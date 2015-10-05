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#<1 ... 429430431432433> Додано: Нед 18 тра, 2025 22:12 Успіх написав: Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено? Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено? на экране будет всё что в зубе, АІ подскажет какой инструмент выбрать, лазером покажет куда им тыкать, и будет дозировать усилие. Человеку просто надо будет выполнять его инструкции. Я вижу это так. Делать железную руку чтобы вообще убрать из стоматологии людей это 22й век. Такие роботы давно есть, только стоят они пока ещё космос денег.



на экране будет всё что в зубе, АІ подскажет какой инструмент выбрать, лазером покажет куда им тыкать, и будет дозировать усилие. Человеку просто надо будет выполнять его инструкции. Я вижу это так. Делать железную руку чтобы вообще убрать из стоматологии людей это 22й век. Такие роботы давно есть, только стоят они пока ещё космос денег. Wirująświatła

Повідомлень: 29996 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2494 раз. Подякували: 3485 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:15 Успіх написав: ЛАД написав: Успіх написав: .............

Ну ок, я пішов, бо думав, що за рік мене, ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНОГО до військової служби - звільнять/замінять! Та із усіх труб трубіли, що війна не надовго! Що ху-йлу буде писта, бо ВЕСЬ СВІТ ЗА НАС!!!

Я ж не знав, що то сплошне наіпалово!!!

.....Як так?© .............Ну ок, я пішов, бо думав, що за рік мене, ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНОГО до військової служби - звільнять/замінять! Та із усіх труб трубіли, що війна не надовго! Що ху-йлу буде писта, бо ВЕСЬ СВІТ ЗА НАС!!!Я ж не знав, що то сплошне наіпалово!!!.....Як так?©

Молодой вы ещё.

Теперь узнали?

Не будете в сказки верить?

Кстати, в этом тоже преимущество качественного высшего образования.

А вообще, заканчивайте уже "тьорки", толку от них никакого, только вред. Молодой вы ещё.Кстати, в этом тоже преимуществовысшего образования.А вообще, заканчивайте уже "тьорки", толку от них никакого, только вред.

Стоп! Стоп! Стоп!

Якщо так - ну тоді ПРАВИЛЬНО, що пересічні роблять наступні речі:

1. НЕ хочуть платити податки/ухиляються від них!

2. Відмотують лічильники води/кладуть магніти і т.п.

3. Та й, взагалі, - намагаються всіма способами наіпати державу!!!



А що?

Як нема довіри до держави(сплошне наіпалово), то і пересічні поводяться аналогічно! Стоп! Стоп! Стоп!Якщо так - ну тоді ПРАВИЛЬНО, що пересічні роблять наступні речі:1. НЕ хочуть платити податки/ухиляються від них!2. Відмотують лічильники води/кладуть магніти і т.п.3. Та й, взагалі, - намагаються всіма способами наіпати державу!!!А що?Як нема довіри до держави(сплошне наіпалово), то і пересічні поводяться аналогічно! Не путайте божий дар с яичницей.

Вы хотели, чтобы президент 24.02.22 выступил и сказал: "Панове! Війна на роки. Не знаю, на скільки. Ті, кого зараз призовуть, будуть воювати до самого кінця" ну и так далі. Во-первых, он и сам этого не знал - ни сколько продлится война, ни сумеем ли мы вообще устоять или Киев возьмут через 3 дня. И что народ так активно будет прятаться от призыва, тоже не знал. А, во-вторых, после такого выступления ему только и оставалось бы подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции.

С лічильниками и податками совсем другая история. Там всё известно и предсказуемо, единственное, что надо бороться с казнокрадством. И это вполне можно и нужно требовать от правителей. Не путайте божий дар с яичницей.Вы хотели, чтобы президент 24.02.22 выступил и сказал: "Панове! Війна на роки. Не знаю, на скільки. Ті, кого зараз призовуть, будуть воювати до самого кінця" ну и так далі. Во-первых, он и сам этого не знал - ни сколько продлится война, ни сумеем ли мы вообще устоять или Киев возьмут через 3 дня. И что народ так активно будет прятаться от призыва, тоже не знал. А, во-вторых, после такого выступления ему только и оставалось бы подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции.С лічильниками и податками совсем другая история. Там всё известно и предсказуемо, единственное, что надо бороться с казнокрадством. И это вполне можно и нужно требовать от правителей. ЛАД 2 Повідомлень: 34428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5328 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:18 Успіх написав: Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено? Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено?

Для чого? Вжух, всі старі зуби видалені і стоять імпланти.

Чи викликали робота-сантехніка, натиснули йому на грудях на дисплеї "замінити змішувач на кухні" - і через 20хв все готово?

І з електриком - аналогічно?

З цими простіше, вони приходять, встановлюють магніти, ФОП не оформлені, хто вони такі- ніхто не знає.



PS: Повії вже вроді є. Для чого? Вжух, всі старі зуби видалені і стоять імпланти.З цими простіше, вони приходять, встановлюють магніти, ФОП не оформлені, хто вони такі- ніхто не знає.PS: Повії вже вроді є. Water Повідомлень: 3032 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:20 Wirująświatła написав: судя по тому с каким энтузиазмом тут некоторые воспитывают долярчика судя по тому с каким энтузиазмом тут некоторые воспитывают долярчика

А хто його васпітіваєт? Він цікавиться, ми відповідаємо, причому безкоштовно. А хто його васпітіваєт? Він цікавиться, ми відповідаємо, причому безкоштовно. Water Повідомлень: 3032 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:21 Успіх написав: ЛАД написав: Чем будут заниматься люди?

Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах. Чем будут заниматься люди?Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах. Як Ви собі уявляєте майбутнє?

Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено?

Чи викликали робота-сантехніка, натиснули йому на грудях на дисплеї "замінити змішувач на кухні" - і через 20хв все готово?

І з електриком - аналогічно?



Тоді, мабуть, і з роботом-повією буде ще простіше!😁😁😁 Як Ви собі уявляєте майбутнє?Прийшли до стоматолога-робота, натиснули на дисплеї "6-й верхній праворуч, видалення нерва і пломбування - і все, через 15хв все зроблено?Чи викликали робота-сантехніка, натиснули йому на грудях на дисплеї "замінити змішувач на кухні" - і через 20хв все готово?І з електриком - аналогічно?Тоді, мабуть, і з роботом-повією буде ще простіше!😁😁😁

В перспективе вам и делать ничего не надо будет. Никаких "кнопок на дисплее".

Будете общаться, как с человеком. И с роботом-повією точно так же. Но, в отличие от живой женщины, они будут универсальными и выполнят любое ваше желание. В перспективе вам и делать ничего не надо будет. Никаких "кнопок на дисплее".Будете общаться, как с человеком. И с роботом-повією точно так же. Но, в отличие от живой женщины, они будут универсальными и выполнят любое ваше желание. ЛАД 2 Повідомлень: 34428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5328 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:21 Успіх написав: Тоді, мабуть, і з роботом-повією буде ще простіше!😁😁😁 Тоді, мабуть, і з роботом-повією буде ще простіше!😁😁😁 тут вообще всё просто. секс происходит в мозгах. причём это не высшая психическая функция (типа счастья/любви). В скором времени когда найдут какие именно нейроны нужно стимулировать никакие проститутки и даже порно будет не нужны, стимуляция мозга вызовет эрекцию и нужные ощущения.



с 15й минуты

https://www.youtube.com/watch?v=0jXH4FnfIpo тут вообще всё просто. секс происходит в мозгах. причём это не высшая психическая функция (типа счастья/любви). В скором времени когда найдут какие именно нейроны нужно стимулировать никакие проститутки и даже порно будет не нужны, стимуляция мозга вызовет эрекцию и нужные ощущения.с 15й минуты Wirująświatła

Повідомлень: 29996 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2494 раз. Подякували: 3485 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:24 ЛАД написав: Во-первых, он и сам этого не знал - ни сколько продлится война, ни сумеем ли мы вообще устоять или Киев возьмут через 3 дня. И что народ так активно будет прятаться от призыва, тоже не знал. А, во-вторых, после такого выступления ему только и оставалось бы подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции. Во-первых, он и сам этого не знал - ни сколько продлится война, ни сумеем ли мы вообще устоять или Киев возьмут через 3 дня. И что народ так активно будет прятаться от призыва, тоже не знал. А, во-вторых, после такого выступления ему только и оставалось бы подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции.

Звісно простіше Україну порівнять з повією, перед вторгненням будувать дороги до кордону, запускать Шатли, обіцяючи смажити шашлики в травні.

Якби нарід прятався, то вже давно була би підписана капітуляція. Звісно простіше Україну порівнять з повією, перед вторгненням будувать дороги до кордону, запускать Шатли, обіцяючи смажити шашлики в травні.Якби нарід прятався, то вже давно була би підписана капітуляція. Water Повідомлень: 3032 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:42 Hotab написав: ЛАД



Во всяком случае, в передовых странах.





Так в передових якраз по одній дитині в сімʼї, а інколи і чайлдфрі. Нації старіють, робітників (молоді ) мало. Ну от і будуть на пенсії відпочивати, а ШІ працювати. Головне ж не те, щоб людина замахалась, а щоб робота була зроблена. Якщо робота робиться, то хай людина працює 2 дні на тиждень))



З фінансової точки зору це буде виглядати десь як і перехід від ручного с/г до машинного: для того щоб просто їсти кашу всю зиму (часто без нічого) зовсім не обовʼязково стало все літо руками вирощувати пшеницю всій сім’ї. А якщо дійсно впахуватись всією сімʼєю, то тепер завдяки механізацією це не просто «є каша», а є набагато більше.

Ну тобто завдяки ШІ можна буде мати все те саме, але працювати для цього менше. Або працювати стільки ж, а мати більше. Так в передових якраз по одній дитині в сімʼї, а інколи і чайлдфрі. Нації старіють, робітників (молоді ) мало. Ну от і будуть на пенсії відпочивати, а ШІ працювати. Головне ж не те, щоб людина замахалась, а щоб робота була зроблена. Якщо робота робиться, то хай людина працює 2 дні на тиждень))З фінансової точки зору це буде виглядати десь як і перехід від ручного с/г до машинного: для того щоб просто їсти кашу всю зиму (часто без нічого) зовсім не обовʼязково стало все літо руками вирощувати пшеницю всій сім’ї. А якщо дійсно впахуватись всією сімʼєю, то тепер завдяки механізацією це не просто «є каша», а є набагато більше.Ну тобто завдяки ШІ можна буде мати все те саме, але працювати для цього менше. Або працювати стільки ж, а мати більше.

1. Безделье страшная вещь. Так могли жить разве что Адам с Евой, пока яблочко не скушали. Человеку нужна какая-то деятельность. И не бесполезная. А какой смысл что-то делать, если робот с ИИ сделает всё это лучше и быстрее. И даже обеспечит более качественный секс да ещё без необходимости ухаживаний и уговоров. Или вообще без потребности в партнёре, как обещает Виталий.

2. ИИ будет развиваться и в конце концов может решить, что человечество совершенно бесполезный и никому не нужный вид и нет никакой необходимости его обслуживать и содержать. На этом "новый рай" и закончится. И само человечество, возможно, тоже.



Всё это, конечно, перспектива не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня.

Но думать надо уже сегодня.

В какой-то момент ещё задолго до его завершения процесс может приобрести необратимый характер. 1. Безделье страшная вещь. Так могли жить разве что Адам с Евой, пока яблочко не скушали. Человеку нужна какая-то деятельность. И не бесполезная. А какой смысл что-то делать, если робот с ИИ сделает всё это лучше и быстрее. И даже обеспечит более качественный секс да ещё без необходимости ухаживаний и уговоров.Или вообще без потребности в партнёре, как обещает Виталий.2. ИИ будет развиваться и в конце концов может решить, что человечество совершенно бесполезный и никому не нужный вид и нет никакой необходимости его обслуживать и содержать. На этом "новый рай" и закончится. И само человечество, возможно, тоже.Всё это, конечно, перспектива не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня.Но думать надо уже сегодня.В какой-то момент ещё задолго до его завершения процесс может приобрести необратимый характер. ЛАД 2 Повідомлень: 34428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5328 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:58 ЛАД написав: 1. Безделье страшная вещь. Так могли жить разве что Адам с Евой, пока яблочко не скушали. Человеку нужна какая-то деятельность. И не бесполезная. А какой смысл что-то делать, если робот с ИИ сделает всё это лучше и быстрее. И даже обеспечит более качественный секс да ещё без необходимости ухаживаний и уговоров. Или вообще без потребности в партнёре, как обещает Виталий.

2. ИИ будет развиваться и в конце концов может решить, что человечество совершенно бесполезный и никому не нужный вид и нет никакой необходимости его обслуживать и содержать. На этом "новый рай" и закончится. И само человечество, возможно, тоже.



Всё это, конечно, перспектива не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня.

Но думать надо уже сегодня.

В какой-то момент ещё задолго до его завершения процесс может приобрести необратимый характер. 1. Безделье страшная вещь. Так могли жить разве что Адам с Евой, пока яблочко не скушали. Человеку нужна какая-то деятельность. И не бесполезная. А какой смысл что-то делать, если робот с ИИ сделает всё это лучше и быстрее. И даже обеспечит более качественный секс да ещё без необходимости ухаживаний и уговоров.Или вообще без потребности в партнёре, как обещает Виталий.2. ИИ будет развиваться и в конце концов может решить, что человечество совершенно бесполезный и никому не нужный вид и нет никакой необходимости его обслуживать и содержать. На этом "новый рай" и закончится. И само человечество, возможно, тоже.Всё это, конечно, перспектива не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня.Но думать надо уже сегодня.В какой-то момент ещё задолго до его завершения процесс может приобрести необратимый характер.

Плиточники, сантехніка, зварника коли AI замінить?

Поки придумали як замінити ледарів та нероб Плиточники, сантехніка, зварника коли AI замінить?Поки придумали як замінити ледарів та нероб UA

Повідомлень: 9375 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2322 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:58 Water написав: ЛАД написав: Во-первых, он и сам этого не знал - ни сколько продлится война, ни сумеем ли мы вообще устоять или Киев возьмут через 3 дня. И что народ так активно будет прятаться от призыва, тоже не знал. А, во-вторых, после такого выступления ему только и оставалось бы подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции. Во-первых, он и сам этого не знал - ни сколько продлится война, ни сумеем ли мы вообще устоять или Киев возьмут через 3 дня. И что народ так активно будет прятаться от призыва, тоже не знал. А, во-вторых, после такого выступления ему только и оставалось бы подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции.

Звісно простіше Україну порівнять з повією, перед вторгненням будувать дороги до кордону, запускать Шатли, обіцяючи смажити шашлики в травні.

Якби нарід прятався, то вже давно була би підписана капітуляція. Звісно простіше Україну порівнять з повією, перед вторгненням будувать дороги до кордону, запускать Шатли, обіцяючи смажити шашлики в травні.Якби нарід прятався, то вже давно була би підписана капітуляція.

Для него лично значительно проще было сбежать на Запад, как ему и предлагали.

Народ, точнее часть народа, не прятался весной 2022.

Сегодня тоже не прячется?

Почему тогда проблемы с мобилизацией и откуда "бусификация"? Зачем приходится устраивать чуть ли не облавы и вылавливать на блок-постах? Почему пусть даже при 10 млн. мужчин призывного возраста мы не можем набрать людей в армию?

Вы всерьёз считаете, что "бусификация" объясняется только садистскими наклонностями и желанием "показать власть" "отдельных" работников ТЦК?

Думаю, если бы призыв сегодня поручили провести фронтовикам, которые провоевали уже 1-2-3 года, то сегодняшняя "бусификация" показалась бы детским лепетом. Для него лично значительно проще было сбежать на Запад, как ему и предлагали.Народ, точнее часть народа, не прятался весной 2022.Сегодня тоже не прячется?Почему тогда проблемы с мобилизацией и откуда "бусификация"? Зачем приходится устраивать чуть ли не облавы и вылавливать на блок-постах? Почему пусть даже при 10 млн. мужчин призывного возраста мы не можем набрать людей в армию?Вы всерьёз считаете, что "бусификация" объясняется только садистскими наклонностями и желанием "показать власть" "отдельных" работников ТЦК?Думаю, если бы призыв сегодня поручили провести фронтовикам, которые провоевали уже 1-2-3 года, то сегодняшняя "бусификация" показалась бы детским лепетом. ЛАД 2 Повідомлень: 34428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5328 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 429430431432433> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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