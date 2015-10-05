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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 437438439440
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:22

  Banderlog написав:
  sergey_stasyuk555 написав:прикол в тому, що деяким мужикам ЦЕ більш потрібно ніж реальна дружина...
наші правнуки будуть женитись на ші куклах ))

Прикол в тім що множити чотиризначні цифри в умі я не умію. Тому таких вимог для собєсєдніка не ставлю)

К Стасюка вміє дружина .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:28

  Hotab написав:К Стасюка вміє дружина .

піздабол, не завідуй.
ти свою сім'ю в африках просрав.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:36

  UA написав:
  Hotab написав:Бог (в якого я не вірю)

На цьому ресурсі аномально високий відсоток безбожників.
Чому так?

Форум последнее пристанище асоциальных типов. Не будем показывать пальцами их никнеймы на букву хотаб всем известны. Пусть хоть тут помечтают о дружбе и сексе. Бог все таки минимальная социальность, если Он есть, значит человек по жизни уже как бы не сам.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:39

Re: Психологія та інші цікавинки

>>>>>> Форум последнее пристанище асоциальных типов.
Тому ВірусВася кілька разів обіцяв піти, але завжди буде тут.


ти свою сім'ю в африках просрав.


То не найгірше місце для проирання.
Віталік просрав в інтернеті. Дружина просила не сидіти 24/7, довелось попрощатись
Муха просрав в жадібності. Дружина просила гроші.
Я просрав на війні і в Африці.
Ти просереш , бо слабуватий розумом. Дружина знайде трохи розумнішого, і піде з ним. А ти будеш ходити і нити.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:48

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  sergey_stasyuk555 написав:прикол в тому, що деяким мужикам ЦЕ більш потрібно ніж реальна дружина...
наші правнуки будуть женитись на ші куклах ))

Прикол в тім що множити чотиризначні цифри в умі я не умію. Тому таких вимог для собєсєдніка не ставлю)

К Стасюка вміє дружина .

та харош, думаю людина і щось розумне сказати хотіла,
Ну тіпа шо з ші возможен секс по тєлєфону, чи епістолярний роман.
Ну якби про жєнітьбу не добавив...
А втім, офіційно женитись на реальних не набагато раціональніше ніж на ші. :lol:
Вихід один- філіпінка!
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:52

Banderlog


думаю людина і щось розумне сказати хотіла


Та хоче він багато. Може мало


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 03:30

  rjkz написав:Я даже не уверен, что по W2 оплата за мили, но спорить не буду , я к этому отношения не имел.

Года 1.5 тому назад, когда по 1099 платили 75 центов за милю, SWIFT платил не больше 45, но с бенефитами. Представить себе бенефиты на 1099 мне трудно.
Сибарит
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