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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 19 тра, 2025 11:34
rjkz написав:
..............
ЭЭ, да как сказать?
В США оплата за время.
Ты можешь катать квадратное и носить круглое или огранять алмазы или смотреть в потолок, но оплачивается время.
Если вместо 40 часов в неделю будет оплачиваться 2, то зубы на полку, потому что кашу купить будет не на что.
Мне как-то чувак рассказал, что пришел в МТА, ему сказали поменять дворники на автобусе, он за 10 минут пошел на складе взял и поменл. Его чуть не прибили коллеги. Ты с ума сощел? Норматив - 4 часа на замену дворников. Ты хочешь, чтобы нам нормативы пересмотрели? Тогда не надо будет столько работников.
Ты хочешь потерять работу?
Это старая проблема с нормами.
И она существовала всегда. И в Союзе тоже. Тогда, правда, больше думали не о сокращении работников, а об уменьшении зарплаты и необходимости работать больше.
А проблема "Если вместо 40 часов в неделю будет оплачиваться 2, то зубы на полку" как раз решается очень просто - в 20 раз уменьшилось необходимое рабочее время - в 20 раз увеличить часовую зарплату. Или установить гарантированный жизненный минимум или как оно там сейчас называется.
М повременная оплата существовала всегда и не только в США.
Или в США вообще нет сдельной оплаты?
Аккордная точно есть. Фактически всякие перевозки мебели, корчёвка пней, о которых писали на ветке об эмиграции, это работы с аккордной оплатой.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 19 тра, 2025 12:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 11:45
rjkz написав:
Мне когда-то тут сказали - нельзя говорить о зарплате и нельзя не делиться опытом.
Но когда делишься опытом, то потом на твое место поставят того, кого ты обучил, а тебя под зад коленом.
Как иметь мотивацию делать самоубийственную работу или как увиливать от рытья ямы самому себе?
дележку опытом надо уметь продавать, за материальные и нематериальные стимулы, в т.ч в сторону повышение компетенций и грейда
У меня всегда встречные предложения на дележ опытом 1) я предлагаю доавтоматизировать процесс, чтобы уменшить обьем знаний предназначеных к передаче 2) выставляю по максимуму оценку трудозатрат на передачу знаний чтобы в соответствии со всеми стандартами ISO по технической документации, включая время на обучение и сетификацию по этим стандартам
Знания, ноу-хау это единственное оружие в этом мире.
Продавая одни, надо стараться сразу приобретать другие
Надо уметь играть в игры с заказчиком, понимать когда нужны срочные решения, даже вопреки процедурам, а когда освоить бюджет, хотя бы и на играх с ИИ
По-моему у того дядьки эталонный EQ
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Додано: Пон 19 тра, 2025 12:05
flyman написав: ЛАД написав:Hotab
"ВНЖ за нерухомість" дают далеко не во всех странах. Скорее, мало где.flyman
Спасибо за интересное интервью в viewtopic.php?p=5856980#p5856980
.
Нема за що, хоча мене більше зацікавили коментарі
Посмотрел и интервью, и, частично, комментарии. Их там много. Но комментарии для меня не были неожиданными, примерно такие и думал увидеть.
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ЛАД
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Додано: Пон 19 тра, 2025 12:21
Бетон написав:
...........
прогресс сильно замедлился. почти остановился
мы сейчас по сути юзаем технологии 60-х..80
в генной инженерии, квантовые вычисления, транзисторы размером с атом, но это скачков уже нет
Не спорю.
Но нам сегодня кажется, что в прошлом часто были революционные скачки. По-настоящему революционные
скачки происходили довольно редко и раньше. Мы просто уже привыкли к быстрым изменениям и легче воспринимаем их. А так... Когда вспоминаю, то изменения даже за время моей жизни очень существенные.
А революции, думаю, ещё будут.
Сегодня, на мой взгляд, необходимы и ожидаемы революции в энергетике и биологии.
В энергетике - термояд или, возможно, ещё что-то придумают. К современной зелёной энергетике отношусь скептически. В биологии предсказывать не берусь, но, думаю, прорывы будут серьёзные. Возможно ещё в нейропсихологии.
Но это так, мои личные мысли-надежды.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 12:49
fox767676 написав: rjkz написав:
Мне когда-то тут сказали - нельзя говорить о зарплате и нельзя не делиться опытом.
Но когда делишься опытом, то потом на твое место поставят того, кого ты обучил, а тебя под зад коленом.
Как иметь мотивацию делать самоубийственную работу или как увиливать от рытья ямы самому себе?
дележку опытом надо уметь продавать, за материальные и нематериальные стимулы, в т.ч в сторону повышение компетенций и грейда
У меня всегда встречные предложения на дележ опытом 1) я предлагаю доавтоматизировать процесс, чтобы уменшить обьем знаний предназначеных к передаче 2) выставляю по максимуму оценку трудозатрат на передачу знаний чтобы в соответствии со всеми стандартами ISO по технической документации, включая время на обучение и сетификацию по этим стандартам
........
И как это поможет лично вам?
Особенно при почасовой оплате.
Всё это никак не помешает работодателю уволить вас при желании после того, как вы поделились опытом, какие бы оценки трудозатрат вы не выставили. Тем более, насколько понял, rjkz
не говорит о передаче опыта и знаний как об отдельной задаче, речь идёт о том, чтобы не прятать их от сотрудников в процессе работы.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 19 тра, 2025 13:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 13:01
ЛАД
Вам нужна конусльтация ?
Я что-то писал про почасовую оплату ? К чему это?
Комментарий относился к цитате о "рытии могилы самому себе"
Благодаря моим подходам я только отдаляюсь "от могилы"
Иногда даже хочется отойти от дел на полгодика - не пускают
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Додано: Пон 19 тра, 2025 13:02
rjkz написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав:
...........
Между прочим, совершенно напрасно.
Страх, возможно, и лишнее, но думать о проблемах, вызываемых ИИ, надо серьёзно.
Происходит нечто похожее на промышленную революцию. Тогда были луддиты, что будет сейчас?
При этом есть существенное отличие.
Тогда машины лишали работы относительно квалифицированных и сравнительно малочисленных по тем временам работников и требовали их замены на гораздо большее (по крайней мере, в перспективе) количество малоквалифицированных.
Сейчас ИИ лишает работы достаточно квалифицированных людей и требует их замены на более квалифицированных и творческих
работников. При этом на существенно меньшее количество. И не видно, за счёт чего может появиться потребность в большем количестве работников.
И если раньше рост производительности труда в производстве (и сокращение работников) компенсировались перетоков освободившихся людей в сферу обслуживания, то сегодня ИИ в перспективе уничтожает рабочие места и там.
Чем будут заниматься люди?
Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах.
Как иметь мотивацию делать самоубийственную работу или как увиливать от рытья ямы самому себе?
На мою думку, лише власний бізнес дозволяє сформувати власні правила.
Праця на роботодавця вимагає 2 моментів, щоб залишатися у строю (зрозуміло до певного часу): 1 - постійно самовдосконалюватися; 2 - робити таким чином, щоб виглядати краще за інших (саме створити вигляд).
У Німеччині, на своїй роботі помітив, що колеги будуть спокійно спостерігати, як інший колега зробить помилку. Тобто вони могли запобігти цьому, але майже завжди не підкажуть, нічого не допоможуть. Мова не йде про новачків на фірмі, тим підказують тижня 2, а потім все. І якщо помітять помилку, треба були впевненим на 100%, що буде доповідь директору.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 13:13
fox767676 написав:ЛАД
Вам нужна конусльтация ?
Я что-то писал про почасовую оплату ? К чему это?
Комментарий относился к цитате о "рытии могилы самому себе"
Благодаря моим подходам я только отдаляюсь "от могилы"
Иногда даже хочется отойти от дел на полгодика - не пускают
Спасибо, консультация не нужна.
О почасовой оплате писал rjkz
, с чьих слов и начался разговор.
Посмотрите, я тот пост немного дописал.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 14:36
ЛАД написав:
Всё это никак не помешает работодателю уволить вас при желании после того, как вы поделились опытом, какие бы оценки трудозатрат вы не выставили. Тем более, насколько понял, rjkz не говорит о передаче опыта и знаний как об отдельной задаче, речь идёт о том, чтобы не прятать их от сотрудников в процессе работы.
Вы пропустили:
Продавая одни [знания], надо стараться сразу приобретать другие
+ добавлю "желательно уровнем выше"
Почивать на лаврах хорошо, рутинно делая одно и то же, но жизнь все равно толкает все к новым и новым вершинам
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Додано: Пон 19 тра, 2025 14:53
fox767676 написав:
...........
Вы пропустили:
Продавая одни [знания], надо стараться сразу приобретать другие
+ добавлю "желательно уровнем выше"
Почивать на лаврах хорошо, рутинно делая одно и то же, но жизнь все равно толкает все к новым и новым вершинам
Не пропустил.
Но это бесспорно и необходимо независимо от требований начальства и/или окружения.
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