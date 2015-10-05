Додано: Пон 19 тра, 2025 18:27

ЛАД написав: rjkz написав: ..............

ЭЭ, да как сказать?

В США оплата за время.

Ты можешь катать квадратное и носить круглое или огранять алмазы или смотреть в потолок, но оплачивается время.

Если вместо 40 часов в неделю будет оплачиваться 2, то зубы на полку, потому что кашу купить будет не на что.

Мне как-то чувак рассказал, что пришел в МТА, ему сказали поменять дворники на автобусе, он за 10 минут пошел на складе взял и поменл. Его чуть не прибили коллеги. Ты с ума сощел? Норматив - 4 часа на замену дворников. Ты хочешь, чтобы нам нормативы пересмотрели? Тогда не надо будет столько работников.

Ты хочешь потерять работу? ..............ЭЭ, да как сказать?В США оплата за время.Ты можешь катать квадратное и носить круглое или огранять алмазы или смотреть в потолок, но оплачивается время.Если вместо 40 часов в неделю будет оплачиваться 2, то зубы на полку, потому что кашу купить будет не на что.Мне как-то чувак рассказал, что пришел в МТА, ему сказали поменять дворники на автобусе, он за 10 минут пошел на складе взял и поменл. Его чуть не прибили коллеги. Ты с ума сощел? Норматив - 4 часа на замену дворников. Ты хочешь, чтобы нам нормативы пересмотрели? Тогда не надо будет столько работников.Ты хочешь потерять работу? Это старая проблема с нормами.

И она существовала всегда. И в Союзе тоже. Тогда, правда, больше думали не о сокращении работников, а об уменьшении зарплаты и необходимости работать больше.

А проблема "Если вместо 40 часов в неделю будет оплачиваться 2, то зубы на полку" как раз решается очень просто - в 20 раз уменьшилось необходимое рабочее время - в 20 раз увеличить часовую зарплату. Или установить гарантированный жизненный минимум или как оно там сейчас называется.

М повременная оплата существовала всегда и не только в США.

Или в США вообще нет сдельной оплаты?

Аккордная точно есть. Фактически всякие перевозки мебели, корчёвка пней, о которых писали на ветке об эмиграции, это работы с аккордной оплатой. Это старая проблема с нормами.И она существовала всегда. И в Союзе тоже. Тогда, правда, больше думали не о сокращении работников, а об уменьшении зарплаты и необходимости работать больше.А проблема "Если вместо 40 часов в неделю будет оплачиваться 2, то зубы на полку" как раз решается очень просто - в 20 раз уменьшилось необходимое рабочее время - в 20 раз увеличить часовую зарплату. Или установить гарантированный жизненный минимум или как оно там сейчас называется.М повременная оплата существовала всегда и не только в США.Или в США вообще нет сдельной оплаты?Аккордная точно есть. Фактически всякие перевозки мебели, корчёвка пней, о которых писали на ветке об эмиграции, это работы с аккордной оплатой.

Если говорить о наемном работнике, то о сдельной зарплате я не слышал.Есть почасовая оплата и в год.Контракторы/хэндимены и пр могут брать с клиента оплату за выполненную работу.Например, собрать комод ...скажем 50 долларов плюс приезд плюс налог. Скажем 150 долларов. Или контракторы, если работают самостоятельно, могут оценить временной объем работы и взять примерную плату.Но это не о зарплате.Есть еще вид трудоустройства по 1099, то есть как найм стороннего человека. Там могут быть договоренности. Если по W2, то оплата за время только.Как вариант еще, если говорить о муверах, то приходит бригадир, смотрит на объем и говорит сумму...скажем 2 куе. А потом уже грузчикам платит за время. Скажем 200 долларов в день. Да, есть такое тоже, но это за кэш и неофициально.Потому что может быть что справились за 6 часов и получили по 200 долларов, а может за 10 часов и получили 200 долларов. В официальном поле такого нет.