ЛАД написав:Я не задавал вопрос о рабочих на заводах. Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался. Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже. Как с этим? Вдруг кто знает?
В Украине на стройках - да, в США на стройках - почасовая оплата.
Спасибо, но на стройках, в общем-то, понятно. Интересно именно на заводах.
ЛАД написав:Я не задавал вопрос о рабочих на заводах. Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался. Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже. Как с этим? Вдруг кто знает?
В Украине на стройках - да, в США на стройках - почасовая оплата.
Спасибо, но на стройках, в общем-то, понятно. Интересно именно на заводах.
дивився колись документалку американська фабрика. Про робочі будні фабрики з китайськими менеджерами і америкаськими робітниками.
Від початку 2024 року Інгрід Олександра розпочала 12-місячну військову підготовку в інженерному батальйоні бригади "Норд". У січні на честь її дня народження палац навіть публікував фотографії та відео, де Інгрід Олександра зазнімкована зі своїми однокурсниками. ...... В жовтні 2020 року Інгрід Олександра здобула золоту медаль на чемпіонаті Норвегії з серфінгу серед юніорів. Вона відома як завзята серфінгістка. Серед хобі принцеси – серфінг, лижний спорт і кікбоксинг.
Banderlog написав:сергій, перед тим як щось казати бажано провіряти інформацію... Дивіться як він на Ваші закидони отвєчає.
так я ж і кажу треба перевіряти )) хто вже помножив чотиризначні числа в жопаті?
Поки явні недоліки це відстоювання чатом ліберальних цінностей,) а ще він підлесник))))
люди такі падкі на лєсть що ШІ просто полюбому буде розвиватись )) всім одінокім мужчінкам ші розскаже які вони переможники олімпіад і нє только прикол в тому, що деяким мужикам ЦЕ більш потрібно ніж реальна дружина... наші правнуки будуть женитись на ші куклах ))
UA написав:........... Це все відбувається на фоні бігаючих по вулицям демотиваторів з ТЦК, виродків зрадників з ВР та ОП навмисно подливших народ на сорти. Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби, а вони ростуть.
Начальник одного из РТЦК и СП в Харькове, где 12 мая умер мужчина, а также его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования, сообщает оперативное командование «Восток». .......... Предварительно установлено, что 39-летний гражданин покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. В Харьковском областном ТЦК и СП опровергают заявления знакомых мужчины об убийстве.
В Харькове задержали 16-летнюю девушку. Следствие подозревает, что она поджигала автомобили украинских защитников.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что ночью 16 мая в Салтовском районе горели два автомобиля, принадлежащих украинским военным. «Opel Frontera» и «Toyota Tundra» получили значительные повреждения.
«Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы, причастной к поджогам. Ею оказалась ученица одного из харьковских лицеев. По предварительным данным, девушка выполняла задачи кураторов, которые пообещали ей денежное вознаграждение и предоставили подробные инструкции, как необходимо действовать», — установили правоохранители.
По их данным, девушка подожгла авто с помощью легковоспламеняющейся смеси. Свои действия фигурантка сняла на телефон, чтобы отчитаться «работодателю», добавили в прокуратуре. Однако деньги за поджоги ученица так и не получила, так как ее задержали правоохранители.