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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 19 тра, 2025 15:49
ЛАД написав:
"Я знаю как, но рассказывать никому не буду. Пусть сами думают". А в душе: "Ну да, я расскажу и потеряю свою ценность. Смогут обойтись и без меня".
Согласитесь, всю жизнь расти самому, это труд. Проще тормозить рост окружающих.
я для себя решаю эту дилемму с немного идеалистических позиций -
"хочу ли я заниматься этим всю жизнь или хочу идти дальше?"
Просто показывать мало, если это не простой физический труд "showmestate",
надо добросовестно обьяснить, задокументироать , и вот тут уже пространство для маневра. Делегировать может любой, хотя бы через начальника, а у начальника есть свой начальник, варианты в зависимости от структуры управления
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Додано: Пон 19 тра, 2025 16:01
Если уж слишком задалбывают процессами передачи компетенций
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Додано: Пон 19 тра, 2025 16:34
в каждом офисе есть похожая макака, которой лишь бы быстрее домой уйти.
а кто то должен за них на форуме воевать...
макаки такое не едят, самый культурный на свете отказ от еды
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Додано: Пон 19 тра, 2025 17:23
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Додано: Пон 19 тра, 2025 17:34
ЛАД написав:
Или в США вообще нет сдельной оплаты?
Не часто, но встречается.
Там, где не получится перевыполнить план или это не приведет к нежелательным последствиям.
Например, наемные дальнобойщики, как правило, получают оплату за пройденные мили (с некоторым набором доплат).
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Додано: Пон 19 тра, 2025 18:27
ЛАД написав: rjkz написав:
..............
ЭЭ, да как сказать?
В США оплата за время.
Ты можешь катать квадратное и носить круглое или огранять алмазы или смотреть в потолок, но оплачивается время.
Если вместо 40 часов в неделю будет оплачиваться 2, то зубы на полку, потому что кашу купить будет не на что.
Мне как-то чувак рассказал, что пришел в МТА, ему сказали поменять дворники на автобусе, он за 10 минут пошел на складе взял и поменл. Его чуть не прибили коллеги. Ты с ума сощел? Норматив - 4 часа на замену дворников. Ты хочешь, чтобы нам нормативы пересмотрели? Тогда не надо будет столько работников.
Ты хочешь потерять работу?
Это старая проблема с нормами.
И она существовала всегда. И в Союзе тоже. Тогда, правда, больше думали не о сокращении работников, а об уменьшении зарплаты и необходимости работать больше.
А проблема "Если вместо 40 часов в неделю будет оплачиваться 2, то зубы на полку" как раз решается очень просто - в 20 раз уменьшилось необходимое рабочее время - в 20 раз увеличить часовую зарплату. Или установить гарантированный жизненный минимум или как оно там сейчас называется.
М повременная оплата существовала всегда и не только в США.
Или в США вообще нет сдельной оплаты?
Аккордная точно есть. Фактически всякие перевозки мебели, корчёвка пней, о которых писали на ветке об эмиграции, это работы с аккордной оплатой.
Если говорить о наемном работнике, то о сдельной зарплате я не слышал.
Есть почасовая оплата и в год.
Контракторы/хэндимены и пр могут брать с клиента оплату за выполненную работу.
Например, собрать комод ...скажем 50 долларов плюс приезд плюс налог. Скажем 150 долларов. Или контракторы, если работают самостоятельно, могут оценить временной объем работы и взять примерную плату.
Но это не о зарплате.
Есть еще вид трудоустройства по 1099, то есть как найм стороннего человека. Там могут быть договоренности. Если по W2, то оплата за время только.
Как вариант еще, если говорить о муверах, то приходит бригадир, смотрит на объем и говорит сумму...скажем 2 куе. А потом уже грузчикам платит за время. Скажем 200 долларов в день. Да, есть такое тоже, но это за кэш и неофициально.
Потому что может быть что справились за 6 часов и получили по 200 долларов, а может за 10 часов и получили 200 долларов. В официальном поле такого нет.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 18:32
fox767676 написав: rjkz написав:
Мне когда-то тут сказали - нельзя говорить о зарплате и нельзя не делиться опытом.
Но когда делишься опытом, то потом на твое место поставят того, кого ты обучил, а тебя под зад коленом.
Как иметь мотивацию делать самоубийственную работу или как увиливать от рытья ямы самому себе?
дележку опытом надо уметь продавать, за материальные и нематериальные стимулы, в т.ч в сторону повышение компетенций и грейда
У меня всегда встречные предложения на дележ опытом 1) я предлагаю доавтоматизировать процесс, чтобы уменшить обьем знаний предназначеных к передаче 2) выставляю по максимуму оценку трудозатрат на передачу знаний чтобы в соответствии со всеми стандартами ISO по технической документации, включая время на обучение и сетификацию по этим стандартам
Знания, ноу-хау это единственное оружие в этом мире.
Продавая одни, надо стараться сразу приобретать другие
Надо уметь играть в игры с заказчиком, понимать когда нужны срочные решения, даже вопреки процедурам, а когда освоить бюджет, хотя бы и на играх с ИИ
По-моему у того дядьки эталонный EQ
Тут есть один принцип, в который надо влезть.
Надо получить лицензию и заниматься лицензированным видом деятельности.
Тогда по идее тебя можно заменить только человеком с такой-же лицензией.
Но он чтобы ее иметь должен где-то пройти обучение.
Если без, то любого человека с опытом и более высокой зарплатой могут обязать обучать неуча, с тем, чтобы потом он делал эту работу, но за меньшие деньги.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 18:38
ЛАД написав:
fox767676 написав: rjkz написав:
Мне когда-то тут сказали - нельзя говорить о зарплате и нельзя не делиться опытом.
Но когда делишься опытом, то потом на твое место поставят того, кого ты обучил, а тебя под зад коленом.
Как иметь мотивацию делать самоубийственную работу или как увиливать от рытья ямы самому себе?
дележку опытом надо уметь продавать, за материальные и нематериальные стимулы, в т.ч в сторону повышение компетенций и грейда
У меня всегда встречные предложения на дележ опытом 1) я предлагаю доавтоматизировать процесс, чтобы уменшить обьем знаний предназначеных к передаче 2) выставляю по максимуму оценку трудозатрат на передачу знаний чтобы в соответствии со всеми стандартами ISO по технической документации, включая время на обучение и сетификацию по этим стандартам
........
И как это поможет лично вам?
Особенно при почасовой оплате.
Всё это никак не помешает работодателю уволить вас при желании после того, как вы поделились опытом, какие бы оценки трудозатрат вы не выставили. Тем более, насколько понял, rjkz
не говорит о передаче опыта и знаний как об отдельной задаче, речь идёт о том, чтобы не прятать их от сотрудников в процессе работы.
Если нет прямого указания и контроля за исполнением, то можно подчиненных грузить простой работой так, чтобы у них не было времени осваивать другое.
Но если ты будешь один такой незаменимый, то рано или поздно поймешь, что пойти в отпуск не можешь, заболеть не можешь. А как только пойдешь в отпуск или заболеешь, то вылезет закономерный вопрос - кто сможет тебя подменить. А когда кто-то может подменить, то он может уже и заменить.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 18:38
ЛАД написав: rjkz написав:
..............
ЭЭ, да как сказать?
В США оплата за время.
Ты можешь катать квадратное и носить круглое или огранять алмазы или смотреть в потолок, но оплачивается время.
Если вместо 40 часов в неделю будет оплачиваться 2, то зубы на полку, потому что кашу купить будет не на что.
Мне как-то чувак рассказал, что пришел в МТА, ему сказали поменять дворники на автобусе, он за 10 минут пошел на складе взял и поменл. Его чуть не прибили коллеги.
Или установить гарантированный жизненный минимум или как оно там сейчас называется.
повременная оплата существовала всегда и не только в США.
Или в США вообще нет сдельной оплаты?
Аккордная точно есть. Фактически всякие перевозки мебели, корчёвка пней,
цей "необхідний жизнєнний рівень" там багаторівневий і перехід з рівня на рівень як агрегатні стани в речовини) нам продають "американську мрію" но далеко не всі ганяються там за мрією.
На "корчівлі пнів" трудно підтримувати стабільну проплату по рахункам. А з їх закредитованістю і страховою медициною це потребує фінансової дисципліни.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 18:45
xaos_3 написав: rjkz написав: ЛАД написав:
[ Между прочим, совершенно напрасно.
Страх, возможно, и лишнее, но думать о проблемах, вызываемых ИИ, надо серьёзно.
Происходит нечто похожее на промышленную революцию. Тогда были луддиты, что будет сейчас?
При этом есть существенное отличие.
Тогда машины лишали работы относительно квалифицированных и сравнительно малочисленных по тем временам работников и требовали их замены на гораздо большее (по крайней мере, в перспективе) количество малоквалифицированных.
Сейчас ИИ лишает работы достаточно квалифицированных людей и требует их замены на более квалифицированных и творческих
работников. При этом на существенно меньшее количество. И не видно, за счёт чего может появиться потребность в большем количестве работников.
И если раньше рост производительности труда в производстве (и сокращение работников) компенсировались перетоков освободившихся людей в сферу обслуживания, то сегодня ИИ в перспективе уничтожает рабочие места и там.
Чем будут заниматься люди?
Как-то не вижу активного обсуждения этой темы. А всё это может произойти в весьма недалёком будущем. Во всяком случае, в передовых странах.
Как иметь мотивацию делать самоубийственную работу или как увиливать от рытья ямы самому себе?
На мою думку, лише власний бізнес дозволяє сформувати власні правила.
Праця на роботодавця вимагає 2 моментів, щоб залишатися у строю (зрозуміло до певного часу): 1 - постійно самовдосконалюватися; 2 - робити таким чином, щоб виглядати краще за інших (саме створити вигляд).
У Німеччині, на своїй роботі помітив, що колеги будуть спокійно спостерігати, як інший колега зробить помилку. Тобто вони могли запобігти цьому, але майже завжди не підкажуть, нічого не допоможуть. Мова не йде про новачків на фірмі, тим підказують тижня 2, а потім все. І якщо помітять помилку, треба були впевненим на 100%, що буде доповідь директору.
Тут примерно так-же.
Если это не узкий участок работы, а один общий котел ...например, госпиталь с кучей медсестер и докторов и где идет поток - только успевай затыкать дыры, то особо проблем не будет.
А если участок работы зависит в большой мере от одного человека, то или он будет тянуть лямку и быть ответственным за все или если позволит себе дать слабину (заболеть, пойти в отпуск), то мгновенно станет вопрос о том, кто его может заменить. Работать без отпуска и больничных - нуенах.
А насчет бизнеса - та же фигня.
Ты все делаешь сам, а потом начинаешь делегировать свои функции руководителя бизнеса. Скажем, наемный директор. Через некоторое время этот директор откроет свой бизнес по твоей модели и станет конкурентом или угробит твой бизнес.
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