту при помощи барометра, а все решения Нильса Бора предполагали использование барометра и других предметов (веревки, линейки, часов, управляющего). Т.о. исходная задача не решена, а значит Нильс Бор заслуживал двойку по физике, а не Нобелевскую премию. Резерфорд излишне слиберальничал. 😁
Якщо будова висотою 3 м то Барометром ніяк не можна визначити висоту, Я дуже сумніваюсь що є такий точний барометр, який покаже різницю тиску
anduzenko написав:............ А какую войну Зе должен был остановить по твоим собственным словам в 2019? Кто на той войне воевал, вместо тебя? Хорошо "остановил"? Тебе понравилось? Зе, кстати, по-прежнему президент. А ты, что-то, сдулся, тяжеловат оказался зелёный флаг. Но виноваты, по-прежнему, всё кроме тебя, не так ли?
Не очень понятно, что хотели сказать.
А, вообще, народ, большая просьба, давайте прекратим срачи. Военная ветка уде полностью превратилась в зміїне кубло навесні. Противно заходить, как будто в дерьме искупался. Хоть здесь пусть будет возможность нормально разговаривать.
проекти соціального інжинірингу в мунулому і тепер і найближчому майбутньому виходячи із предмету сортовості
rjkz написав:Против того, чтобы улица забирала у родителей детей (порой в буквальном смысле), против асоциальной среды - банд и "банд". Единственный вид "банд" который я поддерживаю - music band
.......... Вашего ребенка никто не заберёт хотя бы по финансовым мотивам кто то должен его одевать и кормить) это фантомный страх.
rjkz не писал о том, что боится, что кто-то заберёт ребёнка физически. Речь о моральном влиянии "банды".
Другой вопрос появится 1я любовь, какой будет баланс между ней и родителями? В юном возрасте есть склонность к переоценке своих эмоций и недооценке других факторов.
Это трудно управляется, ребенок сам не в состоянии совладать со шквалом собственных чувств и лавины эмоций которые идут прицепом.
Особенно когда отношения резко заканчиваются внезапным разрывом, или любовь не взаимная это воспринимается как трагедия. Явление куда более опаснее "банд". Из банды можно уйти. А от своих чувств не убежишь.
Вы же писали, что у подростков нет проблем с сексом, их это не интересует и не волнует? Или вы под сексом подразумеваете только примитивный трах? Так он тоже интересует.
Напомню ещё раз ни одного ребенка не сделали насильно преступником или наркоманом. В неформальной группе всегда можно сказать нет и выйти из неё. В этом их прелесть.
Выйти-то можно, никто не держит. Но вы сами писали, что ребёнку нужно общение. И это верно. А если нет другой группы? А общения хочется. Ребёнок остаётся в группе, даже не принимая поначалу её мораль и её действия. Но постепенно он усваивает, что украсть булочку это нормально, а когда/если поймали, нормально оболгать человека, рассказывая, что "дядя трогал ниже пояса"
Выбор всегда за вашим ребенком, а то какой выбор он сделает - плод вашего влияния/воспитания. Иногда зарегулированный ребенок делает неправильный выбор на зло или чтобы освободиться от чрезмерной заботы. Свободу нужно давать, иначе ребенок возьмёт ее сам. Идеальный вариант свобода + доверие + ответственность.
Даже взрослому порой/часто тяжело сделать выбор и пойти против коллектива. Что уж говорить о ребёнке. А свобода, конечно, нужна. Но не безграничная. Должны быть какие-то рамки.