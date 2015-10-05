RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 429430431432>
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:05

Професії, які зникнуть для людей, а роботи їх легко замінять

  ЛАД написав:Чем будут заниматься люди?
Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах.
Як Ви собі уявляєте майбутнє?
Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено?
Чи викликали робота-сантехніка, натиснули йому на грудях на дисплеї "замінити змішувач на кухні" - і через 20хв все готово?
І з електриком - аналогічно?

Тоді, мабуть, і з роботом-повією буде ще простіше!😁😁😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8125
З нами з: 18.03.21
Подякував: 260 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:10

Wirująświatła

неее. это тяжкий и неблагодарный труд, чтобы им заниматься от нефиг делать.



Так діяльність на форумі, як основна у тебе, теж невдячна: купа хейта, несприйняття більшістю. Але ж ти вейстиш тут час. А так дивись з долярека людину б зробив.
Hotab
 
Повідомлень: 15144
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2395 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:12

  Успіх написав:Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено?
на экране будет всё что в зубе, АІ подскажет какой инструмент выбрать, лазером покажет куда им тыкать, и будет дозировать усилие. Человеку просто надо будет выполнять его инструкции. Я вижу это так. Делать железную руку чтобы вообще убрать из стоматологии людей это 22й век. Такие роботы давно есть, только стоят они пока ещё космос денег.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29994
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2494 раз.
Подякували: 3485 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:15

  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:.............
Ну ок, я пішов, бо думав, що за рік мене, ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНОГО до військової служби - звільнять/замінять! Та із усіх труб трубіли, що війна не надовго! Що ху-йлу буде писта, бо ВЕСЬ СВІТ ЗА НАС!!!
Я ж не знав, що то сплошне наіпалово!!!
.....Як так?©

Молодой вы ещё. :)
Теперь узнали?
Не будете в сказки верить?
Кстати, в этом тоже преимущество качественного высшего образования.
А вообще, заканчивайте уже "тьорки", толку от них никакого, только вред.

Стоп! Стоп! Стоп!
Якщо так - ну тоді ПРАВИЛЬНО, що пересічні роблять наступні речі:
1. НЕ хочуть платити податки/ухиляються від них!
2. Відмотують лічильники води/кладуть магніти і т.п. :mrgreen:
3. Та й, взагалі, - намагаються всіма способами наіпати державу!!!

А що?
Як нема довіри до держави(сплошне наіпалово), то і пересічні поводяться аналогічно!
Не путайте божий дар с яичницей.
Вы хотели, чтобы президент 24.02.22 выступил и сказал: "Панове! Війна на роки. Не знаю, на скільки. Ті, кого зараз призовуть, будуть воювати до самого кінця" ну и так далі. Во-первых, он и сам этого не знал - ни сколько продлится война, ни сумеем ли мы вообще устоять или Киев возьмут через 3 дня. И что народ так активно будет прятаться от призыва, тоже не знал. А, во-вторых, после такого выступления ему только и оставалось бы подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции.
С лічильниками и податками совсем другая история. Там всё известно и предсказуемо, единственное, что надо бороться с казнокрадством. И это вполне можно и нужно требовать от правителей.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34420
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5327 раз.
Подякували: 4846 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:18

  Успіх написав:Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено?

Для чого? Вжух, всі старі зуби видалені і стоять імпланти.
Чи викликали робота-сантехніка, натиснули йому на грудях на дисплеї "замінити змішувач на кухні" - і через 20хв все готово?
І з електриком - аналогічно?

З цими простіше, вони приходять, встановлюють магніти, ФОП не оформлені, хто вони такі- ніхто не знає.

PS: Повії вже вроді є.
Water
 
Повідомлень: 3032
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:20

  Wirująświatła написав:судя по тому с каким энтузиазмом тут некоторые воспитывают долярчика

А хто його васпітіваєт? Він цікавиться, ми відповідаємо, причому безкоштовно.
Water
 
Повідомлень: 3032
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:21

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Чем будут заниматься люди?
Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах.
Як Ви собі уявляєте майбутнє?
Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено?
Чи викликали робота-сантехніка, натиснули йому на грудях на дисплеї "замінити змішувач на кухні" - і через 20хв все готово?
І з електриком - аналогічно?

Тоді, мабуть, і з роботом-повією буде ще простіше!😁😁😁

В перспективе вам и делать ничего не надо будет. Никаких "кнопок на дисплее".
Будете общаться, как с человеком. И с роботом-повією точно так же. Но, в отличие от живой женщины, они будут универсальными и выполнят любое ваше желание. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34420
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5327 раз.
Подякували: 4846 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:21

  Успіх написав:Тоді, мабуть, і з роботом-повією буде ще простіше!😁😁😁
тут вообще всё просто. секс происходит в мозгах. причём это не высшая психическая функция (типа счастья/любви). В скором времени когда найдут какие именно нейроны нужно стимулировать никакие проститутки и даже порно будет не нужны, стимуляция мозга вызовет эрекцию и нужные ощущения.

с 15й минуты
https://www.youtube.com/watch?v=0jXH4FnfIpo
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29994
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2494 раз.
Подякували: 3485 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:24

  ЛАД написав:Во-первых, он и сам этого не знал - ни сколько продлится война, ни сумеем ли мы вообще устоять или Киев возьмут через 3 дня. И что народ так активно будет прятаться от призыва, тоже не знал. А, во-вторых, после такого выступления ему только и оставалось бы подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции.

Звісно простіше Україну порівнять з повією, перед вторгненням будувать дороги до кордону, запускать Шатли, обіцяючи смажити шашлики в травні.
Якби нарід прятався, то вже давно була би підписана капітуляція.
Water
 
Повідомлень: 3032
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:42

  Hotab написав:ЛАД

Во всяком случае, в передовых странах.


Так в передових якраз по одній дитині в сімʼї, а інколи і чайлдфрі. Нації старіють, робітників (молоді ) мало. Ну от і будуть на пенсії відпочивати, а ШІ працювати. Головне ж не те, щоб людина замахалась, а щоб робота була зроблена. Якщо робота робиться, то хай людина працює 2 дні на тиждень))

З фінансової точки зору це буде виглядати десь як і перехід від ручного с/г до машинного: для того щоб просто їсти кашу всю зиму (часто без нічого) зовсім не обовʼязково стало все літо руками вирощувати пшеницю всій сім’ї. А якщо дійсно впахуватись всією сімʼєю, то тепер завдяки механізацією це не просто «є каша», а є набагато більше.
Ну тобто завдяки ШІ можна буде мати все те саме, але працювати для цього менше. Або працювати стільки ж, а мати більше.

1. Безделье страшная вещь. Так могли жить разве что Адам с Евой, пока яблочко не скушали. Человеку нужна какая-то деятельность. И не бесполезная. А какой смысл что-то делать, если робот с ИИ сделает всё это лучше и быстрее. И даже обеспечит более качественный секс да ещё без необходимости ухаживаний и уговоров. :) Или вообще без потребности в партнёре, как обещает Виталий.
2. ИИ будет развиваться и в конце концов может решить, что человечество совершенно бесполезный и никому не нужный вид и нет никакой необходимости его обслуживать и содержать. На этом "новый рай" и закончится. И само человечество, возможно, тоже.

Всё это, конечно, перспектива не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня.
Но думать надо уже сегодня.
В какой-то момент ещё задолго до его завершения процесс может приобрести необратимый характер.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34420
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5327 раз.
Подякували: 4846 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 429430431432>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4142
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4019)
18.05.2025 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.