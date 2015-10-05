Не путайте пророков с еретиками 😁
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Додано: Вів 20 тра, 2025 17:04
Додано: Вів 20 тра, 2025 17:09
А поки мене ще не спалили, чи розп'яли на хресті...
Щось я "в упор" не бачу кінця війни?
Ніякі знаки, ніякі сни пророчі не сняться...
Коли ж вона закінчиться?
Додано: Вів 20 тра, 2025 17:53
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Фінансовий форум, пля))
А нікого ФІНАНСОВА тема не зацікавила🤦🏻
Флай, але ж ти би мав зацікавитись діяльністю своїх земляків?
Там чел на їстівних стаканчиках заробляє 300Кгрн чистяку на місяць(я так зрозумів "в середньому")
А, наприклад, за місяць грудень, він заробив 1 лям ЧИСТИМИ!!!
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