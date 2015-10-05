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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 441442443444
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 08:48

Re: Психологія казкового...

  Hotab написав:А дружина у тебе
Що ти далі про мене, чи мою дружину переводиш розмову, якщо тобі було поставлено ЧІТКЕ питання:
- ЧОГО ти пішов в училище вчитись на військового, якщо знав, що військовим мало платять і всякі плюшки, які їм давали - тобі не цікаві/ти не за те туди пішов?

Тільки не кажи, що з патріотичних міркувань/за покликом душі - бо тоді б ти в перші години у перших рядах штурмував би військомат, а тоді б обороняв Бучу!
А не в перші години повномасштабки міняв гривні на долари і уматував в Занзібар!

Так чого ти пішов вчитись на військового і ще 100500років відшліфовував військову майстерність, що би що?
Щоб як раптом повномасштабна - сібатись за бугор???
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