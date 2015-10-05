«ШІ прийде за вашими робочими місцями. Чорт забирай, він прийде і за моєю роботою теж. Це тривожний сигнал», — написав він. — «Не має значення, чи ви програміст, дизайнер, менеджер продукту, аналітик даних, юрист, представник служби підтримки, продавець або фінансист — ШІ йде за вами».Кауфман сказав BI, що службова записка не стосується створення страху, а стосується зіткнення з реальністю. «Якщо ви не зробите цей крок, ви залишитеся без роботи», — пояснив він. «Не лише в нашій компанії, але й у всій галузі. Не буде попиту на людей, які працюють так, як п’ять років тому».CEO Fiverr додав, що люди, які знайдуть способи замінити технологіями 100% того, що вони роблять зараз, ніколи не будуть витіснені або замінені. Він каже, що ніколи не замінить працівника чи фрилансера з таким мисленням — «тому що це просто звільняє їхній час, щоб зосередитися на речах, які технології зараз не можуть забезпечити».Кауфман пояснив, що працівники, які використовують штучний інтелект, мають не стільки технічну майстерність, скільки «».«Я хочу, щоб мої люди зосередилися на цих складніших, специфічно людських завданнях, а не продовжували працювати так, ніби на дворі 2024 рік, — додав він. «Якщо ви все ще робите це, ви робите щось неправильно».На думку Кауфмана, фрилансери часто краще підготовлені до того, що штучний інтелект переверне ринок праці, оскільки вони постійно підвищують свою кваліфікацію.Уже багато компаній повідомили про зменшення найму людей. Duolingo поступово припинить використовувати підрядників для виконання роботи, з якою може впоратися штучний інтелект. СЕО Salesforce заявив, що не планує наймати більше інженерів, оскільки ШІ робить чудову роботу. СЕО Shopify каже, що перш ніж просити про збільшення штату, команди повинні пояснити, чому не змогли досягти результатів за допомогою ШІ.Водночас відомі й протилежні історії. Наприклад, шведська фінтех-компанія Klarna повертає до роботи реальних операторів підтримки, тому що надмірна ставка на штучний інтелект знизила якість сервісу.