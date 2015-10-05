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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 437438439440
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 03:30

  rjkz написав:Я даже не уверен, что по W2 оплата за мили, но спорить не буду , я к этому отношения не имел.

Года 1.5 тому назад, когда по 1099 платили 75 центов за милю, SWIFT платил не больше 45, но с бенефитами. Представить себе бенефиты на 1099 мне трудно.
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 09:28

хор красиво поет

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 20 тра, 2025 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 09:37

  ЛАД написав:
  UA написав:...........
Це все відбувається на фоні бігаючих по вулицям демотиваторів з ТЦК, виродків зрадників з ВР та ОП навмисно подливших народ на сорти.
Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби, а вони ростуть.

Начальник одного из РТЦК и СП в Харькове, где 12 мая умер мужчина, а также его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования, сообщает оперативное командование «Восток».
..........
Предварительно установлено, что 39-летний гражданин покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. В Харьковском областном ТЦК и СП опровергают заявления знакомых мужчины об убийстве.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/05/18/rukovodstvo-rttsk-v-harkove-gde-umer-muzhchina-otstranili-ot-obyazannostej/
Версия ОТЦК - https://www.objectiv.tv/objectively/2025/05/18/chto-stalo-prichinoj-smerti-harkovchanina-v-rttsk-ofitsialnyj-kommentarij-ottsk/
Что говорят друзья - https://www.objectiv.tv/objectively/2025/05/18/muzhchina-pokonchil-s-soboj-v-rttsk-v-harkove-vyprygnuv-iz-okna-politsiya/. Он, вроде, говорил, "что никогда не согласится на мобилизацию по мировоззренческим причинам".
Можно ещё посмотреть здесь - https://www.objectiv.tv/objectively/2025/05/18/novosti-harkova-glavnoe-za-18-maya-kak-proshla-noch-nadvigaetsya-stihiya/.
В этом тоже виновата "Вся державна машина" и лично президент?

А есть варианты? -- уже открыто дело по 120й? Или "лично президент" - как против Порошенко, например - уже ввел персональные санкции РНБО против военкома (если за остальной мелочевкой лень бегать)? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 09:57

  ЛАД написав:Спасибо, но на стройках, в общем-то, понятно. Интересно именно на заводах.

Корректно ответить на Ваш вопрос очень трудно. Форма оплаты труда есть продукт договоренности частных лиц. Поэтому никто не может утверждать, что такая форма оплаты не применяется нигде.
Могу только утверждать, что для завода такая оплата не типична и не логична по нескольким причинам:
1. На заводе заранее известно, что должен сделать работник за определенное время. Больше от него не требуется. Да и результат работы зависит от многих людей. Там наоборот, устанавливаются завышенные нормы времени, чтобы самый плохой работник успел выполнить свою задачу.
2. Сдельщина допустима при уровне зарплаты много выше средней, чтобы ни у кого не возникло подозрения, что таким образом обходится норматив минимальной зарплаты. Рабочие на заводах столь не получают.

ЗЫ вспомните старую советскую хохму про перевыполнение плана по производству гаек.
Сибарит
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  #<1 ... 437438439440
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