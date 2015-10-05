К Стасюка вміє дружина .
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:22
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:28
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:36
Форум последнее пристанище асоциальных типов. Не будем показывать пальцами их никнеймы на букву хотаб всем известны. Пусть хоть тут помечтают о дружбе и сексе. Бог все таки минимальная социальность, если Он есть, значит человек по жизни уже как бы не сам.
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:39
Re: Психологія та інші цікавинки
>>>>>> Форум последнее пристанище асоциальных типов.
Тому ВірусВася кілька разів обіцяв піти, але завжди буде тут.
То не найгірше місце для проирання.
Віталік просрав в інтернеті. Дружина просила не сидіти 24/7, довелось попрощатись
Муха просрав в жадібності. Дружина просила гроші.
Я просрав на війні і в Африці.
Ти просереш , бо слабуватий розумом. Дружина знайде трохи розумнішого, і піде з ним. А ти будеш ходити і нити.
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:48
та харош, думаю людина і щось розумне сказати хотіла,
Ну тіпа шо з ші возможен секс по тєлєфону, чи епістолярний роман.
Ну якби про жєнітьбу не добавив...
А втім, офіційно женитись на реальних не набагато раціональніше ніж на ші.
Вихід один- філіпінка!
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:52
Додано: Вів 20 тра, 2025 03:30
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