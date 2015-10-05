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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 438439440441
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 17:04

  Wirująświatła написав:Раньше бы его на костре сожгли. Так шо ещё легко отделался

Не путайте пророков с еретиками 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 17:09

А поки мене ще не спалили, чи розп'яли на хресті...

Щось я "в упор" не бачу кінця війни?
Ніякі знаки, ніякі сни пророчі не сняться...

Коли ж вона закінчиться?
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 17:53

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Успіх написав:
Простий хлопець з села!!! :D

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

п.с
Смт. Гусятин під Тернополем!
Флай, як ти таку ідею проіпав??? :shock:
А твій сусід взяв і зробив!


Фінансовий форум, пля))
А нікого ФІНАНСОВА тема не зацікавила🤦🏻

Флай, але ж ти би мав зацікавитись діяльністю своїх земляків?


Там чел на їстівних стаканчиках заробляє 300Кгрн чистяку на місяць(я так зрозумів "в середньому")
А, наприклад, за місяць грудень, він заробив 1 лям ЧИСТИМИ!!!
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1
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  #<1 ... 438439440441
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