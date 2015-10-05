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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 433434435436
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:02

ЛАД

Ну так и трансфер знаний и делегирование функций
можно делать независимо от требований начальства и/или окружения
Вопрос в том - управлять этим процессом, достигая и собственных целей в том числе, либо плыть по течению
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:23

  fox767676 написав:ЛАД

Ну так и трансфер знаний и делегирование функций
можно делать независимо независимо от требований начальства и/или окружения
Вопрос в том - управлять этим процессом, достигая и собственных целей в том числе, либо плыть по течению

Делегирование функций это немного о другом. И делегировать функции можнт только начальник подчинённым.
Если я правильно понял rjkz, он говорил о том, что вы обязаны делиться знаниями с сотрудниками (хоть подчинёнными, хоть нет), не скрывать их. А это встречается довольно часто. "Я знаю как, но рассказывать никому не буду. Пусть сами думают". А в душе: "Ну да, я расскажу и потеряю свою ценность. Смогут обойтись и без меня".
Согласитесь, всю жизнь расти самому, это труд. Проще тормозить рост окружающих.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:30

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Hotab
"ВНЖ за нерухомість" дают далеко не во всех странах. Скорее, мало где.


Багато де, але за суми кратно вищі 100куо
За 100 куо тільки в маргинальних країнах типу Албанії

Взагалі внж за інвестиції уряди почали розглядати як зло, і хочуть відмінити
бо додають соціальних проблем як підвищення цін для аборигенів

Возможно, я ошибаюсь.
Давно не смотрел.
Но помню, что часто покупка недвиги была недостаточным условием. Часто требовались именно инвестиции - создание бизнеса, причём с наймом какого-то количества местных работников.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:49

Re: Психологія та інші цікавинки

  ЛАД написав:"Я знаю как, но рассказывать никому не буду. Пусть сами думают". А в душе: "Ну да, я расскажу и потеряю свою ценность. Смогут обойтись и без меня".
Согласитесь, всю жизнь расти самому, это труд. Проще тормозить рост окружающих.


я для себя решаю эту дилемму с немного идеалистических позиций -
"хочу ли я заниматься этим всю жизнь или хочу идти дальше?"
Просто показывать мало, если это не простой физический труд "showmestate",
надо добросовестно обьяснить, задокументироать , и вот тут уже пространство для маневра. Делегировать может любой, хотя бы через начальника, а у начальника есть свой начальник, варианты в зависимости от структуры управления

fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:01

Re: Психологія та інші цікавинки

Если уж слишком задалбывают процессами передачи компетенций

fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:34

в каждом офисе есть похожая макака, которым лишь бы быстрее домой уйти.
Wirująświatła
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