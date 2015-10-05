там еще самолёты в кредит рекламируют. и не боятся что кредитор улетит
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Додано: Сер 21 тра, 2025 09:06
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:08
Успіх
$-чику, вспомни 98-99й годы когда наш пилот ушёл с дома выбирать профессию связанную с защитой родины
Ушёл с весом 45кг дрищом, и на мои налоги отбивными и блинчиками с курятиной вдвое отожрался(ну и само собой раскачался)
Ушёл в рваных папиных кроссах и дырявых перешитых штанах шоб получить бесплатное обмундирование и ботиночки кожаные и туфельки(за мои налоги), а на степуху какую то, повыше полутора долларов у меня в начале 90х, купить себе и кроссы, и шорты в увольнительную(30грн от силы тогда они стоили).
И вот логическая цепочка и складывается - "в каком занзибаре жёпа в тепле - там и родина"
А Мариняк 24.02 уже первые колонны ложил НУРСами
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:10
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:16
барабашов
Так це ви ті два хлопця (один з фарбованою чолкою) , які стояли на пероні обнявшись, дивились на всіх пасажирів украдкою ? 😅
У тебе гарна памʼять з раннього дитинства, чи це вже дорослий досвід? 😅
Бо незрозуміло навіщо вона обрала таку професію, а ти обрав її.
Може ти вже тоді шукав з діагнозами, щоб ухилитись від ЗСУ? 🤓
Чи дісталась вона здорова, а ти доконав?
Додано: Сер 21 тра, 2025 10:47
Ну зачем сразу о маразме.
Я привёл конкретные примеры.
Считаете, что я и парень на следующей операции должны были получать одинаково?
Регулировщик, который отрегулировал 150 изделий за смену, и тот, который отрегулировал 100 изделий, тоже должны получить одинаково?
Если вспомнить школьные задачи о землекопах - тот, который выкапывает 2 куба за день, и тот, который выкапывает только 1 куб, должны получать одинаково?
Сейчас уже нет землекопов, но всё равно достаточно много работ, где от личных характеристик человека много зависит. Да даже просто от желания работать (и зарабатывать) и добросовестности.
Додано: Сер 21 тра, 2025 11:05
Это зависит от того, какова была норма?
Если тот парень не выполнял норму, он должен был быть уволен. Если Вы перевыполняли, должны были притормозить. Вы оба должны были выполнить норму и получить оговоренную за потраченное время сумму (не обязательно одинаковую).
Это если исходить из построения бизнеса, а не из принципов соцсоревнования.
Додано: Сер 21 тра, 2025 11:57
Успіх, Hotab вас троллит.
Отвечу, как я понимаю.
1. Вы не понимаете, что человек может просто хотеть летать? И поэтому идёт в лётное училище.
2. Уже писал, мы (я, вы, барабашов и все другие) обеспечили наших лётчиков техникой и оружием (ракетами) или они должны были лететь в бой на велосипедах и сражаться с СУшками швабрами или пресловутыми цветочными горшками?
Да и не только лётчиков, но, например, и артиллеристов и танкистов тоже.
А мы вместо этого сейчас выпрашиваем всё это у "партнёров". Спасибо, дают. В час по чайной ложке.
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