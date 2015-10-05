Додано: Пон 19 тра, 2025 09:35

ранее я размещал видео Дробышевского, но поскольку был занят разъездами, не добавил важную ремарку.на 27й минуте (в видео снизу) он говорит что "приспособление к среде с помощью интеллекта - суперэкзотический вариант". Мягко говоря не правда.Во первых интеллекту в современном понимании всего каких-то несколько тысяч лет, а приспособление к среде шло задолго до него. Те же переселения народов с изменением климата, или в поисках более богатой на еду / безопасных мест. То есть интеллект "подключили к приспособлению", а не "переключили приспособление на интеллект".Во вторых, та же собака приспособилась к человеку при помощи интеллекта, как минимум научившись распознавать своих и чужих, вести себя ласково со своими, не агрессировать без повода, понимать кто твой хозяин и чего он от собаки хочет. "Умная" собака знает куда ходить в туалет и больших усилий приучить её это делать на улице (или в лоток) не нужно.Сюда же служебные породы, где собака использует интеллект, выполняя какую то работу.Инстинктами это никак не объясняется, от собаки к собаке интеллектуальные способности очень разные, а инстинкты +/- одинаковые.Про макак просто молчу, молодая макака за месяц полностью приспосабливается к человеку, понимает его правила (что можно, что нельзя), кто в стае вожак, какая территория считается "своей" и за что дают пищу. Без этих "знаний" ни одна макака рядом с человеком бы не выжила. 100% эти знания осваиваются по ходу, они не врожденные и очень далеки от инстинктов. Макака рядом с человеком без специального обучения примерно понимает назначение многих предметов, которых в дикой природе не существует. Ведёт себя безконфликтно с другими домашними животными, особо не нарушая их границы.Животные обладающие интеллектом не стесняясь используют его для приспособления, "экзотики Дробышевского" тут никакой нет. Видимо он имел в виду только вербальный интеллект, если вообще в курсе какие виды интеллекта существуют.в видео про мозг (которые я выкладывал ранее) он не сказал про его самое важное свойство - нейропластичность, которая дала возможность появиться IQ, визуализации и вообще вербализации.Умения представить то чего не существует - ключевое отличие мозга человека от мозга самой умной на свете макаки. Макаки мыслят только предметно. Невозможно объяснить макаке что с ней будет через 10 минут, такие нейронные связи у животных не предусмотрены. Или допустим объяснить что такое ветер, планеты солнечной системы, законы физики. Что вижу о том и пою - так это работает у макак. Поэтому они легко переносят детскую смертность, которая у них высокая. Достаточно макаке-маме перестать видеть мертвого ребенка и неприятное ощущение (типа печаль) проходит.(кто не в курсеБлагодаря нейропластичности появились все виды искусств,2е важное отличие мозга человека, у животных искусств нет, и даже если дельфины рисуют, это делается как выполение задания человека, а не как внутрення потребность.Благодаря нейропластичности существует юмор, в т.ч. игровой (которого у животных нет). Люди "со сниженной нейропластичностью" юмора не понимают. Макака может скорчить рожу или напугать (без планов на дальнейшую агрессию), но она это не делает ради юмора. То есть нейронные связи, что это ещё может быть и смешно у нее не формируется. Шуток макаки не понимают и реагируют на них агрессивно.почему эти важные нюансы г-н Дробышевский упустил или он их не знает - хз. Возможно как антрополог он грамотный, но про мозг знает на уровне первокурсника мед.колледжа. Как вариант в его голове столько информации, что часть из которой осталась малоструктурирована. "Слышал звон..."