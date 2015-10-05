ЛАД
Ну так и трансфер знаний и делегирование функций
можно делать независимо от требований начальства и/или окружения
Вопрос в том - управлять этим процессом, достигая и собственных целей в том числе, либо плыть по течению
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Додано: Пон 19 тра, 2025 15:02
ЛАД
Ну так и трансфер знаний и делегирование функций
можно делать независимо от требований начальства и/или окружения
Вопрос в том - управлять этим процессом, достигая и собственных целей в том числе, либо плыть по течению
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:23
Делегирование функций это немного о другом. И делегировать функции можнт только начальник подчинённым.
Если я правильно понял rjkz, он говорил о том, что вы обязаны делиться знаниями с сотрудниками (хоть подчинёнными, хоть нет), не скрывать их. А это встречается довольно часто. "Я знаю как, но рассказывать никому не буду. Пусть сами думают". А в душе: "Ну да, я расскажу и потеряю свою ценность. Смогут обойтись и без меня".
Согласитесь, всю жизнь расти самому, это труд. Проще тормозить рост окружающих.
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:30
Возможно, я ошибаюсь.
Давно не смотрел.
Но помню, что часто покупка недвиги была недостаточным условием. Часто требовались именно инвестиции - создание бизнеса, причём с наймом какого-то количества местных работников.
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:49
Re: Психологія та інші цікавинки
я для себя решаю эту дилемму с немного идеалистических позиций -
"хочу ли я заниматься этим всю жизнь или хочу идти дальше?"
Просто показывать мало, если это не простой физический труд "showmestate",
надо добросовестно обьяснить, задокументироать , и вот тут уже пространство для маневра. Делегировать может любой, хотя бы через начальника, а у начальника есть свой начальник, варианты в зависимости от структуры управления
Додано: Пон 19 тра, 2025 16:01
Re: Психологія та інші цікавинки
Если уж слишком задалбывают процессами передачи компетенций
Додано: Пон 19 тра, 2025 16:34
в каждом офисе есть похожая макака, которым лишь бы быстрее домой уйти.
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