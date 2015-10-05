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#<1 ... 434435436437 Додано: Пон 19 тра, 2025 18:56 fox767676 написав: ЛАД написав: Всё это никак не помешает работодателю уволить вас при желании после того, как вы поделились опытом, какие бы оценки трудозатрат вы не выставили. Тем более, насколько понял, rjkz не говорит о передаче опыта и знаний как об отдельной задаче, речь идёт о том, чтобы не прятать их от сотрудников в процессе работы. Всё это никак не помешает работодателю уволить вас при желании после того, как вы поделились опытом, какие бы оценки трудозатрат вы не выставили. Тем более, насколько понял, rjkz не говорит о передаче опыта и знаний как об отдельной задаче, речь идёт о том, чтобы не прятать их от сотрудников в процессе работы.



Вы пропустили:

Продавая одни [знания], надо стараться сразу приобретать другие

+ добавлю "желательно уровнем выше"



Почивать на лаврах хорошо, рутинно делая одно и то же, но жизнь все равно толкает все к новым и новым вершинам Вы пропустили:+ добавлю "желательно уровнем выше"Почивать на лаврах хорошо, рутинно делая одно и то же, но жизнь все равно толкает все к новым и новым вершинам



Есть много сфер, где опыт и знания имеют конечную величину или можно быть лучше, но тот кто чуть хуже тоже приемлем и не принципиально в квалификации, но принципиально платить меньше денег.

Например, виртуоз тракдрайвер может хотеть 2 доллара за милю. Но обычный водила с такой-же работой справится и возьмет 70 центов за милю. Какой смысл переплачивать работодателю? Да, более опытный знает много нюансов и будет менее проблемным. Но тут арифметика на 2 действия в ходу. Есть много сфер, где опыт и знания имеют конечную величину или можно быть лучше, но тот кто чуть хуже тоже приемлем и не принципиально в квалификации, но принципиально платить меньше денег.Например, виртуоз тракдрайвер может хотеть 2 доллара за милю. Но обычный водила с такой-же работой справится и возьмет 70 центов за милю. Какой смысл переплачивать работодателю? Да, более опытный знает много нюансов и будет менее проблемным. Но тут арифметика на 2 действия в ходу. rjkz

Повідомлень: 17374 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8586 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 19:10 fox767676 написав: ЛАД



Ну так и трансфер знаний и делегирование функций

можно делать независимо от требований начальства и/или окружения

Вопрос в том - управлять этим процессом, достигая и собственных целей в том числе, либо плыть по течению Ну так и трансфер знаний и делегирование функцийможно делать независимо от требований начальства и/или окруженияВопрос в том - управлять этим процессом, достигая и собственных целей в том числе, либо плыть по течению



Зачастую в компаниях есть пахари и профессионалы и есть кто-то кто чей-то родственник, лижет начальству задний проход, и тд.

И вот, когда все в шоколаде, то работу выполняют одни, а деньги за нее получаютс все, а когда все не так хорошо, то уволить родственника/"друга"/любовницу рука не поднимается, а работу надо кому-то делать. И тогда становится вопрос о передаче знаний и последующим пинком под зад. Зачастую в компаниях есть пахари и профессионалы и есть кто-то кто чей-то родственник, лижет начальству задний проход, и тд.И вот, когда все в шоколаде, то работу выполняют одни, а деньги за нее получаютс все, а когда все не так хорошо, то уволить родственника/"друга"/любовницу рука не поднимается, а работу надо кому-то делать. И тогда становится вопрос о передаче знаний и последующим пинком под зад. rjkz

Повідомлень: 17374 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8586 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 19:18 ЛАД написав: fox767676 написав: ЛАД



Ну так и трансфер знаний и делегирование функций

можно делать независимо независимо от требований начальства и/или окружения

Вопрос в том - управлять этим процессом, достигая и собственных целей в том числе, либо плыть по течению Ну так и трансфер знаний и делегирование функцийможно делать независимо независимо от требований начальства и/или окруженияВопрос в том - управлять этим процессом, достигая и собственных целей в том числе, либо плыть по течению

Делегирование функций это немного о другом. И делегировать функции можнт только начальник подчинённым.

Если я правильно понял rjkz, он говорил о том, что вы обязаны делиться знаниями с сотрудниками (хоть подчинёнными, хоть нет), не скрывать их. А это встречается довольно часто. "Я знаю как, но рассказывать никому не буду. Пусть сами думают". А в душе: "Ну да, я расскажу и потеряю свою ценность. Смогут обойтись и без меня".

Согласитесь, всю жизнь расти самому, это труд. Проще тормозить рост окружающих. Делегирование функций это немного о другом. И делегировать функции можнт только начальник подчинённым.Если я правильно понял, он говорил о том, что выделиться знаниями с сотрудниками (хоть подчинёнными, хоть нет), не скрывать их. А это встречается довольно часто. "Я знаю как, но рассказывать никому не буду. Пусть сами думают". А в душе: "Ну да, я расскажу и потеряю свою ценность. Смогут обойтись и без меня".Согласитесь, всю жизнь расти самому, это труд. Проще тормозить рост окружающих.



Да, так и есть.

Расти самому - это труд.

Но, например, чтобы разобраться в какой-то сложной системе, надо иметь системные знания, которые появились, скажем, за 5 лет обучения в вузе.

А результат можно на пальцах объяснить неучу.

СЕйчас по многим вопросам спрашивают у гугла, ИИ и Ютуба.

Но не на все это может ответить.

И тут тебе начальник говорит - объясни Пете как делать то-то и то-то.

Тебя никто не натаскивал, ты сам разобрался своими мозгами. Но тебя заставляют обесценить себя отдавая результат твоей подготовки чуваку с 3 классами церковно-приходской школы. Да, он не разберется потом в каком-то другом вопросе.Но может больше и не надо. Как в примере с дальнобойщиком.

Кстати, я почувствовал такое отношение программистов к тестировщикам.

"Блин, мы такие умные и (многие) с профильным образованием в американских вузах делаем сложную работу за 200 куе в год, а какие-то выскочки ищут в нашей работе неточности за 140 куе в год, но закончили 3-х месячные курсы". Ну да. И так бывает. Да, так и есть.Расти самому - это труд.Но, например, чтобы разобраться в какой-то сложной системе, надо иметь системные знания, которые появились, скажем, за 5 лет обучения в вузе.А результат можно на пальцах объяснить неучу.СЕйчас по многим вопросам спрашивают у гугла, ИИ и Ютуба.Но не на все это может ответить.И тут тебе начальник говорит - объясни Пете как делать то-то и то-то.Тебя никто не натаскивал, ты сам разобрался своими мозгами. Но тебя заставляют обесценить себя отдавая результат твоей подготовки чуваку с 3 классами церковно-приходской школы. Да, он не разберется потом в каком-то другом вопросе.Но может больше и не надо. Как в примере с дальнобойщиком.Кстати, я почувствовал такое отношение программистов к тестировщикам."Блин, мы такие умные и (многие) с профильным образованием в американских вузах делаем сложную работу за 200 куе в год, а какие-то выскочки ищут в нашей работе неточности за 140 куе в год, но закончили 3-х месячные курсы". Ну да. И так бывает. rjkz

Повідомлень: 17374 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8586 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 19:25 fox767676 написав: ЛАД написав: "Я знаю как, но рассказывать никому не буду. Пусть сами думают". А в душе: "Ну да, я расскажу и потеряю свою ценность. Смогут обойтись и без меня".

Согласитесь, всю жизнь расти самому, это труд. Проще тормозить рост окружающих. "Я знаю как, но рассказывать никому не буду. Пусть сами думают". А в душе: "Ну да, я расскажу и потеряю свою ценность. Смогут обойтись и без меня".Согласитесь, всю жизнь расти самому, это труд. Проще тормозить рост окружающих.



я для себя решаю эту дилемму с немного идеалистических позиций -

"хочу ли я заниматься этим всю жизнь или хочу идти дальше?"

Просто показывать мало, если это не простой физический труд "showmestate",

надо добросовестно обьяснить, задокументироать , и вот тут уже пространство для маневра. Делегировать может любой, хотя бы через начальника, а у начальника есть свой начальник, варианты в зависимости от структуры управления



я для себя решаю эту дилемму с немного идеалистических позиций -"хочу ли я заниматься этим всю жизнь или хочу идти дальше?"Просто показывать мало, если это не простой физический труд "showmestate",надо добросовестно обьяснить, задокументироать , и вот тут уже пространство для маневра. Делегировать может любой, хотя бы через начальника, а у начальника есть свой начальник, варианты в зависимости от структуры управления



Мое наблюдение такое.

1.Если ты что-то делаешь что никто больше не может делать, тебе аплодируют.

Но при этом смотрят как ты это делаешь. Как только решат, что ты показал все что мог и дальше может справиться любой дурак - ты не нужен.

2.Совершенствоваться до бесконечности можно для себя.

Совершенствование для работодателя должно иметь финансовый результат. Если его нет, то надо менять работодателя или не надо совершенствоваться, но тогда см.п1.

Мое мнение, что квалификация должна оплачиваться. Если работодатель хочет иметь больше за меньшие деньги, то придется делать выбор - или самому уходить или ждать когда тебя уйдут. Мое наблюдение такое.1.Если ты что-то делаешь что никто больше не может делать, тебе аплодируют.Но при этом смотрят как ты это делаешь. Как только решат, что ты показал все что мог и дальше может справиться любой дурак - ты не нужен.2.Совершенствоваться до бесконечности можно для себя.Совершенствование для работодателя должно иметь финансовый результат. Если его нет, то надо менять работодателя или не надо совершенствоваться, но тогда см.п1.Мое мнение, что квалификация должна оплачиваться. Если работодатель хочет иметь больше за меньшие деньги, то придется делать выбор - или самому уходить или ждать когда тебя уйдут. rjkz

Повідомлень: 17374 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8586 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 19:28 Сибарит написав: ЛАД написав: Или в США вообще нет сдельной оплаты? Или в США вообще нет сдельной оплаты?

Не часто, но встречается.

Там, где не получится перевыполнить план или это не приведет к нежелательным последствиям.

Например, наемные дальнобойщики, как правило, получают оплату за пройденные мили (с некоторым набором доплат). Не часто, но встречается.Там, где не получится перевыполнить план или это не приведет к нежелательным последствиям.Например, наемные дальнобойщики, как правило, получают оплату за пройденные мили (с некоторым набором доплат).



А!, Да верное уточнение.

Забыл.

Есть еще оплата дальнобойщиков в %% от гросса. То есть, например, за 3 недели трак принес 20 куе. И дальнобойщику достается скажем 60%, остальное - расходы и прибыль собственика трака. А!, Да верное уточнение.Забыл.Есть еще оплата дальнобойщиков в %% от гросса. То есть, например, за 3 недели трак принес 20 куе. И дальнобойщику достается скажем 60%, остальное - расходы и прибыль собственика трака. rjkz

Повідомлень: 17374 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8586 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 19:45 rjkz написав: А!, Да верное уточнение.

Забыл.

Есть еще оплата дальнобойщиков в %% от гросса. То есть, например, за 3 недели трак принес 20 куе. И дальнобойщику достается скажем 60%, остальное - расходы и прибыль собственика трака. А!, Да верное уточнение.Забыл.Есть еще оплата дальнобойщиков в %% от гросса. То есть, например, за 3 недели трак принес 20 куе. И дальнобойщику достается скажем 60%, остальное - расходы и прибыль собственика трака.

Это достаточно новый стиль оплаты и, насколько я понимаю, применяется только для 1099, что не совсем работа по найму. Появился этот способ оплаты во время последнего пика на рынке, когда борьба за водителей велась совсем уж отчаянная. На мой взгляд, это очень стрёмно для работодателя.

Обычно водитель получает 28-33% от гросса.



Кстати, если водитель захочет во что бы то ни стало получать за милю в 3 раза выше рынка, он может получить такие условия, но к увеличению общего заработка это не приведет - он будет получать очень мало миль. Это достаточно новый стиль оплаты и, насколько я понимаю, применяется только для 1099, что не совсем работа по найму. Появился этот способ оплаты во время последнего пика на рынке, когда борьба за водителей велась совсем уж отчаянная. На мой взгляд, это очень стрёмно для работодателя.Обычно водитель получает 28-33% от гросса.Кстати, если водитель захочет во что бы то ни стало получать за милю в 3 раза выше рынка, он может получить такие условия, но к увеличению общего заработка это не приведет - он будет получать очень мало миль. Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 19 тра, 2025 20:33, всього редагувалось 1 раз. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8223 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6431 раз. Подякували: 21516 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 20:22 Я не задавал вопрос о рабочих на заводах . Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался.

Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже.

Как с этим? Вдруг кто знает? ЛАД 2 Повідомлень: 34443 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5329 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 20:48 Hotab написав: Water

В класичному підручнику можливо шось було за вакуум, тоді це все можна викинуть.



В класичному підручнику, якщо не помиляюсь, введено поняття якоїсь матеріальної точки з відомою масою. Ця точка не має ні обʼєму, ні форми. Лише масу. Тому опору повітря там нема, начебто. В класичному підручнику, якщо не помиляюсь, введено поняття якоїсь матеріальної точки з відомою масою. Ця точка не має ні обʼєму, ні форми. Лише масу. Тому опору повітря там нема, начебто.

розумні люди, учасники (по лєгєндє навіть переможці ) всяких там олімпіад, досі не знають про "сфєрічєского коня в вакуумє"? розумні люди, учасники (по лєгєндє навіть переможці) всяких там олімпіад, досі не знають про "сфєрічєского коня в вакуумє"? sergey_stasyuk555

Повідомлень: 369 З нами з: 21.05.23 Подякував: 35 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 434435436437 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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