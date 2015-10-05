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#<1 ... 430431432433 Додано: Пон 19 тра, 2025 01:21 ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД



Безделье страшная вещь.





Ну індивідуально проблеми будуть. Хтось почне тиснути на алкоголь. Хтось таки знайде себе в тому, на що не вистачало часу за роботою.

Он навіть останні події тут. Якби не вихідні і наявність вільного часу, я б не впорядкував у себе в голові питання , наскільки падаючі тіла залежать від атмосфери. Тобто я дізнався, що МЕНЩЕ , ніж я весь час думав. Це ж добре, що я дізнався щось нове (вірніше скорегував помилку) . А скільки такого і не такого ще можна дізнатись, маючи ще більше вільного часу. Ну індивідуально проблеми будуть. Хтось почне тиснути на алкоголь. Хтось таки знайде себе в тому, на що не вистачало часу за роботою.Он навіть останні події тут. Якби не вихідні і наявність вільного часу, я б не впорядкував у себе в голові питання , наскільки падаючі тіла залежать від атмосфери. Тобто я дізнався, що МЕНЩЕ , ніж я весь час думав. Це ж добре, що я дізнався щось нове (вірніше скорегував помилку) . А скільки такого і не такого ще можна дізнатись, маючи ще більше вільного часу. Можно.

Но всем этим можно заниматься, пока это нужно. Хоть в какой-то степени.

А реально большинство будет тиснути на алкоголь, наркоту, комп. игры, которые станут гораздо более реалистичными. Или будут бесконечно нажимать кнопку для возбуждения в мозгу центра удовольствий, как крысы в каком-то эксперименте, доводя себя до полного истощения (или даже смерти? не помню точно). Скорее всего, неизбежен сильный рост преступности.

Ваши представления сильно напоминают советскую фантастику, в которой описывалось светлое коммунистическое будущее.

Но для этого нужно изменить человека. Удастся ли это, не знаю.

Ну и второе моё опасение - не решит ли ИИ, что человек лишний на этом празднике жизни - тоже никуда не девается. Ваши надежды, скорее, описывают общество с высокоразвитой автоматизацией и высочайшей производительностью труда, чем с развитым ИИ.

И ещё одно.

В Союзе практически удалось создать что-то, по крайней мере, близкое к материально-технической базе коммунизма, о которой говорилось в программе партии. Но не удалась вторая часть задачи - создать нового человека.

Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что сегодняшних ресурсов человечества вполне достаточно для "материально-технической базы коммунизма" на всей Земле. Когда Маркс и Энгельс писали, сегодняшний уровень развития показался бы фантастикой. А если бы человечество отказалось от войн, от гонки вооружений - совершенно непроизводительная и бездарная трата ресурсов, можно было бы добиться колоссальных результатов. Думаю, колонии на Луне и Марсе были бы уже реальностью.

Но для этого нужен "новый человек".

Мы сегодня радуемся, что вернулись в капитализм, но вот не уверен, что это, действительно, "светлое будущее человечества". Мне, кстати, на днях попадались интересные статьи. Если найду, выложу. Можно.Но всем этим можно заниматься, пока это нужно. Хоть в какой-то степени.А реально большинство будет тиснути на алкоголь, наркоту, комп. игры, которые станут гораздо более реалистичными. Или будут бесконечно нажимать кнопку для возбуждения в мозгу центра удовольствий, как крысы в каком-то эксперименте, доводя себя до полного истощения (или даже смерти? не помню точно). Скорее всего, неизбежен сильный рост преступности.Ваши представления сильно напоминают советскую фантастику, в которой описывалось светлое коммунистическое будущее.Но для этого нужно изменить человека. Удастся ли это, не знаю.Ну и второе моё опасение - не решит ли ИИ, что человек лишний на этом празднике жизни - тоже никуда не девается. Ваши надежды, скорее, описывают общество с высокоразвитой автоматизацией и высочайшей производительностью труда, чем с развитым ИИ.И ещё одно.В Союзе практически удалось создать что-то, по крайней мере, близкое к материально-технической базе коммунизма, о которой говорилось в программе партии. Но не удалась вторая часть задачи - создать нового человека.Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что сегодняшних ресурсов человечества вполне достаточно для "материально-технической базы коммунизма" на всей Земле. Когда Маркс и Энгельс писали, сегодняшний уровень развития показался бы фантастикой. А если бы человечество отказалось от войн, от гонки вооружений - совершенно непроизводительная и бездарная трата ресурсов, можно было бы добиться колоссальных результатов. Думаю, колонии на Луне и Марсе были бы уже реальностью.Но для этого нужен "новый человек".Мы сегодня радуемся, что вернулись в капитализм, но вот не уверен, что это, действительно, "светлое будущее человечества". Мне, кстати, на днях попадались интересные статьи. Если найду, выложу.





Hotab Повідомлень: 15153 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 2 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 01:27 Бетон написав: да ладно.

человечество не может до сих пор смоделировать даже простейшую бактерию.

кого кто заменит?? да ладно.человечество не может до сих пор смоделировать даже простейшую бактерию.кого кто заменит?? не могут потому что они не нужны. уже говорил многократно, наукой двигают проблемы. Если бы у человека не было проблем не было бы и психологии с медициной.

Хэ Цзянькуй получил скандальную славу после того, как заявил, что ему удалось отредактировать геном младенцев и добиться рождения первых в мире генетически модифицированных детей.



Теперь ученый выступает в защиту своего исследования.



Выступая на саммите по генетике в Гонконге, Хэ Цзянькуй сказал, что гордится своей работой. По его словам, сейчас существует вероятность сохранения еще одной беременности с генетически модифицированным эмбрионом.



Заявления китайского ученого о его достижениях не имеют независимых подтверждений. Но многие ученые осудили Хэ Цзянькуя, кто-то даже назвал идею чудовищной.



Во многих странах мира такие исследования запрещены.



Выступая на саммите по редактированию генома человека в Университете Гонконга, профессор Цзянькуй рассказал, что девочки-близнецы, известные как "Лулу" и "Нана", родились нормальными и здоровыми. Ученый уточнил, что он и его коллеги планируют наблюдать за близнецами в течение следующих 18 лет



Хэ Цзянькуй рассказал, что на участие в эксперименте по модификации генома эмбрионов подписались 8 пар, состоящих из ВИЧ-положительных отцов и ВИЧ-отрицательных матерей, одна пара позже выбыла.



Он добавил, что первоначально финансировал эксперимент сам.



Технология генетического редактирования CRISPR была открыта в 2012 году. Ее суть - в использовании "молекулярных ножниц" для изменения нити ДНК, из которой ненужные участки либо удаляются, либо заменяются другими. Именно эту технологию использовал китайский ученый.



Редактирование генов теоретически может помочь избежать наследственных заболеваний с помощью удаления или изменения генов в ДНК эмбрионов.



Противники подобных экспериментов считают, что изменение генома может нанести вред следующим поколениям.





и реакция общественности

Китайские власти, ученые и медики официально заявили, что не имеют никакого отношения к скандальному эксперименту по рождению генетически модифицированных детей, о котором накануне объявил профессор Хэ Цзянькуй. А научное сообщество опубликовало открытое письмо, категорически осуждающее его работу.



В понедельник профессор Хэ шокировал научное сообщество, заявив, что ему впервые удалось отредактировать геном человеческого зародыша и рожденные в результате девочки-близнецы обладают врожденным иммунитетом к заражению ВИЧ.



Впрочем, никаких доказательств своим словам профессор не предоставил. Эксперимент не был описан ни в одном научном журнале, где его могли бы изучить другие эксперты-генетики, а самих новорожденных близняшек (если они существуют) и их родителей публике не представили, поскольку "семья пожелала сохранить анонимность и не желает общаться с журналистами".



Южный университет науки и техники в Шэньчжэне, при котором числится профессор, опубликовал заявление, в котором отрицает любую причастность вуза к этому эксперименту, если он проводился. Там утверждается, что Хэ Цзянькуй находится в неоплачиваемом отпуске еще с февраля текущего года, его опыты с эмбрионами совершенно точно не проходили на территории университета или в оплаченные университетские часы, и о них ничего не было известно ни руководству вуза, ни администрации факультета биологии.



"Южный университет науки и техники строжайшим образом требует, чтобы любые научные исследования проходили в рамках международной академической этики и академических норм в соответствии с национальными законами и правилами", - говорится в заявлении.



Более 100 авторитетных ученых, преимущественно из Китая, подписали открытое письмо, резко осуждающее якобы проведенный эксперимент. Там говорится, что использование технологии CRISPR-Cas9 для редактирования генома человека является "рискованным, неоправданным и наносящим вред репутации и развитию китайского биомедицинского сообщества".



"Ящик Пандоры открыт. И возможно, у нас еще есть слабый проблеск надежды, что его удастся закрыть до того, как станет слишком поздно", - говорится в тексте письма, опубликованного на сайте китайской газеты Paper, под которым стоит около 120 подписей.



"Мы считаем, что исследование профессора Хэ напрямую противоречит как принятым в Китае правилам, так и консенсусу, достигнутому международным научным сообществом", - говорится в совместном заявлении обеих организаций.



Глава Центра практической этики Оксфордского университета Джулиан Савулеску назвал эксперимент китайского профессора чудовищным.



Сам профессор Хэ опубликовал еще одно видео, заявив, что он лишь пытается помочь семьям избавиться от наследственных заболеваний. "Мы считаем, что исторически этика окажется на нашей стороне. Вспомните 1970-е годы и Луизу Браун [первого ребенка, рожденного при помощи ЭКО - прим. ред.]. Тогда высказывались те же страхи и звучала та же критика, что и сейчас", - утверждает он.



Сама технология генетического редактирования CRISPR не нова, однако подобные эксперименты с человеческими эмбрионами законодательно запрещены в США и многих других странах, где их приравнивают к опытам над людьми и ставят под вопрос этичность "генетического программирования" еще не рожденных детей.



Вызывают большие опасения и долгосрочные последствия подобного вмешательства в геном, так как изменения передадутся всем будущим поколениям - и неизвестно, как они отразятся на других участках ДНК.



Второй международный саммит по редактированию генома, открывающийся во вторник в Гонконге, должен ответить именно на этот вопрос: пришло ли время человечеству вмешиваться в собственный генетический код - и, если да, то каким образом это нужно делать?



Большинство специалистов по биоэтике в Великобритании и США склоняется к тому, что редактирование генома допустимо лишь в тех случаях, когда иными способами добиться искомого результата невозможно. Передачу ВИЧ эмбриону можно предотвратить хорошо известными и широко применяемыми клиническими методами, почему ученые считают предложение Хэ Цзянькуя неэтичным. Ранее проводившиеся эксперименты преследовали цель устранить тяжелые наследственные заболевания, при этом все модифицированные эмбрионы уничтожались.



Хэ Цзянькуй поставил организаторов саммита перед фактом, сообщив о рождении генетически модифицированных близняшек за день до начала конференции.





https://www.bbc.com/russian/news-46369911

https://www.bbc.com/russian/news-46360329 не могут потому что они не нужны. уже говорил многократно, наукой двигают проблемы. Если бы у человека не было проблем не было бы и психологии с медициной.и реакция общественности Wirująświatła

Повідомлень: 29996 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2494 раз. Подякували: 3485 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 01:53 Hotab

ЛАД 2 Повідомлень: 34428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5328 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 04:43 ЛАД написав: rjkz написав: .........

И вот ментально работник считает себя белым и пушистым и размахивает фразами "Я плачу ВСЕ налоги, а кто не платит - с.." На самом деле, от него ничего не зависит. Работает, получает зп - думает что платит налоги. Его работодатель может и не платить налоги (так было, надеюсь, сейчас не так, но не в курсе).

.......... .........И вот ментально работник считает себя белым и пушистым и размахивает фразами "Я плачу ВСЕ налоги, а кто не платит - с.." На самом деле, от него ничего не зависит. Работает, получает зп - думает что платит налоги. Его работодатель может и не платить налоги (так было, надеюсь, сейчас не так, но не в курсе)........... Обычный наёмный работник правильно считает себя белым и пушистым. Вы правильно написали - от него ничего не зависит.

Если он официально оформлен, следовательно, получает официальную зарплату (а не частично в конверте), то всё остальное его и не должно интересовать, он вполне может "сидеть на диване, пить пиво и смотреть футбольчик". При описанных условиях его наниматель никуда не денется - заплатит за него и подоходный, и в пенс. фонд, и военный сбор.

Если его наниматель что-то крутит с уплатой своих налогов, то это уже не проблема наёмного работника.

В остальном согласен с вами, я об этом и писал, что гораздо больше вопросов к олигархам и, особенно, к политикам.

Но при всём этом чудес не бывает - не может экономически слабая страна иметь/содержать сильную армию. Если, конечно, это не Сев. Корея.



P.s. Возможно, вы не заметили, я там задавал вопрос, как вы убедили детей смотреть англ. мультики? С внучкой у меня проблем не было, а внука уговорить не удаётся, видимо, время упустили. Внучке включал ещё в 3 года (или даже раньше?), а внуку пытаюсь включать сейчас (в 6 лет) - он затыкает уши и устраивает скандал.

P.p.s. Уже увидел ваш ответ. Спасибо. Теперь вопрос, как установить лимит в 40 мин. Обычныйработник правильно считает себя белым и пушистым. Вы правильно написали - от него ничего не зависит.Если он официально оформлен, следовательно, получает официальную зарплату (а не частично в конверте), то всё остальное его и не должно интересовать, он вполне может "сидеть на диване, пить пиво и смотреть футбольчик". При описанных условиях его наниматель никуда не денется - заплатит за него и подоходный, и в пенс. фонд, и военный сбор.Если его наниматель что-то крутит с уплатойналогов, то это уже не проблема наёмного работника.В остальном согласен с вами, я об этом и писал, что гораздо больше вопросов к олигархам и, особенно, к политикам.Но при всём этом чудес не бывает - не может экономически слабая страна иметь/содержать сильную армию. Если, конечно, это не Сев. Корея.P.s. Возможно, вы не заметили, я там задавал вопрос, как вы убедили детей смотреть англ. мультики? С внучкой у меня проблем не было, а внука уговорить не удаётся, видимо, время упустили. Внучке включал ещё в 3 года (или даже раньше?), а внуку пытаюсь включать сейчас (в 6 лет) - он затыкает уши и устраивает скандал.P.p.s. Уже увидел ваш ответ. Спасибо. Теперь вопрос, как установить лимит в 40 мин.



У нас была договоренность.

Мы ее придерживались.

Обычно у детей нет такой ненависти к мультикам на Инглише.

Я вообще им сказал, что когда учился в школе, то с удовольствием смотрел такие-то мультики. "Хотите посмотреть какие мультики смотрел ваш папа?"

Что-то не защло, что-то зашло.

Постепенно втянулись.

Не было никакого давления и никакого отторжения.

Лимит в 40 минут ставился на доверии.

Если мы видели, что они превысили, то напоминали им и они без проблем переключали на Инглиш.

Сейчас лимит до 9 вечера на гаджеты.

Можно поставить лимит на апп или на гаджет, но как поставить лимит на язык - не знаю.

Еще мы сами садились и смотрели с детьми и сейчас это делаем, только теперь это не только мультики, но и фильмы. Можно еще устроить из просмотра мероприятие.

Мы детям пиццу даем, сами например суши. И такое сочетание не вызывает отторжения.

Ремнем не пороли, не ругали, не заставляли. У нас была договоренность.Мы ее придерживались.Обычно у детей нет такой ненависти к мультикам на Инглише.Я вообще им сказал, что когда учился в школе, то с удовольствием смотрел такие-то мультики. "Хотите посмотреть какие мультики смотрел ваш папа?"Что-то не защло, что-то зашло.Постепенно втянулись.Не было никакого давления и никакого отторжения.Лимит в 40 минут ставился на доверии.Если мы видели, что они превысили, то напоминали им и они без проблем переключали на Инглиш.Сейчас лимит до 9 вечера на гаджеты.Можно поставить лимит на апп или на гаджет, но как поставить лимит на язык - не знаю.Еще мы сами садились и смотрели с детьми и сейчас это делаем, только теперь это не только мультики, но и фильмы. Можно еще устроить из просмотра мероприятие.Мы детям пиццу даем, сами например суши. И такое сочетание не вызывает отторжения.Ремнем не пороли, не ругали, не заставляли. rjkz

Повідомлень: 17363 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8584 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 430431432433 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4143

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