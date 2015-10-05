Работает, получает зп - думает что платит налоги. Его работодатель может и не платить налоги (так было, надеюсь, сейчас не так, но не в курсе).
Ви дуже відстали від реалій сьогодення. Зараз навіть недалека наймана людина здатна зайти і глянути в 2 кліка, чи платить він подарки , з якої суми і скільки саме. В дії довідка ОК 5 і ОК 7 генерується за секунди. Є ще додаток ПФ. Тому зараз все дуже просто просто: питає банк, а скільки у вас офіційний дохід, щоб дати ліміт на переводи і фінмоніторинг? Ти йому в 2 кліка надіслав. Хоча коли я хотів є-оселю , то банк і так бачив дохід .
Может быть. Я Дию не застал. Раньше было так. Надеюсь, больше ТАК не будет. И это уже что-то. Осталось надеяться, что какому-то ахметову по решению какого-то районного суда не будут списывать задолженность перед ПФУ и Бюджетом как раньше.
ЛАД написав:.......... Не пойму, почему вы перестали меня понимать. Я не писал о муже, что "дети не его дело". Его. И у него тоже есть интерес к детям. На отношении мужа может сказаться не интерес к детям, а отсутствие других интересов у жены. Всё-таки не должны разговоры мужа с женой быть только о детях. Появление детей не ограничивает интересы, а ограничивает время на интересы. Понятно, что времени становится меньше, но это не то же самое, что потеря интересов.
Я не знаю или перестал Вас понимать, я вижу, что появление детей и наше совместное с женой ими занятие, настолько сократили возможность иметь другие интересы, что некоторые из них перестали существовать. К примеру. Я перестал читать книги. Жена оставила свое хобби. Но не я не она не считаем, что это ненормально.
Ладно, будем считать, что это проблемы неоднозначности человеческого языка. Я же написал о том, что появление детей ограничивает время на интересы. От каких-то. возможно, приходится и вообще отказываться. При этом могут появиться (и появляются!) новые. Когда у меня родилась дочка, я начал читать о закаливании детей, о развитии ребёнка, о детской психологии и т.п. У вас, как вижу, тоже. Это тоже интересы. Вы не бросили работу, а это тоже интерес. Кроме того, у вас появились и ещё новые интересы - например, хорошо освоить английский, найти своё место в новом обществе. Я говорил о ситуации, когда женщина с появлением детей (а, бывает, и раньше) бросает работу, теряет вообще все интересы, только пелёнки, сопли, уборка и готовка еды. Такое бывает. Но, бывает, год-два, пока ребёнок грудной (особенно, если беспокойный), а бывает, что это уже навсегда. Вот это уже деградация. Такая мать становится неинтересна детям и не является для них авторитетом, когда подрастут. Особенно, если у неё не было очень уж большого багажа до родов. Это, конечно, совсем не означает, что её не будут любить. И, кстати, то, что вы перестали читать, возможно, просто совпало с рождением детей. Книг бесконечно много, но многое повторяется в той или иной степени. Когда вы прочитали много книг, новые могут ничего не добавлять к вашему багажу, чтение становится просто привычкой, от которой можно вполне отказаться без особого ущерба. Разве что не сможешь в обществе похвастаться очередной прочитанной новинкой.
P.s. Вы там, правда, немного напутали с цитированием. В результате мне приписали ваши слова, а себе мои.
«ШІ прийде за вашими робочими місцями. Чорт забирай, він прийде і за моєю роботою теж. Це тривожний сигнал», — написав він. — «Не має значення, чи ви програміст, дизайнер, менеджер продукту, аналітик даних, юрист, представник служби підтримки, продавець або фінансист — ШІ йде за вами».
Кауфман сказав BI, що службова записка не стосується створення страху, а стосується зіткнення з реальністю. «Якщо ви не зробите цей крок, ви залишитеся без роботи», — пояснив він. «Не лише в нашій компанії, але й у всій галузі. Не буде попиту на людей, які працюють так, як п’ять років тому».
CEO Fiverr додав, що люди, які знайдуть способи замінити технологіями 100% того, що вони роблять зараз, ніколи не будуть витіснені або замінені. Він каже, що ніколи не замінить працівника чи фрилансера з таким мисленням — «тому що це просто звільняє їхній час, щоб зосередитися на речах, які технології зараз не можуть забезпечити».
Кауфман пояснив, що працівники, які використовують штучний інтелект, мають не стільки технічну майстерність, скільки «допитливість, адаптивність і готовність до експериментів».
«Я хочу, щоб мої люди зосередилися на цих складніших, специфічно людських завданнях, а не продовжували працювати так, ніби на дворі 2024 рік, — додав він. «Якщо ви все ще робите це, ви робите щось неправильно».
На думку Кауфмана, фрилансери часто краще підготовлені до того, що штучний інтелект переверне ринок праці, оскільки вони постійно підвищують свою кваліфікацію.
Уже багато компаній повідомили про зменшення найму людей. Duolingo поступово припинить використовувати підрядників для виконання роботи, з якою може впоратися штучний інтелект. СЕО Salesforce заявив, що не планує наймати більше інженерів, оскільки ШІ робить чудову роботу. СЕО Shopify каже, що перш ніж просити про збільшення штату, команди повинні пояснити, чому не змогли досягти результатів за допомогою ШІ.
Водночас відомі й протилежні історії. Наприклад, шведська фінтех-компанія Klarna повертає до роботи реальних операторів підтримки, тому що надмірна ставка на штучний інтелект знизила якість сервісу.
Про познавательную активность как важный индикатор психического здоровья я пишу давно.
Так а хто з цим сперечається? Тут сперечаються.. ну скоріше не погоджуються ..з твоєю категоричністю, що якщо не цікавляться так широко музикою як ти, то начебто низька познавательная активность. Комусь музика цікава в розмірі «кілька треків для спорту, кілька треків для релаксу з віскаріком». А тобі треба «ежегодно обновлять плей-лист на 80%». Але мені більш цікаво як влаштовано в найсвіжішому Еарбасі система кондиціонування , включно аварійна. А тобі воно зовсім не треба. Тобі цікаво що в мізках у долярчика, а мені чому авіаційні мотори західних виробників вдвічі потужніші ніж ссср чи постСССР-івські при аналогічних форм-факторах і розмірах. У кожного своє.
‼Путіна у світі сприймають краще, ніж Трампа, — Democracy Perception Index
У дослідженні взяли участь понад 111 тисяч респондентів зі 100 країн світу — ключові результати опитування:
📍Вперше Китай випередив США за рівнем глобального сприйняття: у 2025 році його чистий показник зріс до +14% (проти +5% у 2024-му), тоді як у США він упав із +22% до -5%. 📍Імідж рф покращився: після різкого падіння внаслідок вторгнення в Україну у 2022 році, її сприйняття у світі почало поступово відновлюватися — попри це, рф досі менш популярна, ніж США. 📍Трамп має негативне сприйняття у 82 зі 100 країн — гірше, ніж у путіна (61 країна) та Сі Цзіньпіна (44 країни). 📍Близько 70% респондентів вважають, що інші країни — зокрема США, Китай або росія — втручаються у внутрішню політику їхньої держави. 📍Попри авторитаризм, багато мешканців таких країн, як Китай, вважають свою систему «справжньою демократією», що свідчить про розбіжність між західним і локальним розумінням демократії. 📍У багатьох країнах респонденти все менше вірять у США як глобального захисника демократії, що відображається і в падінні рейтингу сприйняття. 📍Зростає підтримка авторитаризму серед молоді: У Великій Британії кожен п’ятий молодий британець віком 18–45 років вважає, що сильний лідер без виборів кращий за демократію. 📍Покоління Z ставиться до демократії зі скептицизмом: багато молодих людей вважають, що демократія не відповідає їхнім очікуванням і підтримують радикальні зміни або навіть військове правління.