Года 1.5 тому назад, когда по 1099 платили 75 центов за милю, SWIFT платил не больше 45, но с бенефитами. Представить себе бенефиты на 1099 мне трудно.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 03:30
Додано: Вів 20 тра, 2025 09:28
хор красиво поет
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 20 тра, 2025 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 тра, 2025 09:37
А есть варианты? -- уже открыто дело по 120й? Или "лично президент" - как против Порошенко, например - уже ввел персональные санкции РНБО против военкома (если за остальной мелочевкой лень бегать)?
Додано: Вів 20 тра, 2025 09:57
Корректно ответить на Ваш вопрос очень трудно. Форма оплаты труда есть продукт договоренности частных лиц. Поэтому никто не может утверждать, что такая форма оплаты не применяется нигде.
Могу только утверждать, что для завода такая оплата не типична и не логична по нескольким причинам:
1. На заводе заранее известно, что должен сделать работник за определенное время. Больше от него не требуется. Да и результат работы зависит от многих людей. Там наоборот, устанавливаются завышенные нормы времени, чтобы самый плохой работник успел выполнить свою задачу.
2. Сдельщина допустима при уровне зарплаты много выше средней, чтобы ни у кого не возникло подозрения, что таким образом обходится норматив минимальной зарплаты. Рабочие на заводах столь не получают.
ЗЫ вспомните старую советскую хохму про перевыполнение плана по производству гаек.
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