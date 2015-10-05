Додано: Вів 20 тра, 2025 09:57

ЛАД написав: Спасибо, но на стройках, в общем-то, понятно. Интересно именно на заводах. Спасибо, но на стройках, в общем-то, понятно. Интересно именно на заводах.

Корректно ответить на Ваш вопрос очень трудно. Форма оплаты труда есть продукт договоренности частных лиц. Поэтому никто не может утверждать, что такая форма оплаты не применяется нигде.Могу только утверждать, что для завода такая оплата не типична и не логична по нескольким причинам:1. На заводе заранее известно, что должен сделать работник за определенное время. Больше от него не требуется. Да и результат работы зависит от многих людей. Там наоборот, устанавливаются завышенные нормы времени, чтобы самый плохой работник успел выполнить свою задачу.2. Сдельщина допустима при уровне зарплаты много выше средней, чтобы ни у кого не возникло подозрения, что таким образом обходится норматив минимальной зарплаты. Рабочие на заводах столь не получают.ЗЫ вспомните старую советскую хохму про перевыполнение плана по производству гаек.