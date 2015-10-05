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#<1 ... 431432433434435> Додано: Пон 19 тра, 2025 01:27 Бетон написав: да ладно.

человечество не может до сих пор смоделировать даже простейшую бактерию.

кого кто заменит?? да ладно.человечество не может до сих пор смоделировать даже простейшую бактерию.кого кто заменит?? не могут потому что они не нужны. уже говорил многократно, наукой двигают проблемы. Если бы у человека не было проблем не было бы и психологии с медициной.

Хэ Цзянькуй получил скандальную славу после того, как заявил, что ему удалось отредактировать геном младенцев и добиться рождения первых в мире генетически модифицированных детей.



Теперь ученый выступает в защиту своего исследования.



Выступая на саммите по генетике в Гонконге, Хэ Цзянькуй сказал, что гордится своей работой. По его словам, сейчас существует вероятность сохранения еще одной беременности с генетически модифицированным эмбрионом.



Заявления китайского ученого о его достижениях не имеют независимых подтверждений. Но многие ученые осудили Хэ Цзянькуя, кто-то даже назвал идею чудовищной.



Во многих странах мира такие исследования запрещены.



Выступая на саммите по редактированию генома человека в Университете Гонконга, профессор Цзянькуй рассказал, что девочки-близнецы, известные как "Лулу" и "Нана", родились нормальными и здоровыми. Ученый уточнил, что он и его коллеги планируют наблюдать за близнецами в течение следующих 18 лет



Хэ Цзянькуй рассказал, что на участие в эксперименте по модификации генома эмбрионов подписались 8 пар, состоящих из ВИЧ-положительных отцов и ВИЧ-отрицательных матерей, одна пара позже выбыла.



Он добавил, что первоначально финансировал эксперимент сам.



Технология генетического редактирования CRISPR была открыта в 2012 году. Ее суть - в использовании "молекулярных ножниц" для изменения нити ДНК, из которой ненужные участки либо удаляются, либо заменяются другими. Именно эту технологию использовал китайский ученый.



Редактирование генов теоретически может помочь избежать наследственных заболеваний с помощью удаления или изменения генов в ДНК эмбрионов.



Противники подобных экспериментов считают, что изменение генома может нанести вред следующим поколениям.





и реакция общественности

Китайские власти, ученые и медики официально заявили, что не имеют никакого отношения к скандальному эксперименту по рождению генетически модифицированных детей, о котором накануне объявил профессор Хэ Цзянькуй. А научное сообщество опубликовало открытое письмо, категорически осуждающее его работу.



В понедельник профессор Хэ шокировал научное сообщество, заявив, что ему впервые удалось отредактировать геном человеческого зародыша и рожденные в результате девочки-близнецы обладают врожденным иммунитетом к заражению ВИЧ.



Впрочем, никаких доказательств своим словам профессор не предоставил. Эксперимент не был описан ни в одном научном журнале, где его могли бы изучить другие эксперты-генетики, а самих новорожденных близняшек (если они существуют) и их родителей публике не представили, поскольку "семья пожелала сохранить анонимность и не желает общаться с журналистами".



Южный университет науки и техники в Шэньчжэне, при котором числится профессор, опубликовал заявление, в котором отрицает любую причастность вуза к этому эксперименту, если он проводился. Там утверждается, что Хэ Цзянькуй находится в неоплачиваемом отпуске еще с февраля текущего года, его опыты с эмбрионами совершенно точно не проходили на территории университета или в оплаченные университетские часы, и о них ничего не было известно ни руководству вуза, ни администрации факультета биологии.



"Южный университет науки и техники строжайшим образом требует, чтобы любые научные исследования проходили в рамках международной академической этики и академических норм в соответствии с национальными законами и правилами", - говорится в заявлении.



Более 100 авторитетных ученых, преимущественно из Китая, подписали открытое письмо, резко осуждающее якобы проведенный эксперимент. Там говорится, что использование технологии CRISPR-Cas9 для редактирования генома человека является "рискованным, неоправданным и наносящим вред репутации и развитию китайского биомедицинского сообщества".



"Ящик Пандоры открыт. И возможно, у нас еще есть слабый проблеск надежды, что его удастся закрыть до того, как станет слишком поздно", - говорится в тексте письма, опубликованного на сайте китайской газеты Paper, под которым стоит около 120 подписей.



"Мы считаем, что исследование профессора Хэ напрямую противоречит как принятым в Китае правилам, так и консенсусу, достигнутому международным научным сообществом", - говорится в совместном заявлении обеих организаций.



Глава Центра практической этики Оксфордского университета Джулиан Савулеску назвал эксперимент китайского профессора чудовищным.



Сам профессор Хэ опубликовал еще одно видео, заявив, что он лишь пытается помочь семьям избавиться от наследственных заболеваний. "Мы считаем, что исторически этика окажется на нашей стороне. Вспомните 1970-е годы и Луизу Браун [первого ребенка, рожденного при помощи ЭКО - прим. ред.]. Тогда высказывались те же страхи и звучала та же критика, что и сейчас", - утверждает он.



Сама технология генетического редактирования CRISPR не нова, однако подобные эксперименты с человеческими эмбрионами законодательно запрещены в США и многих других странах, где их приравнивают к опытам над людьми и ставят под вопрос этичность "генетического программирования" еще не рожденных детей.



Вызывают большие опасения и долгосрочные последствия подобного вмешательства в геном, так как изменения передадутся всем будущим поколениям - и неизвестно, как они отразятся на других участках ДНК.



Второй международный саммит по редактированию генома, открывающийся во вторник в Гонконге, должен ответить именно на этот вопрос: пришло ли время человечеству вмешиваться в собственный генетический код - и, если да, то каким образом это нужно делать?



Большинство специалистов по биоэтике в Великобритании и США склоняется к тому, что редактирование генома допустимо лишь в тех случаях, когда иными способами добиться искомого результата невозможно. Передачу ВИЧ эмбриону можно предотвратить хорошо известными и широко применяемыми клиническими методами, почему ученые считают предложение Хэ Цзянькуя неэтичным. Ранее проводившиеся эксперименты преследовали цель устранить тяжелые наследственные заболевания, при этом все модифицированные эмбрионы уничтожались.



Хэ Цзянькуй поставил организаторов саммита перед фактом, сообщив о рождении генетически модифицированных близняшек за день до начала конференции.





https://www.bbc.com/russian/news-46369911

https://www.bbc.com/russian/news-46360329 не могут потому что они не нужны. уже говорил многократно, наукой двигают проблемы. Если бы у человека не было проблем не было бы и психологии с медициной.и реакция общественности Wirująświatła

Повідомлень: 29998 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2494 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 01:53 Hotab

ЛАД 2 Повідомлень: 34431 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5328 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 04:43 ЛАД написав: rjkz написав: .........

И вот ментально работник считает себя белым и пушистым и размахивает фразами "Я плачу ВСЕ налоги, а кто не платит - с.." На самом деле, от него ничего не зависит. Работает, получает зп - думает что платит налоги. Его работодатель может и не платить налоги (так было, надеюсь, сейчас не так, но не в курсе).

.......... .........И вот ментально работник считает себя белым и пушистым и размахивает фразами "Я плачу ВСЕ налоги, а кто не платит - с.." На самом деле, от него ничего не зависит. Работает, получает зп - думает что платит налоги. Его работодатель может и не платить налоги (так было, надеюсь, сейчас не так, но не в курсе)........... Обычный наёмный работник правильно считает себя белым и пушистым. Вы правильно написали - от него ничего не зависит.

Если он официально оформлен, следовательно, получает официальную зарплату (а не частично в конверте), то всё остальное его и не должно интересовать, он вполне может "сидеть на диване, пить пиво и смотреть футбольчик". При описанных условиях его наниматель никуда не денется - заплатит за него и подоходный, и в пенс. фонд, и военный сбор.

Если его наниматель что-то крутит с уплатой своих налогов, то это уже не проблема наёмного работника.

В остальном согласен с вами, я об этом и писал, что гораздо больше вопросов к олигархам и, особенно, к политикам.

Но при всём этом чудес не бывает - не может экономически слабая страна иметь/содержать сильную армию. Если, конечно, это не Сев. Корея.



P.s. Возможно, вы не заметили, я там задавал вопрос, как вы убедили детей смотреть англ. мультики? С внучкой у меня проблем не было, а внука уговорить не удаётся, видимо, время упустили. Внучке включал ещё в 3 года (или даже раньше?), а внуку пытаюсь включать сейчас (в 6 лет) - он затыкает уши и устраивает скандал.

P.p.s. Уже увидел ваш ответ. Спасибо. Теперь вопрос, как установить лимит в 40 мин. Обычныйработник правильно считает себя белым и пушистым. Вы правильно написали - от него ничего не зависит.Если он официально оформлен, следовательно, получает официальную зарплату (а не частично в конверте), то всё остальное его и не должно интересовать, он вполне может "сидеть на диване, пить пиво и смотреть футбольчик". При описанных условиях его наниматель никуда не денется - заплатит за него и подоходный, и в пенс. фонд, и военный сбор.Если его наниматель что-то крутит с уплатойналогов, то это уже не проблема наёмного работника.В остальном согласен с вами, я об этом и писал, что гораздо больше вопросов к олигархам и, особенно, к политикам.Но при всём этом чудес не бывает - не может экономически слабая страна иметь/содержать сильную армию. Если, конечно, это не Сев. Корея.P.s. Возможно, вы не заметили, я там задавал вопрос, как вы убедили детей смотреть англ. мультики? С внучкой у меня проблем не было, а внука уговорить не удаётся, видимо, время упустили. Внучке включал ещё в 3 года (или даже раньше?), а внуку пытаюсь включать сейчас (в 6 лет) - он затыкает уши и устраивает скандал.P.p.s. Уже увидел ваш ответ. Спасибо. Теперь вопрос, как установить лимит в 40 мин.



У нас была договоренность.

Мы ее придерживались.

Обычно у детей нет такой ненависти к мультикам на Инглише.

Я вообще им сказал, что когда учился в школе, то с удовольствием смотрел такие-то мультики. "Хотите посмотреть какие мультики смотрел ваш папа?"

Что-то не защло, что-то зашло.

Постепенно втянулись.

Не было никакого давления и никакого отторжения.

Лимит в 40 минут ставился на доверии.

Если мы видели, что они превысили, то напоминали им и они без проблем переключали на Инглиш.

Сейчас лимит до 9 вечера на гаджеты.

Можно поставить лимит на апп или на гаджет, но как поставить лимит на язык - не знаю.

Еще мы сами садились и смотрели с детьми и сейчас это делаем, только теперь это не только мультики, но и фильмы. Можно еще устроить из просмотра мероприятие.

Мы детям пиццу даем, сами например суши. И такое сочетание не вызывает отторжения.

Ремнем не пороли, не ругали, не заставляли. У нас была договоренность.Мы ее придерживались.Обычно у детей нет такой ненависти к мультикам на Инглише.Я вообще им сказал, что когда учился в школе, то с удовольствием смотрел такие-то мультики. "Хотите посмотреть какие мультики смотрел ваш папа?"Что-то не защло, что-то зашло.Постепенно втянулись.Не было никакого давления и никакого отторжения.Лимит в 40 минут ставился на доверии.Если мы видели, что они превысили, то напоминали им и они без проблем переключали на Инглиш.Сейчас лимит до 9 вечера на гаджеты.Можно поставить лимит на апп или на гаджет, но как поставить лимит на язык - не знаю.Еще мы сами садились и смотрели с детьми и сейчас это делаем, только теперь это не только мультики, но и фильмы. Можно еще устроить из просмотра мероприятие.Мы детям пиццу даем, сами например суши. И такое сочетание не вызывает отторжения.Ремнем не пороли, не ругали, не заставляли. rjkz

Повідомлень: 17365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8585 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 06:54 ЛАД написав: Ну и второе моё опасение - не решит ли ИИ, что человек лишний на этом празднике жизни - тоже никуда не девается. Ну и второе моё опасение - не решит ли ИИ, что человек лишний на этом празднике жизни - тоже никуда не девается.

ИИ сам себя в розетку не воткнет.

Будет выеживаться - мы на него напустим армию уборщиц со швабрами.

😁 ИИ сам себя в розетку не воткнет.Будет выеживаться - мы на него напустим армию уборщиц со швабрами. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8220 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6431 раз. Подякували: 21516 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 07:01 ЛАД написав: Примерно так же сложно, как тому, кто интересуется насекомыми, с тем, кто интересуется музыкой. Примерно так же сложно, как тому, кто интересуется насекомыми, с тем, кто интересуется музыкой.

Можно вместе слушать Полёт шмеля 😁 Можно вместе слушать Полёт шмеля 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8220 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6431 раз. Подякували: 21516 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 07:22 Banderlog написав: Потом набрали не пацанів з нормальним метаболізмом, в молодості воно мож жрати всяку дрянь,

а дядьків, багато кому за 45. Потом набрали не пацанів з нормальним метаболізмом, в молодості воно мож жрати всяку дрянь,а дядьків, багато кому за 45.

Тут есть интересный психологический феномен.

Надев пиксель, эти престарелых дядьки начинают проявлять пищевыми повадками маленьких детей. Дорвавшись до магазина, мы начинаем покупать все то, что в детстве просили у мамы: много сладостей, в дополнение к казенному изобилию, сладкую воду,... (Алкоголь оставляем за скобками). Вот я это наблюдаю, а сам все равно веду себя также. Постоянно хочется мороженого, хотя до мобилизации ел его не каждый год.



А на фото просто очень нездоровый человек. От такого никто из нас не застрахован. Тут есть интересный психологический феномен.Надев пиксель, эти престарелых дядьки начинают проявлять пищевыми повадками маленьких детей. Дорвавшись до магазина, мы начинаем покупать все то, что в детстве просили у мамы: много сладостей, в дополнение к казенному изобилию, сладкую воду,... (Алкоголь оставляем за скобками). Вот я это наблюдаю, а сам все равно веду себя также. Постоянно хочется мороженого, хотя до мобилизации ел его не каждый год.А на фото просто очень нездоровый человек. От такого никто из нас не застрахован. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8220 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6431 раз. Подякували: 21516 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 07:32 ЛАД написав: Wirująświatła написав:



Кауфман сказав BI, що службова записка не стосується створення страху, а стосується зіткнення з реальністю. «Якщо ви не зробите цей крок, ви залишитеся без роботи», — пояснив він. «Не лише в нашій компанії, але й у всій галузі. Не буде попиту на людей, які працюють так, як п’ять років тому».

.............

https://dev.ua/news/shi-napadaie-na-vas ... 1747404688 «ШІ прийде за вашими робочими місцями. Чорт забирай, він прийде і за моєю роботою теж. Це тривожний сигнал», — написав він. — «Не має значення, чи ви програміст, дизайнер, менеджер продукту, аналітик даних, юрист, представник служби підтримки, продавець або фінансист — ШІ йде за вами».Кауфман сказав BI, що службова записка, а стосується зіткнення з реальністю. «Якщо ви не зробите цей крок, ви залишитеся без роботи», — пояснив він. «Не лише в нашій компанії, але й у всій галузі. Не буде попиту на людей, які працюють так, як п’ять років тому»..............

........... ........... Между прочим, совершенно напрасно.

Страх, возможно, и лишнее, но думать о проблемах, вызываемых ИИ, надо серьёзно.

Происходит нечто похожее на промышленную революцию. Тогда были луддиты, что будет сейчас?

При этом есть существенное отличие.

Тогда машины лишали работы относительно квалифицированных и сравнительно малочисленных по тем временам работников и требовали их замены на гораздо большее (по крайней мере, в перспективе) количество малоквалифицированных.

Сейчас ИИ лишает работы достаточно квалифицированных людей и требует их замены на более квалифицированных и творческих работников. При этом на существенно меньшее количество. И не видно, за счёт чего может появиться потребность в большем количестве работников.

И если раньше рост производительности труда в производстве (и сокращение работников) компенсировались перетоков освободившихся людей в сферу обслуживания, то сегодня ИИ в перспективе уничтожает рабочие места и там.

Чем будут заниматься люди?

Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах. Между прочим, совершенно напрасно.Страх, возможно, и лишнее, но думать о проблемах, вызываемых ИИ, надо серьёзно.Происходит нечто похожее на промышленную революцию. Тогда были луддиты, что будет сейчас?При этом есть существенное отличие.Тогда машины лишали работы относительно квалифицированных и сравнительно малочисленных по тем временам работников и требовали их замены на гораздо большее (по крайней мере, в перспективе) количество малоквалифицированных.Сейчас ИИ лишает работы достаточно квалифицированных людей и требует их замены на более квалифицированных иработников. При этом на существенно меньшее количество. И не видно, за счёт чего может появиться потребность в большем количестве работников.И если раньше рост производительности труда в производстве (и сокращение работников) компенсировались перетоков освободившихся людей в сферу обслуживания, то сегодня ИИ в перспективе уничтожает рабочие места и там.Чем будут заниматься люди?Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах.



Сегодня имел разговор на тему

"Работники МС разрабатывали ИИ и теперь он их заменит"

Вспомнилось из Робинзоны (блогерша была в США по Ю4Ю) - их заставляли обучать индусов, чтобы они ремоут из Индии могли делать в 10 раз дешевле ту-же работу.

То есть, человека заставляют делать что-то, что приведет к его-же увольнению.

Мне когда-то тут сказали - нельзя говорить о зарплате и нельзя не делиться опытом.

Но когда делишься опытом, то потом на твое место поставят того, кого ты обучил, а тебя под зад коленом.

Как иметь мотивацию делать самоубийственную работу или как увиливать от рытья ямы самому себе? Сегодня имел разговор на тему"Работники МС разрабатывали ИИ и теперь он их заменит"Вспомнилось из Робинзоны (блогерша была в США по Ю4Ю) - их заставляли обучать индусов, чтобы они ремоут из Индии могли делать в 10 раз дешевле ту-же работу.То есть, человека заставляют делать что-то, что приведет к его-же увольнению.Мне когда-то тут сказали - нельзя говорить о зарплате и нельзя не делиться опытом.Но когда делишься опытом, то потом на твое место поставят того, кого ты обучил, а тебя под зад коленом.Как иметь мотивацию делать самоубийственную работу или как увиливать от рытья ямы самому себе? rjkz

Повідомлень: 17365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8585 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 07:38 Hotab написав: ЛАД



Во всяком случае, в передовых странах.





Так в передових якраз по одній дитині в сімʼї, а інколи і чайлдфрі. Нації старіють, робітників (молоді ) мало. Ну от і будуть на пенсії відпочивати, а ШІ працювати. Головне ж не те, щоб людина замахалась, а щоб робота була зроблена. Якщо робота робиться, то хай людина працює 2 дні на тиждень))



З фінансової точки зору це буде виглядати десь як і перехід від ручного с/г до машинного: для того щоб просто їсти кашу всю зиму (часто без нічого) зовсім не обовʼязково стало все літо руками вирощувати пшеницю всій сім’ї. А якщо дійсно впахуватись всією сімʼєю, то тепер завдяки механізацією це не просто «є каша», а є набагато більше.

Ну тобто завдяки ШІ можна буде мати все те саме, але працювати для цього менше. Або працювати стільки ж, а мати більше. Так в передових якраз по одній дитині в сімʼї, а інколи і чайлдфрі. Нації старіють, робітників (молоді ) мало. Ну от і будуть на пенсії відпочивати, а ШІ працювати. Головне ж не те, щоб людина замахалась, а щоб робота була зроблена. Якщо робота робиться, то хай людина працює 2 дні на тиждень))З фінансової точки зору це буде виглядати десь як і перехід від ручного с/г до машинного: для того щоб просто їсти кашу всю зиму (часто без нічого) зовсім не обовʼязково стало все літо руками вирощувати пшеницю всій сім’ї. А якщо дійсно впахуватись всією сімʼєю, то тепер завдяки механізацією це не просто «є каша», а є набагато більше.Ну тобто завдяки ШІ можна буде мати все те саме, але працювати для цього менше. Або працювати стільки ж, а мати більше.



ЭЭ, да как сказать?

В США оплата за время.

Ты можешь катать квадратное и носить круглое или огранять алмазы или смотреть в потолок, но оплачивается время.

Если вместо 40 часов в неделю будет оплачиваться 2, то зубы на полку, потому что кашу купить будет не на что.

Мне как-то чувак рассказал, что пришел в МТА, ему сказали поменять дворники на автобусе, он за 10 минут пошел на складе взял и поменл. Его чуть не прибили коллеги. Ты с ума сощел? Норматив - 4 часа на замену дворников. Ты хочешь, чтобы нам нормативы пересмотрели? Тогда не надо будет столько работников.

Ты хочешь потерять работу? ЭЭ, да как сказать?В США оплата за время.Ты можешь катать квадратное и носить круглое или огранять алмазы или смотреть в потолок, но оплачивается время.Если вместо 40 часов в неделю будет оплачиваться 2, то зубы на полку, потому что кашу купить будет не на что.Мне как-то чувак рассказал, что пришел в МТА, ему сказали поменять дворники на автобусе, он за 10 минут пошел на складе взял и поменл. Его чуть не прибили коллеги. Ты с ума сощел? Норматив - 4 часа на замену дворников. Ты хочешь, чтобы нам нормативы пересмотрели? Тогда не надо будет столько работников.Ты хочешь потерять работу? rjkz

Повідомлень: 17365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8585 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 08:47 Сибарит написав: Дорвавшись до магазина, мы начинаем покупать все то, что в детстве просили у мамы: много сладостей, в дополнение к казенному изобилию, сладкую воду,... (Алкоголь оставляем за скобками). Вот я это наблюдаю, а сам все равно веду себя также. Постоянно хочется мороженого, хотя до мобилизации ел его не каждый год. Дорвавшись до магазина, мы начинаем покупать все то, что в детстве просили у мамы: много сладостей, в дополнение к казенному изобилию, сладкую воду,... (Алкоголь оставляем за скобками). Вот я это наблюдаю, а сам все равно веду себя также. Постоянно хочется мороженого, хотя до мобилизации ел его не каждый год. это известное явление называется сенсорная депривация.



Слово «депривация» (от англ. deprivation) означает лишение, потерю. В основе его лежит латинский корень privare, что значит «отделять».



Стимульная (сенсорная) депривация: пониженное количество сенсорных стимулов или их ограниченная изменчивость и модальность.



Сенсорная депривация иногда описывается понятием «обедненная среда», то есть среда, в которой человек не получает достаточное количество зрительных, слуховых, осязательных и прочих стимулов. Такая среда может сопровождать развитие ребенка, а также включаться в жизненные ситуации взрослого человека.



“Любое ограничение пространства, в т.ч. притока к органам чувств всего богатства естественных сенсорных стимулов, – это всегда угнетение активности не только самих чувств, но и их конечного звена – анализаторов мозга. Систематическое ограничение притока к органам чувств внешних сенсорных стимулов – это всегда депривация (депрессия) нейроэпителиальных структур мозга.”



в эмоционально бедной среде организм требует разражителей вызывающих ощущения, самый доступный - еда (с резким выраженным вкусом, каши или картошка сюда не входят), потом разные игромании, аутистимуляция (повторение однотипных движений). Сюда же можно включить онанизм и конфликты "на ровном месте" ("с утра не поругался - день пропал").



впервые явление открыли в больницах, где пациенты проходили длительное лечение, даже название придумали - госпитализм (уже не используется, поскольку к госпиталям сенсорная депривация отношения не имеет)



Госпитализм (от лат. hospitalis — гостеприимный; госпиталь — лечебное учреждение) — совокупность психических и соматических последствий, наступающих при длительном пребывании человека в больничной среде в отрыве от близких людей и от дома. В широком смысле под госпитализмом понимаются неблагоприятные психологические условия такой среды и результаты их действия на состояние человека. Понятие «госпитализм» ввёл австро-американский психоаналитик Рене Шпиц применительно к детскому госпитализму. Последствия госпитализма чаще всего наблюдались и более изучены у детей, однако они могут проявляться и у взрослых. это известное явление называется сенсорная депривация.в эмоционально бедной среде организм требует разражителей вызывающих ощущения, самый доступный - еда (с резким выраженным вкусом, каши или картошка сюда не входят), потом разные игромании, аутистимуляция (повторение однотипных движений). Сюда же можно включить онанизм и конфликты "на ровном месте" ("с утра не поругался - день пропал").впервые явление открыли в больницах, где пациенты проходили длительное лечение, даже название придумали - госпитализм (уже не используется, поскольку к госпиталям сенсорная депривация отношения не имеет) Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 19 тра, 2025 09:05, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 29998 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2494 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 09:02 UA написав: Чому 3 штурмова вже 3 армійській корпус?

Це просто фантастика

Чому 3 штурмова вже 3 армійській корпус?Це просто фантастика

реформи, сер. реформи, сер. flyman

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4148

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34