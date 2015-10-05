Не путайте пророков с еретиками 😁
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 20 тра, 2025 17:04
Додано: Вів 20 тра, 2025 17:09
А поки мене ще не спалили, чи розп'яли на хресті...
Щось я "в упор" не бачу кінця війни?
Ніякі знаки, ніякі сни пророчі не сняться...
Коли ж вона закінчиться?
Додано: Вів 20 тра, 2025 17:53
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Фінансовий форум, пля))
А нікого ФІНАНСОВА тема не зацікавила🤦🏻
Флай, але ж ти би мав зацікавитись діяльністю своїх земляків?
Там чел на їстівних стаканчиках заробляє 300Кгрн чистяку на місяць(я так зрозумів "в середньому")
А, наприклад, за місяць грудень, він заробив 1 лям ЧИСТИМИ!!!
Додано: Вів 20 тра, 2025 18:21
Успіх
І це тільки від Ютьюба завдяки двб-ам які в будці охоронця дивляться і діляться
Додано: Вів 20 тра, 2025 18:26
Додано: Вів 20 тра, 2025 21:30
За крок до перевороту думок©
Ну це хіба про нашого Василя-Рівне)) - це він внас сторож/охоронець складів😁
Ти ж не думаєш, що Успіх зі срібними(майже золотими) руками, на моменті, буде працювати охоронцем атб?))
Краще вже думай, що Успіх з такими руками працює на "кабанчику"!
Бо як я тобі неодноразово казав - працюю МЕНШЕ годин, ніж умовний охоронець атб, а отримую БІЛЬШЕ за нього!
Але вернемся до наших баранів(з не тим ВОСом)😁
От ти кажеш, які мізерні податки сплачували пересічні... такі мізерні були зарплати у військових, така і армія.
Так тоді ПРОСТЕ питання, якщо було так куйово/такі куйові зарплати, то ЧОГО ти туди йшов???
Невже казковий...
|