Додано: Нед 18 тра, 2025 22:01

Успіх написав: .........

Чомусь, як я був на наших військових позиціях, то неодноразово бачив, як ґелікоптери повз нас(а 1 раз - просто над нами) - низько-низько пролітали ще 1-2км вперед, "гасили" ворога, потім скидали "обманку" і розвертались назад...

............ .........Чомусь, як я був на наших військових позиціях, то неодноразово бачив, як ґелікоптери повз нас(а 1 раз - просто над нами) - низько-низько пролітали ще 1-2км вперед, "гасили" ворога, потім скидали "обманку" і розвертались назад...............

, я вам уже советовал - затормозите.Для того, чтобы вы воевали, вам надо было дать пушку, которая была изготовлена ещё в Союзе и найти снаряды к ней (тоже ещё из советских запасов).Лётчикам и вертолётчикам надо дать современную технику (весьма дорогостоящую и её не так легко приобрести). Осталось её у нас мало да ещё и устарела. Новой техникой мы летунов не обеспечили, да и старой не хватает.Послать их в окопы?Оно, конечно, можно, но это примерно то же, что забивать гвозди микроскопом. Пожалуй, даже хуже. Вот дали нам, наконец, сколько-то F-16. И кого бы мы посадили на них? Меня или вас?Если вдруг дадут вертолёты, кого посадим управлять ими?Можно было бы упрекать лётчиков, если бы у нас на аэродромах стояла техника, а они бы прятались по подвалам и рассказывали, что не хотят рисковать. Но я пока что о таких ситуациях не слышал.