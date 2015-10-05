ЛАД написав:Чем будут заниматься люди? Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах.
Як Ви собі уявляєте майбутнє? Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено? Чи викликали робота-сантехніка, натиснули йому на грудях на дисплеї "замінити змішувач на кухні" - і через 20хв все готово? І з електриком - аналогічно?
Тоді, мабуть, і з роботом-повією буде ще простіше!😁😁😁
Успіх написав:Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено?
на экране будет всё что в зубе, АІ подскажет какой инструмент выбрать, лазером покажет куда им тыкать, и будет дозировать усилие. Человеку просто надо будет выполнять его инструкции. Я вижу это так. Делать железную руку чтобы вообще убрать из стоматологии людей это 22й век. Такие роботы давно есть, только стоят они пока ещё космос денег.
Молодой вы ещё. Теперь узнали? Не будете в сказки верить? Кстати, в этом тоже преимущество качественного высшего образования. А вообще, заканчивайте уже "тьорки", толку от них никакого, только вред.
Стоп! Стоп! Стоп! Якщо так - ну тоді ПРАВИЛЬНО, що пересічні роблять наступні речі: 1. НЕ хочуть платити податки/ухиляються від них! 2. Відмотують лічильники води/кладуть магніти і т.п. 3. Та й, взагалі, - намагаються всіма способами наіпати державу!!!
А що? Як нема довіри до держави(сплошне наіпалово), то і пересічні поводяться аналогічно!
Не путайте божий дар с яичницей. Вы хотели, чтобы президент 24.02.22 выступил и сказал: "Панове! Війна на роки. Не знаю, на скільки. Ті, кого зараз призовуть, будуть воювати до самого кінця" ну и так далі. Во-первых, он и сам этого не знал - ни сколько продлится война, ни сумеем ли мы вообще устоять или Киев возьмут через 3 дня. И что народ так активно будет прятаться от призыва, тоже не знал. А, во-вторых, после такого выступления ему только и оставалось бы подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции. С лічильниками и податками совсем другая история. Там всё известно и предсказуемо, единственное, что надо бороться с казнокрадством. И это вполне можно и нужно требовать от правителей.
ЛАД написав:Чем будут заниматься люди? Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах.
Як Ви собі уявляєте майбутнє? Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено? Чи викликали робота-сантехніка, натиснули йому на грудях на дисплеї "замінити змішувач на кухні" - і через 20хв все готово? І з електриком - аналогічно?
Тоді, мабуть, і з роботом-повією буде ще простіше!😁😁😁
В перспективе вам и делать ничего не надо будет. Никаких "кнопок на дисплее". Будете общаться, как с человеком. И с роботом-повією точно так же. Но, в отличие от живой женщины, они будут универсальными и выполнят любое ваше желание.
Успіх написав:Тоді, мабуть, і з роботом-повією буде ще простіше!😁😁😁
тут вообще всё просто. секс происходит в мозгах. причём это не высшая психическая функция (типа счастья/любви). В скором времени когда найдут какие именно нейроны нужно стимулировать никакие проститутки и даже порно будет не нужны, стимуляция мозга вызовет эрекцию и нужные ощущения.
ЛАД написав:Во-первых, он и сам этого не знал - ни сколько продлится война, ни сумеем ли мы вообще устоять или Киев возьмут через 3 дня. И что народ так активно будет прятаться от призыва, тоже не знал. А, во-вторых, после такого выступления ему только и оставалось бы подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции.
Звісно простіше Україну порівнять з повією, перед вторгненням будувать дороги до кордону, запускать Шатли, обіцяючи смажити шашлики в травні. Якби нарід прятався, то вже давно була би підписана капітуляція.
Так в передових якраз по одній дитині в сімʼї, а інколи і чайлдфрі. Нації старіють, робітників (молоді ) мало. Ну от і будуть на пенсії відпочивати, а ШІ працювати. Головне ж не те, щоб людина замахалась, а щоб робота була зроблена. Якщо робота робиться, то хай людина працює 2 дні на тиждень))
З фінансової точки зору це буде виглядати десь як і перехід від ручного с/г до машинного: для того щоб просто їсти кашу всю зиму (часто без нічого) зовсім не обовʼязково стало все літо руками вирощувати пшеницю всій сім’ї. А якщо дійсно впахуватись всією сімʼєю, то тепер завдяки механізацією це не просто «є каша», а є набагато більше. Ну тобто завдяки ШІ можна буде мати все те саме, але працювати для цього менше. Або працювати стільки ж, а мати більше.
1. Безделье страшная вещь. Так могли жить разве что Адам с Евой, пока яблочко не скушали. Человеку нужна какая-то деятельность. И не бесполезная. А какой смысл что-то делать, если робот с ИИ сделает всё это лучше и быстрее. И даже обеспечит более качественный секс да ещё без необходимости ухаживаний и уговоров. Или вообще без потребности в партнёре, как обещает Виталий. 2. ИИ будет развиваться и в конце концов может решить, что человечество совершенно бесполезный и никому не нужный вид и нет никакой необходимости его обслуживать и содержать. На этом "новый рай" и закончится. И само человечество, возможно, тоже.
Всё это, конечно, перспектива не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня. Но думать надо уже сегодня. В какой-то момент ещё задолго до его завершения процесс может приобрести необратимый характер.