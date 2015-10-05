Про познавательную активность как важный индикатор психического здоровья я пишу давно.
Так а хто з цим сперечається? Тут сперечаються.. ну скоріше не погоджуються ..з твоєю категоричністю, що якщо не цікавляться так широко музикою як ти, то начебто низька познавательная активность. Комусь музика цікава в розмірі «кілька треків для спорту, кілька треків для релаксу з віскаріком». А тобі треба «ежегодно обновлять плей-лист на 80%». Але мені більш цікаво як влаштовано в найсвіжішому Еарбасі система кондиціонування , включно аварійна. А тобі воно зовсім не треба. Тобі цікаво що в мізках у долярчика, а мені чому авіаційні мотори західних виробників вдвічі потужніші ніж ссср чи постСССР-івські при аналогічних форм-факторах і розмірах. У кожного своє.
Я хоть раз писал чем нужно интересоваться?! Музыка, психология, самокат (и ещё несколько вещей) это сугубо мои интересы. У вас они могут быть абсолютно другими. Тебе медальки форумные интересны, мне нет.
Просто чем шире спектр интересов, тем больше возможностей для социализации. Как бы сложно общаться тому кто интересуется насекомыми с тем кто интересуется военной техникой.
Про познавательную активность как важный индикатор психического здоровья я пишу давно.
Так а хто з цим сперечається? Тут сперечаються.. ну скоріше не погоджуються ..з твоєю категоричністю, що якщо не цікавляться так широко музикою як ти, то начебто низька познавательная активность. Комусь музика цікава в розмірі «кілька треків для спорту, кілька треків для релаксу з віскаріком». А тобі треба «ежегодно обновлять плей-лист на 80%». Але мені більш цікаво як влаштовано в найсвіжішому Еарбасі система кондиціонування , включно аварійна. А тобі воно зовсім не треба. Тобі цікаво що в мізках у долярчика, а мені чому авіаційні мотори західних виробників вдвічі потужніші ніж ссср чи постСССР-івські при аналогічних форм-факторах і розмірах. У кожного своє.
Я хоть раз писал чем нужно интересоваться?! Музыка, психология, самокат (и ещё несколько вещей) это сугубо мои интересы. У вас они могут быть абсолютно другими. Тебе медальки форумные интересны, мне нет.
Просто чем шире спектр интересов, тем больше возможностей для социализации. Как бы сложно общаться тому кто интересуется насекомыми с тем кто интересуется военной техникой.
Примерно так же сложно, как тому, кто интересуется насекомыми, с тем, кто интересуется музыкой. А "медальки форумные интересны" тем, что они показывают, насколько твои взгляды находят отклик у окружающих.
Wirująświatła написав:кто интересуется насекомыми с тем кто интересуется военной техникой.
Так до дупи, що умовний Хотаб з не тим ВОСом цікавиться військовою технікою, як він нею НЕ має бажання знищувати ворога!!! Сидить в тилу - "бєда/пєчаль"!
Чомусь, як я був на наших військових позиціях, то неодноразово бачив, як ґелікоптери повз нас(а 1 раз - просто над нами) - низько-низько пролітали ще 1-2км вперед, "гасили" ворога, потім скидали "обманку" і розвертались назад...
А наш пердольотчик на такі подвиги - сцить! Йому комфортно в тилу строчити/дро... на форумі🤦🏻🤮😁😁😁
«ШІ прийде за вашими робочими місцями. Чорт забирай, він прийде і за моєю роботою теж. Це тривожний сигнал», — написав він. — «Не має значення, чи ви програміст, дизайнер, менеджер продукту, аналітик даних, юрист, представник служби підтримки, продавець або фінансист — ШІ йде за вами».
Кауфман сказав BI, що службова записка не стосується створення страху, а стосується зіткнення з реальністю. «Якщо ви не зробите цей крок, ви залишитеся без роботи», — пояснив він. «Не лише в нашій компанії, але й у всій галузі. Не буде попиту на людей, які працюють так, як п’ять років тому». ............. https://dev.ua/news/shi-napadaie-na-vas ... 1747404688
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Между прочим, совершенно напрасно. Страх, возможно, и лишнее, но думать о проблемах, вызываемых ИИ, надо серьёзно. Происходит нечто похожее на промышленную революцию. Тогда были луддиты, что будет сейчас? При этом есть существенное отличие. Тогда машины лишали работы относительно квалифицированных и сравнительно малочисленных по тем временам работников и требовали их замены на гораздо большее (по крайней мере, в перспективе) количество малоквалифицированных. Сейчас ИИ лишает работы достаточно квалифицированных людей и требует их замены на более квалифицированных и творческих работников. При этом на существенно меньшее количество. И не видно, за счёт чего может появиться потребность в большем количестве работников. И если раньше рост производительности труда в производстве (и сокращение работников) компенсировались перетоков освободившихся людей в сферу обслуживания, то сегодня ИИ в перспективе уничтожает рабочие места и там. Чем будут заниматься люди? Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах.
Молодой вы ещё. Теперь узнали? Не будете в сказки верить? Кстати, в этом тоже преимущество качественного высшего образования. А вообще, заканчивайте уже "тьорки", толку от них никакого, только вред.
Стоп! Стоп! Стоп! Якщо так - ну тоді ПРАВИЛЬНО, що пересічні роблять наступні речі: 1. НЕ хочуть платити податки/ухиляються від них! 2. Відмотують лічильники води/кладуть магніти і т.п. 3. Та й, взагалі, - намагаються всіма способами наіпати державу!!!
А що? Як нема довіри до держави(сплошне наіпалово), то і пересічні поводяться аналогічно!
Так в передових якраз по одній дитині в сімʼї, а інколи і чайлдфрі. Нації старіють, робітників (молоді ) мало. Ну от і будуть на пенсії відпочивати, а ШІ працювати. Головне ж не те, щоб людина замахалась, а щоб робота була зроблена. Якщо робота робиться, то хай людина працює 2 дні на тиждень))
З фінансової точки зору це буде виглядати десь як і перехід від ручного с/г до машинного: для того щоб просто їсти кашу всю зиму (часто без нічого) зовсім не обовʼязково стало все літо руками вирощувати пшеницю всій сім’ї. А якщо дійсно впахуватись всією сімʼєю, то тепер завдяки механізацією це не просто «є каша», а є набагато більше. Ну тобто завдяки ШІ можна буде мати все те саме, але працювати для цього менше. Або працювати стільки ж, а мати більше.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 тра, 2025 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:......... Чомусь, як я був на наших військових позиціях, то неодноразово бачив, як ґелікоптери повз нас(а 1 раз - просто над нами) - низько-низько пролітали ще 1-2км вперед, "гасили" ворога, потім скидали "обманку" і розвертались назад... ............
Успіх, я вам уже советовал - затормозите. Для того, чтобы вы воевали, вам надо было дать пушку, которая была изготовлена ещё в Союзе и найти снаряды к ней (тоже ещё из советских запасов). Лётчикам и вертолётчикам надо дать современную технику (весьма дорогостоящую и её не так легко приобрести). Осталось её у нас мало да ещё и устарела. Новой техникой мы летунов не обеспечили, да и старой не хватает. Послать их в окопы? Оно, конечно, можно, но это примерно то же, что забивать гвозди микроскопом. Пожалуй, даже хуже. Вот дали нам, наконец, сколько-то F-16. И кого бы мы посадили на них? Меня или вас? Если вдруг дадут вертолёты, кого посадим управлять ими? Можно было бы упрекать лётчиков, если бы у нас на аэродромах стояла техника, а они бы прятались по подвалам и рассказывали, что не хотят рисковать. Но я пока что о таких ситуациях не слышал.
судя по тому с каким энтузиазмом тут некоторые воспитывают долярчика, местной фауне не хватает собственных детей. Мне в успихе тоже нравится не всё, но чтобы воспитывать его? неее. это тяжкий и неблагодарный труд, чтобы им заниматься от нефиг делать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 18 тра, 2025 22:06, всього редагувалось 1 раз.