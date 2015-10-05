Додано: Сер 21 тра, 2025 08:05

Hotab написав: Віталіку так неприємна «воєнна гілка» , що він її постійно читає, Віталіку так неприємна «воєнна гілка» , що він її постійно читає,

Hotab написав: Прикольно читати останню сторінку.

Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.



Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.

До побачення. Прикольно читати останню сторінку.Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.До побачення.

опять твои фантазии не в том месте. Я разве говорил что не буду её читать или что она мне неприятна? я говорил что не буду там больше писать (потому что меня там сильно тёрли, и тот пост где я объяснил причины ухода тоже потёрли). И не пишу.Приятно/неприятно зависит не от ветки, а от конкретных форумчан. Хотаб не 1й раз я тебе объясняювещи, как тебя вертолётом научили рулить? Если чего то не понимаешь - спроси, не нужно додумывать чужие мотивы.напоминаю ты оттуда тоже уходилтолько не смог выполнить написанное. слабак.