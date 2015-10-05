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#<1 ... 430431432433> Додано: Нед 18 тра, 2025 23:00 ЛАД



Безделье страшная вещь.





Ну індивідуально проблеми будуть. Хтось почне тиснути на алкоголь. Хтось таки знайде себе в тому, на що не вистачало часу за роботою.

Он навіть останні події тут. Якби не вихідні і наявність вільного часу, я б не впорядкував у себе в голові питання , наскільки падаючі тіла залежать від атмосфери. Тобто я дізнався, що МЕНЩЕ , ніж я весь час думав. Це ж добре, що я дізнався щось нове (вірніше скорегував помилку) . А скільки такого і не такого ще можна дізнатись, маючи ще більше вільного часу. Ну індивідуально проблеми будуть. Хтось почне тиснути на алкоголь. Хтось таки знайде себе в тому, на що не вистачало часу за роботою.Он навіть останні події тут. Якби не вихідні і наявність вільного часу, я б не впорядкував у себе в голові питання , наскільки падаючі тіла залежать від атмосфери. Тобто я дізнався, що МЕНЩЕ , ніж я весь час думав. Це ж добре, що я дізнався щось нове (вірніше скорегував помилку) . А скільки такого і не такого ще можна дізнатись, маючи ще більше вільного часу. Hotab Повідомлень: 15153 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:02 UA написав: ЛАД написав: ........

Всё это, конечно, перспектива не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня.

Но думать надо уже сегодня.

В какой-то момент ещё задолго до его завершения процесс может приобрести необратимый характер. ........Но думать надо уже сегодня.В какой-то момент ещё задолго до его завершения процесс может приобрести необратимый характер.

Плиточники, сантехніка, зварника коли AI замінить?

Поки придумали як замінити ледарів та нероб Плиточники, сантехніка, зварника коли AI замінить?Поки придумали як замінити ледарів та нероб

Я бы не называл программистов ледаріями та неробами. Но понимаю, что это в шутку.

Но со временем заменят и плиточників, сантехніка, зварника. Я бы не называл программистов ледаріями та неробами. Но понимаю, что это в шутку.Но со временем заменят и плиточників, сантехніка, зварника. ЛАД 2 Повідомлень: 34428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5328 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:10 Wirująświatła написав: на экране будет всё что в зубе, АІ подскажет какой инструмент выбрать, лазером покажет куда им тыкать, и будет дозировать усилие. Человеку просто надо будет выполнять его инструкции. Я вижу это так. Делать железную руку чтобы вообще убрать из стоматологии людей это 22й век. Такие роботы давно есть, только стоят они пока ещё космос денег.



на экране будет всё что в зубе, АІ подскажет какой инструмент выбрать, лазером покажет куда им тыкать, и будет дозировать усилие. Человеку просто надо будет выполнять его инструкции. Я вижу это так. Делать железную руку чтобы вообще убрать из стоматологии людей это 22й век. Такие роботы давно есть, только стоят они пока ещё космос денег.

Тут немає АІ

Це звичайне ЧПУ Тут немає АІЦе звичайне ЧПУ UA

Повідомлень: 9375 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2322 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:12 ЛАД написав: UA написав: ЛАД написав: ........

Всё это, конечно, перспектива не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня.

Но думать надо уже сегодня.

В какой-то момент ещё задолго до его завершения процесс может приобрести необратимый характер. ........Но думать надо уже сегодня.В какой-то момент ещё задолго до его завершения процесс может приобрести необратимый характер.

Плиточники, сантехніка, зварника коли AI замінить?

Поки придумали як замінити ледарів та нероб Плиточники, сантехніка, зварника коли AI замінить?Поки придумали як замінити ледарів та нероб

Я бы не называл программистов ледаріями та неробами. Но понимаю, что это в шутку.

Но со временем заменят и плиточників, сантехніка, зварника. Я бы не называл программистов ледаріями та неробами. Но понимаю, что это в шутку.Но со временем заменят и плиточників, сантехніка, зварника.

да ладно.

человечество не может до сих пор смоделировать даже простейшую бактерию.

кого кто заменит?? да ладно.человечество не может до сих пор смоделировать даже простейшую бактерию.кого кто заменит?? Бетон

Повідомлень: 5004 З нами з: 17.12.22 Подякував: 183 раз. Подякували: 363 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:20 ЛАД написав: Для него лично значительно проще было сбежать на Запад, как ему и предлагали.

Народ, точнее часть народа, не прятался весной 2022.

Сегодня тоже не прячется?

Почему тогда проблемы с мобилизацией и откуда "бусификация"? Зачем приходится устраивать чуть ли не облавы и вылавливать на блок-постах? Почему пусть даже при 10 млн. мужчин призывного возраста мы не можем набрать людей в армию?

Вы всерьёз считаете, что "бусификация" объясняется только садистскими наклонностями и желанием "показать власть" "отдельных" работников ТЦК?

Думаю, если бы призыв сегодня поручили провести фронтовикам, которые провоевали уже 1-2-3 года, то сегодняшняя "бусификация" показалась бы детским лепетом. Для него лично значительно проще было сбежать на Запад, как ему и предлагали.Народ, точнее часть народа, не прятался весной 2022.Сегодня тоже не прячется?Почему тогда проблемы с мобилизацией и откуда "бусификация"? Зачем приходится устраивать чуть ли не облавы и вылавливать на блок-постах? Почему пусть даже при 10 млн. мужчин призывного возраста мы не можем набрать людей в армию?Вы всерьёз считаете, что "бусификация" объясняется только садистскими наклонностями и желанием "показать власть" "отдельных" работников ТЦК?Думаю, если бы призыв сегодня поручили провести фронтовикам, которые провоевали уже 1-2-3 года, то сегодняшняя "бусификация" показалась бы детским лепетом.

Чому 3 штурмова вже 3 армійській корпус?

Це просто фантастика

Це все відбувається на фоні бігаючих по вулицям демотиваторів з ТЦК, виродків зрадників з ВР та ОП навмисно подливших народ на сорти.

Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби, а вони ростуть. Чому 3 штурмова вже 3 армійській корпус?Це просто фантастикаЦе все відбувається на фоні бігаючих по вулицям демотиваторів з ТЦК, виродків зрадників з ВР та ОП навмисно подливших народ на сорти.Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби, а вони ростуть. UA

Повідомлень: 9375 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2322 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:34 Hotab написав: ЛАД



Безделье страшная вещь.





Ну індивідуально проблеми будуть. Хтось почне тиснути на алкоголь. Хтось таки знайде себе в тому, на що не вистачало часу за роботою.

Он навіть останні події тут. Якби не вихідні і наявність вільного часу, я б не впорядкував у себе в голові питання , наскільки падаючі тіла залежать від атмосфери. Тобто я дізнався, що МЕНЩЕ , ніж я весь час думав. Це ж добре, що я дізнався щось нове (вірніше скорегував помилку) . А скільки такого і не такого ще можна дізнатись, маючи ще більше вільного часу. Ну індивідуально проблеми будуть. Хтось почне тиснути на алкоголь. Хтось таки знайде себе в тому, на що не вистачало часу за роботою.Он навіть останні події тут. Якби не вихідні і наявність вільного часу, я б не впорядкував у себе в голові питання , наскільки падаючі тіла залежать від атмосфери. Тобто я дізнався, що МЕНЩЕ , ніж я весь час думав. Це ж добре, що я дізнався щось нове (вірніше скорегував помилку) . А скільки такого і не такого ще можна дізнатись, маючи ще більше вільного часу. Можно.

Но всем этим можно заниматься, пока это нужно. Хоть в какой-то степени.

А реально большинство будет тиснути на алкоголь, наркоту, комп. игры, которые станут гораздо более реалистичными. Или будут бесконечно нажимать кнопку для возбуждения в мозгу центра удовольствий, как крысы в каком-то эксперименте, доводя себя до полного истощения (или даже смерти? не помню точно). Скорее всего, неизбежен сильный рост преступности.

Ваши представления сильно напоминают советскую фантастику, в которой описывалось светлое коммунистическое будущее.

Но для этого нужно изменить человека. Удастся ли это, не знаю.

Ну и второе моё опасение - не решит ли ИИ, что человек лишний на этом празднике жизни - тоже никуда не девается. Ваши надежды, скорее, описывают общество с высокоразвитой автоматизацией и высочайшей производительностью труда, чем с развитым ИИ.

И ещё одно.

В Союзе практически удалось создать что-то, по крайней мере, близкое к материально-технической базе коммунизма, о которой говорилось в программе партии. Но не удалась вторая часть задачи - создать нового человека.

Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что сегодняшних ресурсов человечества вполне достаточно для "материально-технической базы коммунизма" на всей Земле. Когда Маркс и Энгельс писали, сегодняшний уровень развития показался бы фантастикой. А если бы человечество отказалось от войн, от гонки вооружений - совершенно непроизводительная и бездарная трата ресурсов, можно было бы добиться колоссальных результатов. Думаю, колонии на Луне и Марсе были бы уже реальностью.

Но для этого нужен "новый человек".

Мы сегодня радуемся, что вернулись в капитализм, но вот не уверен, что это, действительно, "светлое будущее человечества". Мне, кстати, на днях попадались интересные статьи. Если найду, выложу. Можно.Но всем этим можно заниматься, пока это нужно. Хоть в какой-то степени.А реально большинство будет тиснути на алкоголь, наркоту, комп. игры, которые станут гораздо более реалистичными. Или будут бесконечно нажимать кнопку для возбуждения в мозгу центра удовольствий, как крысы в каком-то эксперименте, доводя себя до полного истощения (или даже смерти? не помню точно). Скорее всего, неизбежен сильный рост преступности.Ваши представления сильно напоминают советскую фантастику, в которой описывалось светлое коммунистическое будущее.Но для этого нужно изменить человека. Удастся ли это, не знаю.Ну и второе моё опасение - не решит ли ИИ, что человек лишний на этом празднике жизни - тоже никуда не девается. Ваши надежды, скорее, описывают общество с высокоразвитой автоматизацией и высочайшей производительностью труда, чем с развитым ИИ.И ещё одно.В Союзе практически удалось создать что-то, по крайней мере, близкое к материально-технической базе коммунизма, о которой говорилось в программе партии. Но не удалась вторая часть задачи - создать нового человека.Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что сегодняшних ресурсов человечества вполне достаточно для "материально-технической базы коммунизма" на всей Земле. Когда Маркс и Энгельс писали, сегодняшний уровень развития показался бы фантастикой. А если бы человечество отказалось от войн, от гонки вооружений - совершенно непроизводительная и бездарная трата ресурсов, можно было бы добиться колоссальных результатов. Думаю, колонии на Луне и Марсе были бы уже реальностью.Но для этого нужен "новый человек".Мы сегодня радуемся, что вернулись в капитализм, но вот не уверен, что это, действительно, "светлое будущее человечества". Мне, кстати, на днях попадались интересные статьи. Если найду, выложу. ЛАД 2 Повідомлень: 34428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5328 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:47 Бетон написав: ЛАД написав: ........

Я бы не называл программистов ледаріями та неробами. Но понимаю, что это в шутку.

Но со временем заменят и плиточників, сантехніка, зварника. ........Я бы не называл программистов ледаріями та неробами. Но понимаю, что это в шутку.Но со временем заменят и плиточників, сантехніка, зварника.

да ладно.

человечество не может до сих пор смоделировать даже простейшую бактерию.

кого кто заменит?? да ладно.человечество не может до сих пор смоделировать даже простейшую бактерию.кого кто заменит??

Ещё 300 лет тому человечество не могло создать паровую машину.

Всего 200 лет, как сделали первую железную дорогу.

Чуть больше 100 лет, как появился самолёт.

Меньше 100 лет, как освоили атомную энергию и ракеты.

Всего 30 лет интернету.

А биологией мало-мальски всерьёз человечество только начало заниматься.

Что-то напоминающее реальный ИИ только начинает появляться. Ещё 300 лет тому человечество не могло создать паровую машину.Всего 200 лет, как сделали первую железную дорогу.Чуть больше 100 лет, как появился самолёт.Меньше 100 лет, как освоили атомную энергию и ракеты.Всего 30 лет интернету.А биологией мало-мальски всерьёз человечество только начало заниматься.Что-то напоминающее реальный ИИ только начинает появляться. ЛАД 2 Повідомлень: 34428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5328 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:51 UA написав: .........

Чому 3 штурмова вже 3 армійській корпус?

Це просто фантастика

Це все відбувається на фоні бігаючих по вулицям демотиваторів з ТЦК, виродків зрадників з ВР та ОП навмисно подливших народ на сорти.

Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби, а вони ростуть. .........Чому 3 штурмова вже 3 армійській корпус?Це просто фантастикаЦе все відбувається на фоні бігаючих по вулицям демотиваторів з ТЦК, виродків зрадників з ВР та ОП навмисно подливших народ на сорти.Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби, а вони ростуть.

3 штурмова это только малая часть ЗСУ.

Кто "вони ростуть"?

И не надо видеть везде "виродків зрадників".

И каким образом "Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби"? 3 штурмова это только малая часть ЗСУ.Кто "вони ростуть"?И не надо видеть везде "виродків зрадників".И каким образом "Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби"? ЛАД 2 Повідомлень: 34428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5328 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 01:07 Hotab

"ВНЖ за нерухомість" дают далеко не во всех странах. Скорее, мало где.



flyman

Спасибо за интересное интервью в "ВНЖ за нерухомість" дают далеко не во всех странах. Скорее, мало где.Спасибо за интересное интервью в viewtopic.php?p=5856980#p5856980 ЛАД 2 Повідомлень: 34428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5328 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 01:07 UA написав: Плиточники, сантехніка, зварника коли AI замінить? Плиточники, сантехніка, зварника коли AI замінить? по сантехнику пока вариантов нет, а плитку из кварцвинила положить может и школьник. Пока что технология не дешевая и выбор цветов небольшой, народ плохо привыкает к чему то новому. Впрочем к мобильной связи и смартфонам как то привыкли. Не обязательно АІ всех менять. Остальных заменят технологии. Например уже есть бумажные обои на самоклейке. То есть поклейщики (или как их там называют) завтра станут тоже не нужны. Самый трудоемкий этап - намазанную клеем обоину поднять и ровно приложить к стене самоклейка кратно упрощает. по сантехнику пока вариантов нет, а плитку из кварцвинила положить может и школьник. Пока что технология не дешевая и выбор цветов небольшой, народ плохо привыкает к чему то новому. Впрочем к мобильной связи и смартфонам как то привыкли. Не обязательно АІ всех менять. Остальных заменят технологии. Например уже есть бумажные обои на самоклейке. То есть поклейщики (или как их там называют) завтра станут тоже не нужны. Самый трудоемкий этап - намазанную клеем обоину поднять и ровно приложить к стене самоклейка кратно упрощает. Wirująświatła

Повідомлень: 29996 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2494 раз. Подякували: 3485 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 430431432433> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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