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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 441442443444>
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 07:17

психологический эксперимент с 7й минуты

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 07:37

  UA написав:Я хочу щоб pesikot став розумним.
нобелевскую премию значит решили сорвать?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 07:50

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Я хочу щоб pesikot став розумним.
нобелевскую премию значит решили сорвать?

Віталіку так неприємна «воєнна гілка» , що він її постійно читає, і хотів би там писати. Але ж затролять, бо пообіцяв)) Тому носить звідти цитати до себе в норку і відповідає в ній))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 08:05

  Hotab написав:Віталіку так неприємна «воєнна гілка» , що він її постійно читає,
опять твои фантазии не в том месте. Я разве говорил что не буду её читать или что она мне неприятна? я говорил что не буду там больше писать (потому что меня там сильно тёрли, и тот пост где я объяснил причины ухода тоже потёрли). И не пишу.

Приятно/неприятно зависит не от ветки, а от конкретных форумчан. Хотаб не 1й раз я тебе объясняю ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи, как тебя вертолётом научили рулить? Если чего то не понимаешь - спроси, не нужно додумывать чужие мотивы.

напоминаю ты оттуда тоже уходил
  Hotab написав:Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.

Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення. :D

только не смог выполнить написанное. слабак.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 21 тра, 2025 08:39, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 08:06

  Wirująświatła написав:психологический эксперимент с 7й минуты

Постановочный психологический эксперимент - это круто 😎
Даже на экране телефона видны руки достаточно молодого человека.
Идея для роликов неплохая, хоть уже и не очень новая, развлечься можно, но всерьез на это вестись...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 08:33

  Сибарит написав:Идея для роликов неплохая, хоть уже и не очень новая, развлечься можно, но всерьез на это вестись...
как можно всерьёз вестись на развлекательный контент? тем не менее он вас триггернул. Несколько видосов Дробышевского которые я тут выкладывал днями раньше вы комментировать не стали. А ваши (и коменты других форумчан) меня тогда интересовали. Так шо эксперимент считаю успешным). Что-то более-менее умное вы комментировать не хотите :D
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 21 тра, 2025 08:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 08:36

"Після дощику в четвер"

  Wirująświatła написав:русские платят 30% по депозитам
Зображення
.

Нам же теж колись стільки платили... за рік(+/-) до банкопадів :lol:


п.с.
Хто знає, що там останнім часом пише Денік? Дає він ще рік, чи два до розвалу країни агресора?
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 08:41

Wirująświatła

я говорил что не буду там больше писать. И не пишу.


В чому різниця «я не буду ТАМ писати», але беру звідти цитати (продовжую ТУ дискусію) і пишу поряд? 😅
Поясни мені ці елементарні речі?))
Ти перехитрив когось?))
Налюбив систему як Долярек?))

напоминаю ты оттуда тоже уходил


О, точно! Дякую.
Показати, як ти тричі на модераторів ображався і йшов? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 тра, 2025 08:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 08:44

  Wirująświatła написав:как можно всерьёз вестись на развлекательный контент? тем не менее он вас триггернул.

Меня триггерных не контент, а то, что Вы обозвали его психологическим экспериментом. Обычно я видео вообще не смотрю.
Поздравляю! Вам удалось меня развести 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 08:46

Олексі́й Льво́вич Ри́бников
Автор музики до численних кінофільмів, мультфільмів, музичних спектаклів. а також камерної і симфонічної музики.


Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 21 тра, 2025 08:51, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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