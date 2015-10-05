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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 441442443444
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 08:48

Re: Психологія казкового...

  Hotab написав:А дружина у тебе
Що ти далі про мене, чи мою дружину переводиш розмову, якщо тобі було поставлено ЧІТКЕ питання:
- ЧОГО ти пішов в училище вчитись на військового, якщо знав, що військовим мало платять і всякі плюшки, які їм давали - тобі не цікаві/ти не за те туди пішов?

Тільки не кажи, що з патріотичних міркувань/за покликом душі - бо тоді б ти в перші години у перших рядах штурмував би військомат, а тоді б обороняв Бучу!
А не в перші години повномасштабки міняв гривні на долари і уматував в Занзібар!

Так чого ти пішов вчитись на військового і ще 100500років відшліфовував військову майстерність, що би що?
Щоб як раптом повномасштабна - сібатись за бугор???
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:06

  Успіх написав:Нам же теж колись стільки платили... за рік(+/-) до банкопадів
там еще самолёты в кредит рекламируют. и не боятся что кредитор улетит
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:08

Успіх
$-чику, вспомни 98-99й годы когда наш пилот ушёл с дома выбирать профессию связанную с защитой родины
Ушёл с весом 45кг дрищом, и на мои налоги отбивными и блинчиками с курятиной вдвое отожрался(ну и само собой раскачался)
Ушёл в рваных папиных кроссах и дырявых перешитых штанах шоб получить бесплатное обмундирование и ботиночки кожаные и туфельки(за мои налоги), а на степуху какую то, повыше полутора долларов у меня в начале 90х, купить себе и кроссы, и шорты в увольнительную(30грн от силы тогда они стоили).
И вот логическая цепочка и складывается - "в каком занзибаре жёпа в тепле - там и родина"
А Мариняк 24.02 уже первые колонны ложил НУРСами
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:10

  барабашов написав:"в каком занзибаре жёпа в тепле - там и родина"
жопе и в памперсе тепло если предварительно туда наделать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:16

барабашов

$-чику, вспомни 98-99й годы когда наш пилот ушёл с дома выбирать профессию связанную с защитой родины
Ушёл с весом 45кг дрищом,


Так це ви ті два хлопця (один з фарбованою чолкою) , які стояли на пероні обнявшись, дивились на всіх пасажирів украдкою ? 😅

Зображення

жопе и в памперсе тепло если предварительно туда наделать.


У тебе гарна памʼять з раннього дитинства, чи це вже дорослий досвід? 😅


Що ти далі про мене, чи мою дружину переводиш розмову,


Бо незрозуміло навіщо вона обрала таку професію, а ти обрав її.
Може ти вже тоді шукав з діагнозами, щоб ухилитись від ЗСУ? 🤓

Чи дісталась вона здорова, а ти доконав?
Hotab
 
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