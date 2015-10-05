ЛАД написав:

Wirująświatła написав: ........... ...........

творческих

Между прочим, совершенно напрасно.Страх, возможно, и лишнее, но думать о проблемах, вызываемых ИИ, надо серьёзно.Происходит нечто похожее на промышленную революцию. Тогда были луддиты, что будет сейчас?При этом есть существенное отличие.Тогда машины лишали работы относительно квалифицированных и сравнительно малочисленных по тем временам работников и требовали их замены на гораздо большее (по крайней мере, в перспективе) количество малоквалифицированных.Сейчас ИИ лишает работы достаточно квалифицированных людей и требует их замены на более квалифицированных иработников. При этом на существенно меньшее количество. И не видно, за счёт чего может появиться потребность в большем количестве работников.И если раньше рост производительности труда в производстве (и сокращение работников) компенсировались перетоков освободившихся людей в сферу обслуживания, то сегодня ИИ в перспективе уничтожает рабочие места и там.Чем будут заниматься люди?Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах.