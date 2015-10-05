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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 437438439440>
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:29

  rjkz написав:
  ЛАД написав:Я не задавал вопрос о рабочих на заводах. Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался.
Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже.
Как с этим? Вдруг кто знает?

В Украине на стройках - да, в США на стройках - почасовая оплата.

Спасибо, но на стройках, в общем-то, понятно. Интересно именно на заводах.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:45

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:Я не задавал вопрос о рабочих на заводах. Как понимаю, вряд ли кто из присутствующих с этим сталкивался.
Но в Союзе, да и позже у многих из них была сдельная оплата труда. Думаю, и сегодня тоже.
Как с этим? Вдруг кто знает?

В Украине на стройках - да, в США на стройках - почасовая оплата.

Спасибо, но на стройках, в общем-то, понятно. Интересно именно на заводах.
дивився колись документалку американська фабрика. Про робочі будні фабрики з китайськими менеджерами і америкаськими робітниками.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 23:19

  sergey_stasyuk555 написав:
  Banderlog написав:сергій, перед тим як щось казати бажано провіряти інформацію...
Дивіться як він на Ваші закидони отвєчає.

так я ж і кажу треба перевіряти ))
хто вже помножив чотиризначні числа в жопаті?

Поки явні недоліки це відстоювання чатом ліберальних цінностей,) а ще він підлесник))))
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 23:26

Mama I'm A Criminal


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 23:41

Хто така принцеса Інгрід Олександра https://tsn.ua/lady/zvezdy/zvezdy/princesa-ingrid-oleksandra-maybutnya-koroleva-norvegiyi-scho-pro-neyi-vidomo-2500948.html
Від початку 2024 року Інгрід Олександра розпочала 12-місячну військову підготовку в інженерному батальйоні бригади "Норд". У січні на честь її дня народження палац навіть публікував фотографії та відео, де Інгрід Олександра зазнімкована зі своїми однокурсниками.
......
В жовтні 2020 року Інгрід Олександра здобула золоту медаль на чемпіонаті Норвегії з серфінгу серед юніорів. Вона відома як завзята серфінгістка.
Серед хобі принцеси – серфінг, лижний спорт і кікбоксинг.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 23:53

  Banderlog написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Banderlog написав:сергій, перед тим як щось казати бажано провіряти інформацію...
Дивіться як він на Ваші закидони отвєчає.

так я ж і кажу треба перевіряти ))
хто вже помножив чотиризначні числа в жопаті?

Поки явні недоліки це відстоювання чатом ліберальних цінностей,) а ще він підлесник))))

люди такі падкі на лєсть що ШІ просто полюбому буде розвиватись ))
всім одінокім мужчінкам ші розскаже які вони переможники олімпіад і нє только :lol:
прикол в тому, що деяким мужикам ЦЕ більш потрібно ніж реальна дружина...
наші правнуки будуть женитись на ші куклах ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:05

  UA написав:...........
Це все відбувається на фоні бігаючих по вулицям демотиваторів з ТЦК, виродків зрадників з ВР та ОП навмисно подливших народ на сорти.
Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби, а вони ростуть.

Начальник одного из РТЦК и СП в Харькове, где 12 мая умер мужчина, а также его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования, сообщает оперативное командование «Восток».
..........
Предварительно установлено, что 39-летний гражданин покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. В Харьковском областном ТЦК и СП опровергают заявления знакомых мужчины об убийстве.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/05/18/rukovodstvo-rttsk-v-harkove-gde-umer-muzhchina-otstranili-ot-obyazannostej/
Версия ОТЦК - https://www.objectiv.tv/objectively/2025/05/18/chto-stalo-prichinoj-smerti-harkovchanina-v-rttsk-ofitsialnyj-kommentarij-ottsk/
Что говорят друзья - https://www.objectiv.tv/objectively/2025/05/18/muzhchina-pokonchil-s-soboj-v-rttsk-v-harkove-vyprygnuv-iz-okna-politsiya/. Он, вроде, говорил, "что никогда не согласится на мобилизацию по мировоззренческим причинам".
Можно ещё посмотреть здесь - https://www.objectiv.tv/objectively/2025/05/18/novosti-harkova-glavnoe-za-18-maya-kak-proshla-noch-nadvigaetsya-stihiya/.
В этом тоже виновата "Вся державна машина" и лично президент?
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:14

В Харькове задержали 16-летнюю девушку. Следствие подозревает, что она поджигала автомобили украинских защитников.


В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что ночью 16 мая в Салтовском районе горели два автомобиля, принадлежащих украинским военным. «Opel Frontera» и «Toyota Tundra» получили значительные повреждения.

«Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы, причастной к поджогам. Ею оказалась ученица одного из харьковских лицеев. По предварительным данным, девушка выполняла задачи кураторов, которые пообещали ей денежное вознаграждение и предоставили подробные инструкции, как необходимо действовать», — установили правоохранители.

По их данным, девушка подожгла авто с помощью легковоспламеняющейся смеси. Свои действия фигурантка сняла на телефон, чтобы отчитаться «работодателю», добавили в прокуратуре. Однако деньги за поджоги ученица так и не получила, так как ее задержали правоохранители.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/05/19/uchenitsa-harkovskogo-litseya-v-sizo-ee-podozrevayut-v-podzhogah-avto-foto/
И в этом тоже виновата "Вся державна машина" и лично президент?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:19

sergey_stasyuk555

деяким мужикам ЦЕ більш потрібно ніж реальна дружина...


Який звʼязок ШІ і «реальної дружини»?
Кажи чесно, ти сьогодні пʼяний прийшов?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:20

  sergey_stasyuk555 написав:прикол в тому, що деяким мужикам ЦЕ більш потрібно ніж реальна дружина...
наші правнуки будуть женитись на ші куклах ))

Прикол в тім що множити чотиризначні цифри в умі я не умію. Тому таких вимог для собєсєдніка не ставлю)
Banderlog
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