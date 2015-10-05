Що ти далі про мене, чи мою дружину переводиш розмову, якщо тобі було поставлено ЧІТКЕ питання: - ЧОГО ти пішов в училище вчитись на військового, якщо знав, що військовим мало платять і всякі плюшки, які їм давали - тобі не цікаві/ти не за те туди пішов?
Тільки не кажи, що з патріотичних міркувань/за покликом душі - бо тоді б ти в перші години у перших рядах штурмував би військомат, а тоді б обороняв Бучу! А не в перші години повномасштабки міняв гривні на долари і уматував в Занзібар!
Так чого ти пішов вчитись на військового і ще 100500років відшліфовував військову майстерність, що би що? Щоб як раптом повномасштабна - сібатись за бугор???
Успіх $-чику, вспомни 98-99й годы когда наш пилот ушёл с дома выбирать профессию связанную с защитой родины Ушёл с весом 45кг дрищом, и на мои налоги отбивными и блинчиками с курятиной вдвое отожрался(ну и само собой раскачался) Ушёл в рваных папиных кроссах и дырявых перешитых штанах шоб получить бесплатное обмундирование и ботиночки кожаные и туфельки(за мои налоги), а на степуху какую то, повыше полутора долларов у меня в начале 90х, купить себе и кроссы, и шорты в увольнительную(30грн от силы тогда они стоили). И вот логическая цепочка и складывается - "в каком занзибаре жёпа в тепле - там и родина" А Мариняк 24.02 уже первые колонны ложил НУРСами
ЛАД написав:Вы ошибаетесь. Не знаю, как сегодня, а в советские времена сдельщина на заводах была очень распространена.
Я бы ошибся, если бы написал, что такого не было. Но я этого не писал, поскольку прекрасно осведомлен о такой советской практике. Я писал, что это не имеет смысла, и объяснил, почему. В советские времена было много маразма.
Ну зачем сразу о маразме. Я привёл конкретные примеры. Считаете, что я и парень на следующей операции должны были получать одинаково? Регулировщик, который отрегулировал 150 изделий за смену, и тот, который отрегулировал 100 изделий, тоже должны получить одинаково? Если вспомнить школьные задачи о землекопах - тот, который выкапывает 2 куба за день, и тот, который выкапывает только 1 куб, должны получать одинаково? Сейчас уже нет землекопов, но всё равно достаточно много работ, где от личных характеристик человека много зависит. Да даже просто от желания работать (и зарабатывать) и добросовестности.
ЛАД написав:Считаете, что я и парень на следующей операции должны были получать одинаково?
Это зависит от того, какова была норма? Если тот парень не выполнял норму, он должен был быть уволен. Если Вы перевыполняли, должны были притормозить. Вы оба должны были выполнить норму и получить оговоренную за потраченное время сумму (не обязательно одинаковую). Это если исходить из построения бизнеса, а не из принципов соцсоревнования.
Успіх написав:......... - ЧОГО ти пішов в училище вчитись на військового, якщо знав, що військовим мало платять і всякі плюшки, які їм давали - тобі не цікаві/ти не за те туди пішов?
Тільки не кажи, що з патріотичних міркувань/за покликом душі - бо тоді б ти в перші години у перших рядах штурмував би військомат, а тоді б обороняв Бучу! ........
Успіх, Hotab вас троллит. Отвечу, как я понимаю. 1. Вы не понимаете, что человек может просто хотеть летать? И поэтому идёт в лётное училище. 2. Уже писал, мы (я, вы, барабашов и все другие) обеспечили наших лётчиков техникой и оружием (ракетами) или они должны были лететь в бой на велосипедах и сражаться с СУшками швабрами или пресловутыми цветочными горшками? Да и не только лётчиков, но, например, и артиллеристов и танкистов тоже. А мы вместо этого сейчас выпрашиваем всё это у "партнёров". Спасибо, дают. В час по чайной ложке.