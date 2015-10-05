Hotab написав:Віталіку так неприємна «воєнна гілка» , що він її постійно читає,
опять твои фантазии не в том месте. Я разве говорил что не буду её читать или что она мне неприятна? я говорил что не буду там больше писать (потому что меня там сильно тёрли, и тот пост где я объяснил причины ухода тоже потёрли). И не пишу.
Приятно/неприятно зависит не от ветки, а от конкретных форумчан. Хотаб не 1й раз я тебе объясняю ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи, как тебя вертолётом научили рулить? Если чего то не понимаешь - спроси, не нужно додумывать чужие мотивы.
напоминаю ты оттуда тоже уходил
Hotab написав:Прикольно читати останню сторінку. Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.
Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні. До побачення.
только не смог выполнить написанное. слабак.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 21 тра, 2025 08:39, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła написав:психологический эксперимент с 7й минуты
Постановочный психологический эксперимент - это круто 😎 Даже на экране телефона видны руки достаточно молодого человека. Идея для роликов неплохая, хоть уже и не очень новая, развлечься можно, но всерьез на это вестись...
Сибарит написав:Идея для роликов неплохая, хоть уже и не очень новая, развлечься можно, но всерьез на это вестись...
как можно всерьёз вестись на развлекательный контент? тем не менее он вас триггернул. Несколько видосов Дробышевского которые я тут выкладывал днями раньше вы комментировать не стали. А ваши (и коменты других форумчан) меня тогда интересовали. Так шо эксперимент считаю успешным). Что-то более-менее умное вы комментировать не хотите
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 21 тра, 2025 08:47, всього редагувалось 1 раз.