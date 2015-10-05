Штучний інтелект провалив завдання, яке під силу кожному школяреві: яку слабкість виявили дослідники Моделі штучного інтелекту, зокрема GPT-4o та Gemini 2.0, провалили тест на читання годинника й календаря. Дослідники називають це серйозною слабкістю.
Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе перевернули представление о том, как в мозге происходит перестройка связей между клетками во время концентрации внимания или эмоционального напряжения. Оказалось, что ключевую роль в этом процессе играют не нейроны, как считалось почти столетие, а астроглиальные клетки — астроциты.
На протяжении десятилетий считалось, что такие нейромодуляторы, как норадреналин, воздействуют напрямую на нейроны, усиливая или ослабляя связи между ними. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что норадреналин на самом деле активирует астроциты, которые затем выделяют собственные химические сигналы. Эти сигналы подавляют активность синапсов и буквально перекраивают карту связей между нейронами.
Даже если нейроны теряют способность чувствовать норадреналин, процесс перестройки продолжается — при условии, что астроциты по-прежнему на него реагируют. Зато если отключить реакцию самих астроцитов, всё замирает: норадреналин больше не может изменить работу нейронных цепей.
Это открытие меняет само понимание того, как работает мозг, утверждает автор исследования Томас Папуэн, доцент нейронаук. Он отмечает, что до сих пор почти все учебники описывают нейромодуляцию исключительно как влияние на нейроны. Но теперь становится ясно, что именно астроциты могут быть настоящими дирижёрами, управляющими активностью мозга в более медленном, но фундаментальном темпе.
В течение последних 30 лет учёные уже подозревали, что астроциты — хоть и не участвуют напрямую в передаче сигналов — могут активно влиять на синапсы. Благодаря своей разветвлённой структуре они идеально расположены для того, чтобы улавливать сигналы нейромодуляторов вроде норадреналина.
В ходе экспериментов на мозговых срезах мышей исследователи установили, что при попадании норадреналина в мозг активируются не только нейроны, но и астроциты. Именно они затем выделяют вторичный сигнал, который и подавляет активность синапсов. Это объясняет, почему мозг способен быстро перенастраивать связи, переходя в режим повышенной готовности — будь то при сигнале тревоги или во время концентрации на сложной задаче.
Открытие не только меняет академические представления, но и открывает новые возможности для медицины. По словам Папуэна, многие современные препараты, применяемые при СДВГ и депрессии, нацелены на работу норадреналина. Если подтвердится, что их эффективность зависит от астроцитов, то, возможно, в будущем терапия будет направлена именно на эти клетки — с большей точностью и меньшими побочными эффектами
— создаются цифровые двойники палат, в которых роботы проходят обучение перед выходом «в люди». Одним из первых таких двойников стала сестринская станция в Taichung Veterans General Hospital. Там Nurabot отрабатывал маршруты и действия в виртуальной среде.
ИИ-системы также отслеживают жизненные показатели пациентов, оптимизируют маршруты в клиниках и участвуют в проектировании медицинских пространств. Пример — CoroSegmentater, инструмент сегментации коронарных артерий, разработанный Foxconn в рамках проекта MONAI. Он помогает точнее планировать операции на сердце.
Foxconn активно развивает и свои ИИ-модели: платформа CoDoctor AI анализирует данные пациента для ранней диагностики, а языковая модель FoxBrain, построенная на базе NVIDIA NeMo, служит мозгом Nurabot. Она обеспечивает координацию, обработку данных и виртуальное обучение через Isaac для Healthcare.
Среди медучреждений, уже подключившихся к новой системе, — больницы Cardinal Tien, Baishatun Tung, Mazu и Taichung VGH. В последней уже проводится пилотное тестирование робота Nurabot: он доставляет наборы для ухода за ранами и обучающие материалы к кроватям пациентов, помогает персоналу в часы посещений и во время ночных смен. По словам Шу-Фан Лю, замдиректора отделения сестринского ухода в TCVGH, роботы стали настоящими помощниками: «Они расширяют наши возможности, помогая сосредоточиться на действительно важном — общении с пациентом».
Nurabot пока не заменяет медперсонал, но помогает сократить количество лишних перемещений по отделению — особенно во время ночных смен и часов посещения. В будущем от него ждут поддержки нескольких языков, распознавания лиц и даже возможности помогать при подъёме пациентов.
Тайваньская модель может стать образцом для других стран: сочетание развитой инфраструктуры, цифровизации и открытости к экспериментам создаёт благоприятную среду для интеграции ИИ в медицину. В условиях глобального кризиса в здравоохранении — это не футуризм, а практичное решение.
Характеристики суперчипа NVIDIA GB10 долго оставались неизвестными, однако неожиданно были раскрыты через описание участника премии Best Choice Awards на сайте выставки Computex 2025. Как выяснилось , компактный суперкомпьютер DGX Spark получил 6144 ядра CUDA — столько же, сколько и у настольной видеокарты GeForce RTX 5070.
Ранее NVIDIA делилась только абстрактными показателями производительности в TOPS, без указания тактовых частот или числа ядер, из-за чего было невозможно точно оценить конфигурацию чипа. Теперь стало ясно, что речь идёт о полноценном GPU поколения Blackwell с теми же вычислительными возможностями, что и у RTX 5070.
DGX Spark, ранее фигурировавший как Project DIGITS, построен на базе чипа GB10 Grace Blackwell. Он объединяет GPU архитектуры Blackwell и 20-ядерный Arm-процессор Grace (10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725), соединённые через NVLink-C2C. Такое решение обеспечивает совместный доступ к памяти и тесную интеграцию CPU и GPU в компактном корпусе.
Графический процессор включает тензорные ядра пятого поколения с производительностью до 1000 TOPS в формате FP4, RT-ядра четвёртого поколения для трассировки лучей, а также блоки видеоэнкодинга NVDEC 5-го и NVENC 9-го поколений с поддержкой кодеков H.264 и H.265 (4:2:2). Это позволяет использовать систему как для ИИ-задач, так и для мультимедийных приложений.
Объём памяти составляет 128 ГБ LPDDR5x, и она доступна одновременно как для CPU, так и для GPU — подход, обеспечивающий работу с моделями до 200 миллиардов параметров. Поддерживаются конфигурации SSD NVMe объёмом от 1 до 4 ТБ с аппаратным шифрованием.
Из других характеристик: до 4 портов USB4 (скорость до 40 Гбит/с), 10-гигабитный Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и два HDMI 2.1a. Энергопотребление — 170 Вт. Габариты устройства составляют 150×150×50,5 мм, масса — 1,2 кг.
DGX Spark работает под управлением проприетарной ОС NVIDIA DGX™ и представляет собой законченный ИИ-компьютер в миниатюрном формате. При этом NVIDIA не ограничилась собственной версией устройства.
На CES 2025 ASUS показала модель GX10, Lenovo — ThinkStation PGX, а MSI — EdgeExpert MS-C931. Все они построены на том же суперчипе GB10 и комплектуются 128 ГБ LPDDR5x-памяти. Это указывает на стандартизацию платформы и развитие экосистемы, в которой DGX Spark становится основой для широкого круга производителей