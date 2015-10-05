Додано: Нед 18 тра, 2025 14:16

Wirująświatła написав: rjkz написав: Против того, чтобы улица забирала у родителей детей (порой в буквальном смысле), против асоциальной среды - банд и "банд".

Единственный вид "банд" который я поддерживаю - music band Против того, чтобы улица забирала у родителей детей (порой в буквальном смысле), против асоциальной среды - банд и "банд".Единственный вид "банд" который я поддерживаю - music band

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Вашего ребенка никто не заберёт хотя бы по финансовым мотивам кто то должен его одевать и кормить) это фантомный страх. ..........Вашего ребенка никто не заберёт хотя бы по финансовым мотивам кто то должен его одевать и кормить) это фантомный страх.

Другой вопрос появится 1я любовь, какой будет баланс между ней и родителями? В юном возрасте есть склонность к переоценке своих эмоций и недооценке других факторов.



Это трудно управляется, ребенок сам не в состоянии совладать со шквалом собственных чувств и лавины эмоций которые идут прицепом.



Особенно когда отношения резко заканчиваются внезапным разрывом, или любовь не взаимная это воспринимается как трагедия. Явление куда более опаснее "банд". Из банды можно уйти. А от своих чувств не убежишь.

Напомню ещё раз ни одного ребенка не сделали насильно преступником или наркоманом. В неформальной группе всегда можно сказать нет и выйти из неё. В этом их прелесть.

Выбор всегда за вашим ребенком, а то какой выбор он сделает - плод вашего влияния/воспитания. Иногда зарегулированный ребенок делает неправильный выбор на зло или чтобы освободиться от чрезмерной заботы. Свободу нужно давать, иначе ребенок возьмёт ее сам. Идеальный вариант свобода + доверие + ответственность.

не писал о том, что боится, что кто-то заберёт ребёнка физически. Речь о моральном влиянии "банды".Вы же писали, что у подростков нет проблем с сексом, их это не интересует и не волнует?Или вы под сексом подразумеваете только примитивный трах? Так он тоже интересует.Выйти-то можно, никто не держит.Но вы сами писали, что ребёнку нужно общение. И это верно.А если нет другой группы? А общения хочется. Ребёнок остаётся в группе, даже не принимая поначалу её мораль и её действия. Но постепенно он усваивает, что украсть булочку это нормально, а когда/если поймали, нормально оболгать человека, рассказывая, что "дядя трогал ниже пояса"Даже взрослому порой/часто тяжело сделать выбор и пойти против коллектива. Что уж говорить о ребёнке.А свобода, конечно, нужна. Но не безграничная. Должны быть какие-то рамки.