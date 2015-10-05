RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 441442443444
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:06

  Успіх написав:Нам же теж колись стільки платили... за рік(+/-) до банкопадів
там еще самолёты в кредит рекламируют. и не боятся что кредитор улетит
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30022
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2498 раз.
Подякували: 3486 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:08

Успіх
$-чику, вспомни 98-99й годы когда наш пилот ушёл с дома выбирать профессию связанную с защитой родины
Ушёл с весом 45кг дрищом, и на мои налоги отбивными и блинчиками с курятиной вдвое отожрался(ну и само собой раскачался)
Ушёл в рваных папиных кроссах и дырявых перешитых штанах шоб получить бесплатное обмундирование и ботиночки кожаные и туфельки(за мои налоги), а на степуху какую то, повыше полутора долларов у меня в начале 90х, купить себе и кроссы, и шорты в увольнительную(30грн от силы тогда они стоили).
И вот логическая цепочка и складывается - "в каком занзибаре жёпа в тепле - там и родина"
А Мариняк 24.02 уже первые колонны ложил НУРСами
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5077
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:10

  барабашов написав:"в каком занзибаре жёпа в тепле - там и родина"
жопе и в памперсе тепло если предварительно туда наделать.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30022
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2498 раз.
Подякували: 3486 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:16

барабашов

$-чику, вспомни 98-99й годы когда наш пилот ушёл с дома выбирать профессию связанную с защитой родины
Ушёл с весом 45кг дрищом,


Так це ви ті два хлопця (один з фарбованою чолкою) , які стояли на пероні обнявшись, дивились на всіх пасажирів украдкою ? 😅

Зображення

жопе и в памперсе тепло если предварительно туда наделать.


У тебе гарна памʼять з раннього дитинства, чи це вже дорослий досвід? 😅


Що ти далі про мене, чи мою дружину переводиш розмову,


Бо незрозуміло навіщо вона обрала таку професію, а ти обрав її.
Може ти вже тоді шукав з діагнозами, щоб ухилитись від ЗСУ? 🤓

Чи дісталась вона здорова, а ти доконав?
Hotab
 
Повідомлень: 15151
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2396 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:47

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Вы ошибаетесь. Не знаю, как сегодня, а в советские времена сдельщина на заводах была очень распространена.

Я бы ошибся, если бы написал, что такого не было. Но я этого не писал, поскольку прекрасно осведомлен о такой советской практике. Я писал, что это не имеет смысла, и объяснил, почему.
В советские времена было много маразма.

Ну зачем сразу о маразме.
Я привёл конкретные примеры.
Считаете, что я и парень на следующей операции должны были получать одинаково?
Регулировщик, который отрегулировал 150 изделий за смену, и тот, который отрегулировал 100 изделий, тоже должны получить одинаково?
Если вспомнить школьные задачи о землекопах - тот, который выкапывает 2 куба за день, и тот, который выкапывает только 1 куб, должны получать одинаково?
Сейчас уже нет землекопов, но всё равно достаточно много работ, где от личных характеристик человека много зависит. Да даже просто от желания работать (и зарабатывать) и добросовестности.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34453
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5329 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:05

  ЛАД написав:Считаете, что я и парень на следующей операции должны были получать одинаково?

Это зависит от того, какова была норма?
Если тот парень не выполнял норму, он должен был быть уволен. Если Вы перевыполняли, должны были притормозить. Вы оба должны были выполнить норму и получить оговоренную за потраченное время сумму (не обязательно одинаковую).
Это если исходить из построения бизнеса, а не из принципов соцсоревнования.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8233
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6431 раз.
Подякували: 21517 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:57

  Успіх написав:.........
- ЧОГО ти пішов в училище вчитись на військового, якщо знав, що військовим мало платять і всякі плюшки, які їм давали - тобі не цікаві/ти не за те туди пішов?

Тільки не кажи, що з патріотичних міркувань/за покликом душі - бо тоді б ти в перші години у перших рядах штурмував би військомат, а тоді б обороняв Бучу!
........

Успіх, Hotab вас троллит.
Отвечу, как я понимаю.
1. Вы не понимаете, что человек может просто хотеть летать? И поэтому идёт в лётное училище.
2. Уже писал, мы (я, вы, барабашов и все другие) обеспечили наших лётчиков техникой и оружием (ракетами) или они должны были лететь в бой на велосипедах и сражаться с СУшками швабрами или пресловутыми цветочными горшками?
Да и не только лётчиков, но, например, и артиллеристов и танкистов тоже.
А мы вместо этого сейчас выпрашиваем всё это у "партнёров". Спасибо, дают. В час по чайной ложке.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34453
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5329 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 441442443444
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4159
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3361)
21.05.2025 12:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.