#<1 ... 439440441442 Додано: Вів 20 тра, 2025 22:07 Музыкальная легенда Элтон Джон резко раскритиковал планы правительства Великобритании, которые предполагают разрешение использования авторских произведений для обучения искусственного интеллекта без согласия или компенсации авторам. По словам певца, это напрямую угрожает молодым талантам и является ничем иным, как узаконенной кражей.



Заявление прозвучало на фоне обсуждения предложений, направленных на превращение Великобритании в мирового лидера в области искусственного интеллекта. Один из шагов в этом направлении — смягчение законодательства об авторском праве, позволяющее компаниям обучать ИИ на любом доступном материале, включая музыку, книги, фильмы и другие виды творчества. Запрет на использование можно будет ввести только через процедуру отказа, то есть авторам придётся самостоятельно заявлять о нежелании участвовать.



Такая перспектива вызвала резкую реакцию среди крупнейших деятелей британской культуры. К Элтону Джону присоединились Пол Маккартни, Эндрю Ллойд Уэббер, Эд Ширан и многие другие. Все они потребовали отказаться от предложенных изменений, указывая на то, что они поставят в ещё более уязвимое положение молодых артистов, которые и без того с трудом пробиваются на рынок.



Джон, продавший более 300 миллионов пластинок за 60 лет и давно поддерживающий Лейбористскую партию, выразил личное возмущение инициативой. Он отметил, что машины не способны чувствовать — в отличие от людей, которые вкладывают в творчество душу, страсть и эмоции. По его словам, искусство создаётся не для алгоритмов, а для живых людей, и любые попытки использовать его без согласия авторов — недопустимы.



Основная тревога касается молодых артистов, у которых нет ресурсов, чтобы отслеживать использование своих работ или судиться с крупными технологическими корпорациями. Такое положение делает их уязвимыми перед компаниями, которые могут использовать чужие труды без спроса и оплаты.



Правительство, в свою очередь, заявило, что окончательное решение ещё не принято. Представители кабинета министров пообещали опубликовать оценку экономических последствий и утвердить меры только в том случае, если они будут действительно учитывать интересы создателей контента.



Творческие индустрии традиционно являются сильной стороной британской экономики: тысячи людей заняты в театре, кино, рекламе, издательском деле и музыке. Однако стремление ускорить развитие ИИ без должного учёта прав авторов может поставить под удар весь этот сектор.

Проект methaphone предлагает неожиданный способ справиться с зависимостью от смартфонов: вместо экрана — гладкий акриловый прямоугольник. Никакой электроники, только форма и ощущение — как у настоящего телефона. Это не гаджет, а привычка, переформатированная в предмет.



Современный человек почти не расстаётся со смартфоном. Пустой карман вызывает тревогу, рука машинально тянется к экрану. methaphone создан именно для таких моментов. Его можно держать в ладони, носить в кармане, доставать в общественных местах — как бы подыгрывая внутреннему импульсу, но без включения в цифровой поток.



Создатели называют устройство «алиби», «тотемом» и «заменителем» — первым шагом к свободе. Аналогия с метадоном в названии не случайна: он помогает снижать зависимость от опиоидов, а methaphone предлагает мягкий способ отвыкания от телефона.



Прозрачная пластина выполнена из акрила с зелёной кромкой, напоминающей стекло. Толщина — 6,35 мм, как у современных смартфонов. Материал не разобьётся, при этом приятно ощущается в руке. В кармане он заполняет ту же пустоту, что раньше занимал телефон.



На старте авторы планируют изготовить 80 устройств. Это позволит точно отработать процесс сборки и логистику, не перегружая производственные ресурсы. Основная партия будет в зелёном варианте, но часть выпустят в неоновых оттенках ограниченным тиражом.



methaphone описывают как «режим “Не беспокоить”, переосмысленный с нуля» и «устройство на операционной системе вечного спокойствия». Он «работает на окружающем свете» и «автоматически переключается в тёмный режим, когда наступает ночь». Всё это — часть лёгкой иронии, обыгрывающей отсутствие функционала как главное достоинство.





Слоган кампании лаконичен: «Освободи руку — и разум последует».



Стоит отметить, что methaphone не первый подобный проект. С ним перекликается NoPhone — запущенный ранее на Kickstarter. Это пластиковый аналог телефона, без экрана, кнопок и функций, но с весом и формой настоящего гаджета. В версии NoPhone Selfie даже была зеркальная плёнка — для тех, кто скучает по селфи. Создатели утверждали, что он помогает бороться с номофобией — страхом остаться без телефона.



Wirująświatła

Повідомлень: 30015 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2496 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 22:16 Apple делает первые шаги в сторону интерфейсов мозг-компьютер — технологий, которые в будущем могут радикально изменить наш способ взаимодействия с гаджетами. Компания начала работать над возможностью управления iPhone с помощью нейронных сигналов, считываемых с помощью нового поколения нейроимплантов. Это может открыть доступ к устройствам Apple для тысяч людей, которые не могут пользоваться руками из-за травм спинного мозга или таких заболеваний, как боковой амиотрофический склероз (БАС).



Пока речь идёт о подготовке к будущему, в котором импланты от Neuralink Илона Маска и других разработчиков получат одобрение Управления по санитарному надзору США (FDA). Несколько человек уже живут с такими устройствами, и первые результаты внушают надежду. До сих пор взаимодействие с техникой происходило через физические действия — клавиатуры, мышки, сенсорные экраны. Но теперь устройства смогут распознавать не действия, а намерения — декодируя их напрямую из активности мозга.



Apple сотрудничает с компанией Synchron, которая создала имплант Stentrode — устройство, похожее на стент, размещаемое в вене над моторной корой мозга. Электроды внутри считывают нейросигналы, которые затем преобразуются в выбор иконок на экране. Принцип напоминает технологию, которую Apple представила в 2014 году, позволив слуховым аппаратам напрямую взаимодействовать с iPhone через Bluetooth — стандарт, который впоследствии стал массовым.



Испытатель одного из таких имплантов, Марк Джексон, страдающий БАС и живущий недалеко от Питтсбурга, рассказал, что смог "стоять" на краю горы в Альпах и почувствовать, как у него подгибаются ноги. На самом деле он находился дома в шлеме виртуальной реальности Apple Vision Pro, соединённом с его нейроимплантом. Благодаря этому соединению он учится управлять iPhone, iPad и другими устройствами, не касаясь их.



Технология пока далека от совершенства. Джексон объясняет, что перемещаться по экрану с её помощью гораздо медленнее, чем при обычном использовании. Имплант позволяет выбирать объекты, но не заменяет полноценное перемещение курсора мыши или касания по экрану. Устройства вроде Stentrode на данный момент имитируют сигналы от мышки, чтобы быть понятыми операционной системой. Но Apple создаёт специальный стандарт, адаптированный под нейроинтерфейсы, и собирается открыть его для разработчиков до конца года.



Тем временем конкурент Synchron — компания Neuralink — продемонстрировала, что их имплант N1 может передавать нейронные сигналы с большей точностью. Устройство использует более 1000 электродов, вживляемых непосредственно в мозг, в отличие от 16 у Stentrode, которые размещаются снаружи. Это позволяет управлять курсором и даже имитировать нажатия клавиш быстрее, чем это делают некоторые пользователи мышью.



Илон Маск заявляет, что такие технологии могут быть полезны не только людям с нарушениями, но и в будущем помогут всем — усиливая когнитивные способности и позволяя людям не отставать от сверхинтеллектуальных ИИ-систем.



С 2019 года Synchron имплантировала Stentrode 10 добровольцам. По оценке Morgan Stanley, около 150 тысяч человек в США с тяжёлыми нарушениями подвижности рук могут стать первыми кандидатами на такие нейроустройства. Аналитики считают, что коммерческое разрешение на их использование может быть получено уже к 2030 году, хотя в Synchron уверены, что это произойдёт раньше.

Повідомлень: 30015 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2496 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 22:24 Проект End of 10 создан с целью показать, что конец поддержки Windows 10 не обязательно означает необходимость покупки нового компьютера.



Сайт кампании продвигает простой и понятный месседж: когда через пять месяцев завершится жизненный цикл Windows 10, пользователи смогут сохранить своё устройство и продолжить его использование. Согласно официальному аккаунту в Mastodon , полноценный запуск сайта запланирован на 28 мая.



Над проектом работают специалисты из различных сообществ, включая участников ассоциации KDE . Исходный код сайта размещён на GitLab-сервере KDE .



Одна из самых полезных функций сайта — каталог мест , где можно получить помощь при переходе на Linux. В базе уже более 70 локаций по всему миру, большинство из которых расположены в Германии. Среди них выделяется австралийская компания Serious Cybernetics (не путать с известным вымышленным брендом ).



Переход на Windows 11 оказался невозможен для многих устройств: например, по данным американской правительственной статистики , доля Windows 11 достигла 16,5%, в то время как Windows 10 сохранила 15,5%. Однако значительная часть ПК не поддерживает обновление. По оценке Consumer NZ, это касается порядка 400 миллионов устройств , включая модели с процессорами старше шести лет. Журнал Which? уточняет: если компьютер изначально поставлялся с Windows 7 или 8.1, скорее всего, обновление будет невозможно.



В подобных случаях эксперты советуют рассмотреть установку ChromeOS Flex — особенно на ноутбуках. Эта операционная система может стать разумной альтернативой для устройств, не подходящих под новые требования.



Система ChromeOS Flex подходит не только для ноутбуков, но и для обычных ПК. Однако для её использования потребуется аккаунт Google. В случае, если у пользователя есть почта Yahoo, AOL или Outlook, возможна интеграция через Gmailify .



В дополнение к этому остаётся возможность продолжить использование Windows 10 LTSC — промышленной версии системы, получающей обновления до 2032 года. При необходимости можно выполнить обновление на месте или воспользоваться инструментами сторонних разработчиков , хотя это решение требует осторожности.



В качестве альтернативы Windows многие эксперты рекомендуют Linux. Среди вариантов называются Ubuntu и её облегчённые редакции: Ubuntu MATE, Xubuntu, Lubuntu и Kubuntu. Владельцам старых устройств Apple может подойти Ubuntu Unity, интерфейс которой визуально напоминает macOS.



Несмотря на критику в адрес Snap и systemd, современные сборки Linux успешно справляются с повседневными задачами. Для установки сторонних приложений можно использовать утилиту deb-get , особенно в сочетании с минимальной версией Xubuntu. Также существуют альтернативы в виде AppImage или дистрибутивов вроде Linux Lite.



Сейчас появляются новые дистрибутивы, ориентированные на бывших пользователей Windows, и интерес к ним растёт. Однако, если нет желания разбираться в настройке, можно установить ChromeOS Flex на старый компьютер и убедиться, что он всё ещё может быть полезным.



Физики воссоздали вещество первых



К слову я когда то запускал Линукс на 120мб ОЗУ с флешки, на процессоре via . Как ни странно работало. Есть сборки Линукс внешне полностью напоминающие Винду. А через wine можно запускать по для Windows в т.ч. для старых версий 95, 98, vista. Ну мало ли вдруг кому то понадобится. К слову я когда то запускал Линукс на 120мб ОЗУ с флешки, на процессоре via . Как ни странно работало. Есть сборки Линукс внешне полностью напоминающие Винду. А через wine можно запускать по для Windows в т.ч. для старых версий 95, 98, vista. Ну мало ли вдруг кому то понадобится.

Повідомлень: 30015 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2496 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 22:41 Может ли живой организм излучать свет? Этот вопрос, который многие сочли бы околонаучной фантазией об аурах, получил неожиданное подтверждение в стенах лаборатории. Исследователи из Университета Калгари обнаружили , что все живые существа испускают особое сияние до последней минуты жизни.



Биофотоны — элементарные частицы света, которые генерируют живые клетки, — уже долгое время вызывают научные споры. Часть исследователей признает их существование, хотя происхождение и биологическая роль остаются предметом дискуссий.



Продвинуться в изучении загадочного феномена помогла передовая технология UPE-визуализации. Новое оборудование впервые позволило зафиксировать сверхслабые сигналы, которые раньше считались неуловимыми для измерительных приборов. Это открытие, балансирующее между строгой наукой и представлениями о духовной природе жизни, подводит фактическую базу под поэтическую метафору о "звездной сущности" всего живого



В ходе эксперимента ученые разместили четырех обездвиженных мышей в специальной затемненной камере. Высокочувствительные датчики регистрировали отдельные фотоны видимого спектра — сначала у живых особей, а затем после эвтаназии. Чтобы исключить влияние охлаждения тканей на результаты измерений, температуру тел поддерживали на прежнем уровне.



Полученные данные удивили даже опытных исследователей. Наиболее интенсивное излучение наблюдалось над внутренними органами, головным мозгом и конечностями подопытных животных. В течение часа после остановки сердца количество регистрируемых биофотонов постепенно снижалось. Руководитель проекта доктор Облак отмечает: связь между интенсивностью излучения и биологической активностью тканей очевидна.



Следующую серию опытов провели на растениях — резуховидке Таля и карликовом зонтичном дереве. На листья наносили механические повреждения и обрабатывали различными химическими веществами, включая анестетик бензокаин. И травмированные участки демонстрировали более интенсивное излучение по сравнению с неповрежденными зонами.



Механизм, вероятно, связан с окислительными процессами в тканях. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые обратились к независимому эксперту. В интервью Daily Mail биолог объяснил : пока кровь циркулирует по сосудам, она насыщает клетки кислородом, поддерживая их метаболическую активность. После остановки сердца поступление кислорода прекращается, что приводит к постепенному затуханию фотонной эмиссии. По мнению специалиста, если бы удалось искусственно поддерживать кровоток в теле после смерти, вероятно, клетки продолжали бы светиться.



Открытие может найти широкое применение в медицине. Поскольку интенсивность биофотонного излучения, вероятно, отражает процессы восстановления в организме, его анализ поможет обнаруживать патологические изменения без инвазивных процедур. В перспективе отклонения в уровне фотонной эмиссии — как повышенные, так и пониженные — позволят диагностировать различные заболевания, включая болезнь Альцгеймера, на ранних стадиях развития.



Wirująświatła

