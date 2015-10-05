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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 18 тра, 2025 23:00
ЛАД
Безделье страшная вещь.
Ну індивідуально проблеми будуть. Хтось почне тиснути на алкоголь. Хтось таки знайде себе в тому, на що не вистачало часу за роботою.
Он навіть останні події тут. Якби не вихідні і наявність вільного часу, я б не впорядкував у себе в голові питання , наскільки падаючі тіла залежать від атмосфери. Тобто я дізнався, що МЕНЩЕ , ніж я весь час думав. Це ж добре, що я дізнався щось нове (вірніше скорегував помилку) . А скільки такого і не такого ще можна дізнатись, маючи ще більше вільного часу.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 23:02
UA написав: ЛАД написав:
........Всё это, конечно, перспектива не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня.
Но думать надо уже сегодня.
В какой-то момент ещё задолго до его завершения процесс может приобрести необратимый характер.
Плиточники, сантехніка, зварника коли AI замінить?
Поки придумали як замінити ледарів та нероб
Я бы не называл программистов ледаріями та неробами. Но понимаю, что это в шутку.
Но со временем заменят и плиточників, сантехніка, зварника.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 23:10
Wirująświatła написав:
на экране будет всё что в зубе, АІ подскажет какой инструмент выбрать, лазером покажет куда им тыкать, и будет дозировать усилие. Человеку просто надо будет выполнять его инструкции. Я вижу это так. Делать железную руку чтобы вообще убрать из стоматологии людей это 22й век. Такие роботы давно есть, только стоят они пока ещё космос денег.
Тут немає АІ
Це звичайне ЧПУ
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Додано: Нед 18 тра, 2025 23:12
ЛАД написав: UA написав: ЛАД написав:
........Всё это, конечно, перспектива не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня.
Но думать надо уже сегодня.
В какой-то момент ещё задолго до его завершения процесс может приобрести необратимый характер.
Плиточники, сантехніка, зварника коли AI замінить?
Поки придумали як замінити ледарів та нероб
Я бы не называл программистов ледаріями та неробами. Но понимаю, что это в шутку.
Но со временем заменят и плиточників, сантехніка, зварника.
да ладно.
человечество не может до сих пор смоделировать даже простейшую бактерию.
кого кто заменит??
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Додано: Нед 18 тра, 2025 23:20
ЛАД написав:
Для него лично значительно проще было сбежать на Запад, как ему и предлагали.
Народ, точнее часть народа, не прятался весной 2022.
Сегодня тоже не прячется?
Почему тогда проблемы с мобилизацией и откуда "бусификация"? Зачем приходится устраивать чуть ли не облавы и вылавливать на блок-постах? Почему пусть даже при 10 млн. мужчин призывного возраста мы не можем набрать людей в армию?
Вы всерьёз считаете, что "бусификация" объясняется только садистскими наклонностями и желанием "показать власть" "отдельных" работников ТЦК?
Думаю, если бы призыв сегодня поручили провести фронтовикам, которые провоевали уже 1-2-3 года, то сегодняшняя "бусификация" показалась бы детским лепетом.
Чому 3 штурмова вже 3 армійській корпус?
Це просто фантастика
Це все відбувається на фоні бігаючих по вулицям демотиваторів з ТЦК, виродків зрадників з ВР та ОП навмисно подливших народ на сорти.
Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби, а вони ростуть.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 23:34
Hotab написав:ЛАД
Безделье страшная вещь.
Ну індивідуально проблеми будуть. Хтось почне тиснути на алкоголь. Хтось таки знайде себе в тому, на що не вистачало часу за роботою.
Он навіть останні події тут. Якби не вихідні і наявність вільного часу, я б не впорядкував у себе в голові питання , наскільки падаючі тіла залежать від атмосфери. Тобто я дізнався, що МЕНЩЕ , ніж я весь час думав. Це ж добре, що я дізнався щось нове (вірніше скорегував помилку) . А скільки такого і не такого ще можна дізнатись, маючи ще більше вільного часу.
Можно.
Но всем этим можно заниматься, пока это нужно. Хоть в какой-то степени.
А реально большинство будет тиснути на алкоголь, наркоту, комп. игры, которые станут гораздо более реалистичными. Или будут бесконечно нажимать кнопку для возбуждения в мозгу центра удовольствий, как крысы в каком-то эксперименте, доводя себя до полного истощения (или даже смерти? не помню точно). Скорее всего, неизбежен сильный рост преступности.
Ваши представления сильно напоминают советскую фантастику, в которой описывалось светлое коммунистическое будущее.
Но для этого нужно изменить человека. Удастся ли это, не знаю.
Ну и второе моё опасение - не решит ли ИИ, что человек лишний на этом празднике жизни - тоже никуда не девается. Ваши надежды, скорее, описывают общество с высокоразвитой автоматизацией и высочайшей производительностью труда, чем с развитым ИИ.
И ещё одно.
В Союзе практически удалось создать что-то, по крайней мере, близкое к материально-технической базе коммунизма, о которой говорилось в программе партии. Но не удалась вторая часть задачи - создать нового человека.
Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что сегодняшних ресурсов человечества вполне достаточно для "материально-технической базы коммунизма" на всей Земле. Когда Маркс и Энгельс писали, сегодняшний уровень развития показался бы фантастикой. А если бы человечество отказалось от войн, от гонки вооружений - совершенно непроизводительная и бездарная трата ресурсов, можно было бы добиться колоссальных результатов. Думаю, колонии на Луне и Марсе были бы уже реальностью.
Но для этого нужен "новый человек".
Мы сегодня радуемся, что вернулись в капитализм, но вот не уверен, что это, действительно, "светлое будущее человечества". Мне, кстати, на днях попадались интересные статьи. Если найду, выложу.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 23:47
Бетон написав: ЛАД написав:
........
Я бы не называл программистов ледаріями та неробами. Но понимаю, что это в шутку.
Но со временем заменят и плиточників, сантехніка, зварника.
да ладно.
человечество не может до сих пор смоделировать даже простейшую бактерию.
кого кто заменит??
Ещё 300 лет тому человечество не могло создать паровую машину.
Всего 200 лет, как сделали первую железную дорогу.
Чуть больше 100 лет, как появился самолёт.
Меньше 100 лет, как освоили атомную энергию и ракеты.
Всего 30 лет интернету.
А биологией мало-мальски всерьёз человечество только начало заниматься.
Что-то напоминающее реальный ИИ только начинает появляться.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 23:51
UA написав:
.........
Чому 3 штурмова вже 3 армійській корпус?
Це просто фантастика
Це все відбувається на фоні бігаючих по вулицям демотиваторів з ТЦК, виродків зрадників з ВР та ОП навмисно подливших народ на сорти.
Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби, а вони ростуть.
3 штурмова это только малая часть ЗСУ.
Кто "вони ростуть"?
И не надо видеть везде "виродків зрадників".
И каким образом "Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби"?
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Додано: Пон 19 тра, 2025 01:07
Hotab
"ВНЖ за нерухомість" дают далеко не во всех странах. Скорее, мало где.flyman
Спасибо за интересное интервью в viewtopic.php?p=5856980#p5856980
.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 01:07
UA написав:
Плиточники, сантехніка, зварника коли AI замінить?
по сантехнику пока вариантов нет, а плитку из кварцвинила положить может и школьник. Пока что технология не дешевая и выбор цветов небольшой, народ плохо привыкает к чему то новому. Впрочем к мобильной связи и смартфонам как то привыкли. Не обязательно АІ всех менять. Остальных заменят технологии. Например уже есть бумажные обои на самоклейке. То есть поклейщики (или как их там называют) завтра станут тоже не нужны. Самый трудоемкий этап - намазанную клеем обоину поднять и ровно приложить к стене самоклейка кратно упрощает.
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