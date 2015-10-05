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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 19 тра, 2025 21:35
Вадіка забанили на тиждень , прийшов Стасюк.
Закон збереження синьолобих антилоп.
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Hotab
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Додано: Пон 19 тра, 2025 21:48
Сибарит написав: ЛАД написав:
Примерно так же сложно, как тому, кто интересуется насекомыми, с тем, кто интересуется музыкой.
Можно вместе слушать Полёт шмеля 😁
Полёт шмеля - це вже мабуть запрєщонка ))
з не кацапських мало хто це грав.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 21:51
Сибарит написав: rjkz написав:
А!, Да верное уточнение.
Забыл.
Есть еще оплата дальнобойщиков в %% от гросса. То есть, например, за 3 недели трак принес 20 куе. И дальнобойщику достается скажем 60%, остальное - расходы и прибыль собственика трака.
Это достаточно новый стиль оплаты и, насколько я понимаю, применяется только для 1099, что не совсем работа по найму. Появился этот способ оплаты во время последнего пика на рынке, когда борьба за водителей велась совсем уж отчаянная. На мой взгляд, это очень стрёмно для работодателя.
Обычно водитель получает 28-33% от гросса.
Кстати, если водитель захочет во что бы то ни стало получать за милю в 3 раза выше рынка, он может получить такие условия, но к увеличению общего заработка это не приведет - он будет получать очень мало миль.
Я условно назвол 60%.
Но и оплата за мили тоже по 1099 может быть.
Я даже не уверен, что по W2 оплата за мили, но спорить не буду , я к этому отношения не имел.
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rjkz
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Додано: Пон 19 тра, 2025 21:52
Hotab написав:
Вадіка забанили на тиждень , прийшов Стасюк.
Закон збереження синьолобих антилоп.
не ригай тут, алкаш.
щось по темі можеш?
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Додано: Пон 19 тра, 2025 21:52
ЛАД написав:
Я не задавал вопрос о рабочих на заводах
. Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался.
Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже.
Как с этим? Вдруг кто знает?
В Украине на стройках - да, в США на стройках - почасовая оплата.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 21:59
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Он навіть останні події тут. Якби не вихідні і наявність вільного часу, я б не впорядкував у себе в голові питання , наскільки падаючі тіла залежать від атмосфери. Тобто я дізнався, що МЕНЩЕ , ніж я весь час думав. Це ж добре, що я дізнався щось нове (вірніше скорегував помилку) . А скільки такого і не такого ще можна дізнатись, маючи ще більше вільного часу.
щоб ти узнав ще щось нове - я тобі скажу факт що "чат жопаті" рахувати не вміє ))
це "язикова модель" - тобто він гуманітарій і добре вміє пиздіти ))
в множенні 4х значних чисел точність жопаті десь біля 4%, це 96% фейла, карл!
сергій, перед тим як щось казати бажано провіряти інформацію...
Дивіться як він на Ваші закидони отвєчає.
Ха, та це класика! Часто плутають через те, що я добре пишу тексти, але з математики в мене все в порядку — і множити, і інтеграли рахувати, і задачі з олімпіад вирішувати можу. Якщо хочеш, можу довести — кинь приклад будь-якої складності.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 22:00
Тут один форумчанин збирається йти з форума(як і більшість)
Давайте разом проведемо його на... Валютний ринок в контексті ДС
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Додано: Пон 19 тра, 2025 22:01
rjkz написав: ЛАД написав:
Я не задавал вопрос о рабочих на заводах
. Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался.
Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже.
Как с этим? Вдруг кто знает?
В Украине на стройках - да, в США на стройках - почасовая оплата.
і як на стройці? Реально з освітою профтех з стройки вирватись в люди? Чи це пожизнєнно?
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Додано: Пон 19 тра, 2025 22:07
Banderlog написав:
сергій, перед тим як щось казати бажано провіряти інформацію...
Дивіться як він на Ваші закидони отвєчає.
так я ж і кажу треба перевіряти ))
хто вже помножив чотиризначні числа в жопаті?
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Додано: Пон 19 тра, 2025 22:08
я до нього звик.) Хай остається. Я даж проти щоб будівельник уходив, хоть заблокував, но час от часу почитую)
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