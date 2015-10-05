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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 428429430431432>
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:14

  Hotab написав:Wirująświatła

Про познавательную активность как важный индикатор психического здоровья я пишу давно.


Так а хто з цим сперечається?
Тут сперечаються.. ну скоріше не погоджуються ..з твоєю категоричністю, що якщо не цікавляться так широко музикою як ти, то начебто низька познавательная активность. Комусь музика цікава в розмірі «кілька треків для спорту, кілька треків для релаксу з віскаріком». А тобі треба «ежегодно обновлять плей-лист на 80%».
Але мені більш цікаво як влаштовано в найсвіжішому Еарбасі система кондиціонування , включно аварійна. А тобі воно зовсім не треба.
Тобі цікаво що в мізках у долярчика, а мені чому авіаційні мотори західних виробників вдвічі потужніші ніж ссср чи постСССР-івські при аналогічних форм-факторах і розмірах.
У кожного своє.

Я хоть раз писал чем нужно интересоваться?! Музыка, психология, самокат (и ещё несколько вещей) это сугубо мои интересы. У вас они могут быть абсолютно другими. Тебе медальки форумные интересны, мне нет.

Просто чем шире спектр интересов, тем больше возможностей для социализации. Как бы сложно общаться тому кто интересуется насекомыми с тем кто интересуется военной техникой.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:26

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła

Про познавательную активность как важный индикатор психического здоровья я пишу давно.


Так а хто з цим сперечається?
Тут сперечаються.. ну скоріше не погоджуються ..з твоєю категоричністю, що якщо не цікавляться так широко музикою як ти, то начебто низька познавательная активность. Комусь музика цікава в розмірі «кілька треків для спорту, кілька треків для релаксу з віскаріком». А тобі треба «ежегодно обновлять плей-лист на 80%».
Але мені більш цікаво як влаштовано в найсвіжішому Еарбасі система кондиціонування , включно аварійна. А тобі воно зовсім не треба.
Тобі цікаво що в мізках у долярчика, а мені чому авіаційні мотори західних виробників вдвічі потужніші ніж ссср чи постСССР-івські при аналогічних форм-факторах і розмірах.
У кожного своє.

Я хоть раз писал чем нужно интересоваться?! Музыка, психология, самокат (и ещё несколько вещей) это сугубо мои интересы. У вас они могут быть абсолютно другими. Тебе медальки форумные интересны, мне нет.

Просто чем шире спектр интересов, тем больше возможностей для социализации. Как бы сложно общаться тому кто интересуется насекомыми с тем кто интересуется военной техникой.
Примерно так же сложно, как тому, кто интересуется насекомыми, с тем, кто интересуется музыкой.
А "медальки форумные интересны" тем, что они показывают, насколько твои взгляды находят отклик у окружающих.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:37

Одні - воювали, а інші, тим часом - авіаційне паливо крали!

  Wirująświatła написав:кто интересуется насекомыми с тем кто интересуется военной техникой.
Так до дупи, що умовний Хотаб з не тим ВОСом цікавиться військовою технікою, як він нею НЕ має бажання знищувати ворога!!!
Сидить в тилу - "бєда/пєчаль"!

Чомусь, як я був на наших військових позиціях, то неодноразово бачив, як ґелікоптери повз нас(а 1 раз - просто над нами) - низько-низько пролітали ще 1-2км вперед, "гасили" ворога, потім скидали "обманку" і розвертались назад...

А наш пердольотчик на такі подвиги - сцить!
Йому комфортно в тилу строчити/дро... на форумі🤦🏻🤮😁😁😁
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:45

  Wirująświatła написав:
«ШІ прийде за вашими робочими місцями. Чорт забирай, він прийде і за моєю роботою теж. Це тривожний сигнал», — написав він. — «Не має значення, чи ви програміст, дизайнер, менеджер продукту, аналітик даних, юрист, представник служби підтримки, продавець або фінансист — ШІ йде за вами».

Кауфман сказав BI, що службова записка не стосується створення страху, а стосується зіткнення з реальністю. «Якщо ви не зробите цей крок, ви залишитеся без роботи», — пояснив він. «Не лише в нашій компанії, але й у всій галузі. Не буде попиту на людей, які працюють так, як п’ять років тому».
.............
https://dev.ua/news/shi-napadaie-na-vas ... 1747404688

...........
Между прочим, совершенно напрасно.
Страх, возможно, и лишнее, но думать о проблемах, вызываемых ИИ, надо серьёзно.
Происходит нечто похожее на промышленную революцию. Тогда были луддиты, что будет сейчас?
При этом есть существенное отличие.
Тогда машины лишали работы относительно квалифицированных и сравнительно малочисленных по тем временам работников и требовали их замены на гораздо большее (по крайней мере, в перспективе) количество малоквалифицированных.
Сейчас ИИ лишает работы достаточно квалифицированных людей и требует их замены на более квалифицированных и творческих работников. При этом на существенно меньшее количество. И не видно, за счёт чего может появиться потребность в большем количестве работников.
И если раньше рост производительности труда в производстве (и сокращение работников) компенсировались перетоков освободившихся людей в сферу обслуживания, то сегодня ИИ в перспективе уничтожает рабочие места и там.
Чем будут заниматься люди?
Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:50

От що руйнує патріотизм в пересічного!

  ЛАД написав:
  Успіх написав:.............
Ну ок, я пішов, бо думав, що за рік мене, ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНОГО до військової служби - звільнять/замінять! Та із усіх труб трубіли, що війна не надовго! Що ху-йлу буде писта, бо ВЕСЬ СВІТ ЗА НАС!!!
Я ж не знав, що то сплошне наіпалово!!!
.....Як так?©

Молодой вы ещё. :)
Теперь узнали?
Не будете в сказки верить?
Кстати, в этом тоже преимущество качественного высшего образования.
А вообще, заканчивайте уже "тьорки", толку от них никакого, только вред.

Стоп! Стоп! Стоп!
Якщо так - ну тоді ПРАВИЛЬНО, що пересічні роблять наступні речі:
1. НЕ хочуть платити податки/ухиляються від них!
2. Відмотують лічильники води/кладуть магніти і т.п. :mrgreen:
3. Та й, взагалі, - намагаються всіма способами наіпати державу!!!

А що?
Як нема довіри до держави(сплошне наіпалово), то і пересічні поводяться аналогічно!
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:53

ЛАД

Во всяком случае, в передовых странах.


Так в передових якраз по одній дитині в сімʼї, а інколи і чайлдфрі. Нації старіють, робітників (молоді ) мало. Ну от і будуть на пенсії відпочивати, а ШІ працювати. Головне ж не те, щоб людина замахалась, а щоб робота була зроблена. Якщо робота робиться, то хай людина працює 2 дні на тиждень))

З фінансової точки зору це буде виглядати десь як і перехід від ручного с/г до машинного: для того щоб просто їсти кашу всю зиму (часто без нічого) зовсім не обовʼязково стало все літо руками вирощувати пшеницю всій сім’ї. А якщо дійсно впахуватись всією сімʼєю, то тепер завдяки механізацією це не просто «є каша», а є набагато більше.
Ну тобто завдяки ШІ можна буде мати все те саме, але працювати для цього менше. Або працювати стільки ж, а мати більше.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 тра, 2025 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:55

  Успіх написав:2. Відмотують лічильники води/кладуть магніти і т.п. :mrgreen:
3. Та й, взагалі, - намагаються всіма способами наіпати державу!!!

Так ти магнітами на базарі торгуєш? І до чого тут держава?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 21:59

  Water написав:
  Успіх написав:2. Відмотують лічильники води/кладуть магніти і т.п. :mrgreen:
3. Та й, взагалі, - намагаються всіма способами наіпати державу!!!

Так ти магнітами на базарі торгуєш? І до чого тут держава?

Теж хотів сказати «кажи за себе!»
Якщо ти все життя брешеш і крадеш (навіть в армії , отримуючи бойові гуляючи по Львову), то до чого тут «не така держава».
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:01

  Успіх написав:.........
Чомусь, як я був на наших військових позиціях, то неодноразово бачив, як ґелікоптери повз нас(а 1 раз - просто над нами) - низько-низько пролітали ще 1-2км вперед, "гасили" ворога, потім скидали "обманку" і розвертались назад...
............
Успіх, я вам уже советовал - затормозите.
Для того, чтобы вы воевали, вам надо было дать пушку, которая была изготовлена ещё в Союзе и найти снаряды к ней (тоже ещё из советских запасов).
Лётчикам и вертолётчикам надо дать современную технику (весьма дорогостоящую и её не так легко приобрести). Осталось её у нас мало да ещё и устарела. Новой техникой мы летунов не обеспечили, да и старой не хватает.
Послать их в окопы?
Оно, конечно, можно, но это примерно то же, что забивать гвозди микроскопом. Пожалуй, даже хуже. Вот дали нам, наконец, сколько-то F-16. И кого бы мы посадили на них? Меня или вас? :)
Если вдруг дадут вертолёты, кого посадим управлять ими?
Можно было бы упрекать лётчиков, если бы у нас на аэродромах стояла техника, а они бы прятались по подвалам и рассказывали, что не хотят рисковать. Но я пока что о таких ситуациях не слышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:05

судя по тому с каким энтузиазмом тут некоторые воспитывают долярчика, местной фауне не хватает собственных детей. Мне в успихе тоже нравится не всё, но чтобы воспитывать его? неее. это тяжкий и неблагодарный труд, чтобы им заниматься от нефиг делать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 18 тра, 2025 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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