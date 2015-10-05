Додано: Нед 18 тра, 2025 22:15

Успіх написав: ЛАД написав: Успіх написав: .............

Ну ок, я пішов, бо думав, що за рік мене, ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНОГО до військової служби - звільнять/замінять! Та із усіх труб трубіли, що війна не надовго! Що ху-йлу буде писта, бо ВЕСЬ СВІТ ЗА НАС!!!

Я ж не знав, що то сплошне наіпалово!!!

.....Як так?© .............Ну ок, я пішов, бо думав, що за рік мене, ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНОГО до військової служби - звільнять/замінять! Та із усіх труб трубіли, що війна не надовго! Що ху-йлу буде писта, бо ВЕСЬ СВІТ ЗА НАС!!!Я ж не знав, що то сплошне наіпалово!!!.....Як так?©

Молодой вы ещё.

Теперь узнали?

Не будете в сказки верить?

Кстати, в этом тоже преимущество качественного высшего образования.

А вообще, заканчивайте уже "тьорки", толку от них никакого, только вред. Молодой вы ещё.Кстати, в этом тоже преимуществовысшего образования.А вообще, заканчивайте уже "тьорки", толку от них никакого, только вред.

Стоп! Стоп! Стоп!

Якщо так - ну тоді ПРАВИЛЬНО, що пересічні роблять наступні речі:

1. НЕ хочуть платити податки/ухиляються від них!

2. Відмотують лічильники води/кладуть магніти і т.п.

3. Та й, взагалі, - намагаються всіма способами наіпати державу!!!



А що?

Як нема довіри до держави(сплошне наіпалово), то і пересічні поводяться аналогічно! Стоп! Стоп! Стоп!Якщо так - ну тоді ПРАВИЛЬНО, що пересічні роблять наступні речі:1. НЕ хочуть платити податки/ухиляються від них!2. Відмотують лічильники води/кладуть магніти і т.п.3. Та й, взагалі, - намагаються всіма способами наіпати державу!!!А що?Як нема довіри до держави(сплошне наіпалово), то і пересічні поводяться аналогічно!

Не путайте божий дар с яичницей.Вы хотели, чтобы президент 24.02.22 выступил и сказал: "Панове! Війна на роки. Не знаю, на скільки. Ті, кого зараз призовуть, будуть воювати до самого кінця" ну и так далі. Во-первых, он и сам этого не знал - ни сколько продлится война, ни сумеем ли мы вообще устоять или Киев возьмут через 3 дня. И что народ так активно будет прятаться от призыва, тоже не знал. А, во-вторых, после такого выступления ему только и оставалось бы подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции.С лічильниками и податками совсем другая история. Там всё известно и предсказуемо, единственное, что надо бороться с казнокрадством. И это вполне можно и нужно требовать от правителей.