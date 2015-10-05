ЛАД написав:Hotab
"ВНЖ за нерухомість" дают далеко не во всех странах. Скорее, мало где.
flyman
Спасибо за интересное интервью в viewtopic.php?p=5856980#p5856980.
Нема за що, хоча мене більше зацікавили коментарі
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 19 тра, 2025 09:04
Нема за що, хоча мене більше зацікавили коментарі
Додано: Пон 19 тра, 2025 09:21
Re: Психологія та інші цікавинки
Багато де, але за суми кратно вищі 100куо
За 100 куо тільки в маргинальних країнах типу Албанії
Взагалі внж за інвестиції уряди почали розглядати як зло, і хочуть відмінити
бо додають соціальних проблем як підвищення цін для аборигенів
Додано: Пон 19 тра, 2025 09:24
rjkz
Це ж лише механізм розподілу матеріальних благ.
Якщо бізнес завдяки ШІ нормально себе почуває , і на фонд оплати праці можна виділяти і далі суму N (при зменшенні потрачених на це людино*годин) , то тут можна піти двома шляхами: залишити всіх на роботі, де кожен працюватиме менше годин, але підняти вартість години і зарплата за тиждень не зміниться , або ж звільнити половину , і підняти зарплату решті.
Буде зроблено так, як буде на той момент (якщо він взагалі настане) в країні, серед конкурентів і т.д.
Звичайно що можна знизити фонд оплати праці, отримуючи надприбутки. Але в конкурентному середовищі це має само себе вирівняти
Додано: Пон 19 тра, 2025 09:27
Саме так.
А суму вказав як мабуть найнижчу ціну вхідного квитка .
Додано: Пон 19 тра, 2025 09:35
ранее я размещал видео Дробышевского, но поскольку был занят разъездами, не добавил важную ремарку.
на 27й минуте (в видео снизу) он говорит что "приспособление к среде с помощью интеллекта - суперэкзотический вариант". Мягко говоря не правда.
Во первых интеллекту в современном понимании всего каких-то несколько тысяч лет, а приспособление к среде шло задолго до него. Те же переселения народов с изменением климата, или в поисках более богатой на еду / безопасных мест. То есть интеллект "подключили к приспособлению", а не "переключили приспособление на интеллект".
Во вторых, та же собака приспособилась к человеку при помощи интеллекта, как минимум научившись распознавать своих и чужих, вести себя ласково со своими, не агрессировать без повода, понимать кто твой хозяин и чего он от собаки хочет. "Умная" собака знает куда ходить в туалет и больших усилий приучить её это делать на улице (или в лоток) не нужно.
Сюда же служебные породы, где собака использует интеллект, выполняя какую то работу.
Инстинктами это никак не объясняется, от собаки к собаке интеллектуальные способности очень разные, а инстинкты +/- одинаковые.
Про макак просто молчу, молодая макака за месяц полностью приспосабливается к человеку, понимает его правила (что можно, что нельзя), кто в стае вожак, какая территория считается "своей" и за что дают пищу. Без этих "знаний" ни одна макака рядом с человеком бы не выжила. 100% эти знания осваиваются по ходу, они не врожденные и очень далеки от инстинктов. Макака рядом с человеком без специального обучения примерно понимает назначение многих предметов, которых в дикой природе не существует. Ведёт себя безконфликтно с другими домашними животными, особо не нарушая их границы.
Животные обладающие интеллектом не стесняясь используют его для приспособления, "экзотики Дробышевского" тут никакой нет. Видимо он имел в виду только вербальный интеллект, если вообще в курсе какие виды интеллекта существуют.
в видео про мозг (которые я выкладывал ранее) он не сказал про его самое важное свойство - нейропластичность, которая дала возможность появиться IQ, визуализации и вообще вербализации.
Умения представить то чего не существует - ключевое отличие мозга человека от мозга самой умной на свете макаки. Макаки мыслят только предметно. Невозможно объяснить макаке что с ней будет через 10 минут, такие нейронные связи у животных не предусмотрены. Или допустим объяснить что такое ветер, планеты солнечной системы, законы физики. Что вижу о том и пою - так это работает у макак. Поэтому они легко переносят детскую смертность, которая у них высокая. Достаточно макаке-маме перестать видеть мертвого ребенка и неприятное ощущение (типа печаль) проходит.
(кто не в курсе
Обезьяны оказались способны скорбеть по умершим детенышам
Благодаря нейропластичности появились все виды искусств,
2е важное отличие мозга человека, у животных искусств нет, и даже если дельфины рисуют, это делается как выполение задания человека, а не как внутрення потребность.
Благодаря нейропластичности существует юмор, в т.ч. игровой (которого у животных нет). Люди "со сниженной нейропластичностью" юмора не понимают. Макака может скорчить рожу или напугать (без планов на дальнейшую агрессию), но она это не делает ради юмора. То есть нейронные связи, что это ещё может быть и смешно у нее не формируется. Шуток макаки не понимают и реагируют на них агрессивно.
почему эти важные нюансы г-н Дробышевский упустил или он их не знает - хз. Возможно как антрополог он грамотный, но про мозг знает на уровне первокурсника мед.колледжа. Как вариант в его голове столько информации, что часть из которой осталась малоструктурирована. "Слышал звон..."
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 19 тра, 2025 11:25, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 19 тра, 2025 10:13
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Додано: Пон 19 тра, 2025 10:30
прогресс сильно замедлился. почти остановился
мы сейчас по сути юзаем технологии 60-х..80
в генной инженерии, квантовые вычисления, транзисторы размером с атом, но это скачков уже нет
Додано: Пон 19 тра, 2025 11:02
те кто пишет музыку, а также аранжировщики и звукорежиссеры считают наоборот что прогресс в их области только только начался. Пять лет назад было немыслимо, чтобы программа натянула голос на ноты, и любой школьник смог записать песню голосом леди гаги. Артисты копирующие голоса конечно были, но чтобы это делала программа - абсолютная революция.
Чуть меньшая революция - написание музыки по образцу или отрывку. Я так восстановил инструменталку "волк на бочках" (из ну погоди), поскольку оригинала в хорошем качестве не нашёл - с помощью АІ переписал её заново. Восстановленная часть в 2,5р длиннее оригинала, АІ "дорисовал" несуществующую часть в том же стиле, ритме и с теми же инструментами. Ни один самый крутой синтезатор (стоимостью несколько куе) музыку до сих пор не сочинял. Тех тысяч шаблонов для синтезаторов, которые есть в интернете для написания музыки недостаточно, написанная из шаблонов музыка выйдет стереотипная, как все песни цоя. Тут уже не шаблоны нужны, а глубокое понимание нотного ряда, что именно ты пишешь.
кстати вот что вышло
а это оригинал
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 19 тра, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 тра, 2025 11:15
Спасибо, понятно.
Ремень и ругань точно не метод в таком деле. Ремень вообще не метод, а ругань - так себе.
Додано: Пон 19 тра, 2025 11:26
Мотивация в разработке ИИ как раз есть - просто интересно. И, возможно, материальные стимулы. И главные разработчики могут надеяться, что уж их-то, таких умных и квалифицированных, не уволят. А простым деваться некуда - поручили работу, надо выполнять.
Решения тут нет кроме прямого запрета. Как с изменением генома человека. Но это, мне кажется, временное решение.
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