UA написав:........... Це все відбувається на фоні бігаючих по вулицям демотиваторів з ТЦК, виродків зрадників з ВР та ОП навмисно подливших народ на сорти. Вся державна машина націлена на демотивацію та демонізацію військової служби, а вони ростуть.
Начальник одного из РТЦК и СП в Харькове, где 12 мая умер мужчина, а также его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования, сообщает оперативное командование «Восток». .......... Предварительно установлено, что 39-летний гражданин покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. В Харьковском областном ТЦК и СП опровергают заявления знакомых мужчины об убийстве.
ЛАД написав:Спасибо, но на стройках, в общем-то, понятно. Интересно именно на заводах.
Корректно ответить на Ваш вопрос очень трудно. Форма оплаты труда есть продукт договоренности частных лиц. Поэтому никто не может утверждать, что такая форма оплаты не применяется нигде. Могу только утверждать, что для завода такая оплата не типична и не логична по нескольким причинам: 1. На заводе заранее известно, что должен сделать работник за определенное время. Больше от него не требуется. Да и результат работы зависит от многих людей. Там наоборот, устанавливаются завышенные нормы времени, чтобы самый плохой работник успел выполнить свою задачу. 2. Сдельщина допустима при уровне зарплаты много выше средней, чтобы ни у кого не возникло подозрения, что таким образом обходится норматив минимальной зарплаты. Рабочие на заводах столь не получают.
ЗЫ вспомните старую советскую хохму про перевыполнение плана по производству гаек.
В США впервые в мире пересадили мочевой пузырь: операция прошла успешно
Американские врачи провели первую в истории успешную пересадку мочевого пузыря.
Донором стал 41-летний Оскар Ларрайнзар, который ранее лишился органа после операции по удалению опухоли. Одновременно с пузырём пациенту пересадили почку.
Операцию провели в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Медики пояснили, что до этого такие пересадки не делались из-за крайне сложного устройства сосудов таза и высокой технической сложности вмешательства.
В США впервые в мире пересадили мочевой пузырь: операция прошла успешно
Американские врачи провели первую в истории успешную пересадку мочевого пузыря.
Донором стал 41-летний Оскар Ларрайнзар, который ранее лишился органа после операции по удалению опухоли. Одновременно с пузырём пациенту пересадили почку.
Операцию провели в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Медики пояснили, что до этого такие пересадки не делались из-за крайне сложного устройства сосудов таза и высокой технической сложности вмешательства.
В США впервые в мире пересадили мочевой пузырь: операция прошла успешно
Американские врачи провели первую в истории успешную пересадку мочевого пузыря.
Донором стал 41-летний Оскар Ларрайнзар, который ранее лишился органа после операции по удалению опухоли. Одновременно с пузырём пациенту пересадили почку.
Операцию провели в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Медики пояснили, что до этого такие пересадки не делались из-за крайне сложного устройства сосудов таза и высокой технической сложности вмешательства.
Я не совсем понял, кто на ком стоял. Впрочем, это не важно. Кажется, Дрлярчик был прав, предлагая собирать одного здорового человека из трёх калек...