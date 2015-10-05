ЛАД написав:Вы ошибаетесь. Не знаю, как сегодня, а в советские времена сдельщина на заводах была очень распространена.
Я бы ошибся, если бы написал, что такого не было. Но я этого не писал, поскольку прекрасно осведомлен о такой советской практике. Я писал, что это не имеет смысла, и объяснил, почему. В советские времена было много маразма.
Ну зачем сразу о маразме. Я привёл конкретные примеры. Считаете, что я и парень на следующей операции должны были получать одинаково? Регулировщик, который отрегулировал 150 изделий за смену, и тот, который отрегулировал 100 изделий, тоже должны получить одинаково? Если вспомнить школьные задачи о землекопах - тот, который выкапывает 2 куба за день, и тот, который выкапывает только 1 куб, должны получать одинаково? Сейчас уже нет землекопов, но всё равно достаточно много работ, где от личных характеристик человека много зависит. Да даже просто от желания работать (и зарабатывать) и добросовестности.
ЛАД написав:Считаете, что я и парень на следующей операции должны были получать одинаково?
Это зависит от того, какова была норма? Если тот парень не выполнял норму, он должен был быть уволен. Если Вы перевыполняли, должны были притормозить. Вы оба должны были выполнить норму и получить оговоренную за потраченное время сумму (не обязательно одинаковую). Это если исходить из построения бизнеса, а не из принципов соцсоревнования.
Успіх написав:......... - ЧОГО ти пішов в училище вчитись на військового, якщо знав, що військовим мало платять і всякі плюшки, які їм давали - тобі не цікаві/ти не за те туди пішов?
Тільки не кажи, що з патріотичних міркувань/за покликом душі - бо тоді б ти в перші години у перших рядах штурмував би військомат, а тоді б обороняв Бучу! ........
Успіх, Hotab вас троллит. Отвечу, как я понимаю. 1. Вы не понимаете, что человек может просто хотеть летать? И поэтому идёт в лётное училище. 2. Уже писал, мы (я, вы, барабашов и все другие) обеспечили наших лётчиков техникой и оружием (ракетами) или они должны были лететь в бой на велосипедах и сражаться с СУшками швабрами или пресловутыми цветочными горшками? Да и не только лётчиков, но, например, и артиллеристов и танкистов тоже. А мы вместо этого сейчас выпрашиваем всё это у "партнёров". Спасибо, дают. В час по чайной ложке.
ЛАД написав:Считаете, что я и парень на следующей операции должны были получать одинаково?
Это зависит от того, какова была норма? Если тот парень не выполнял норму, он должен был быть уволен. Если Вы перевыполняли, должны были притормозить. Вы оба должны были выполнить норму и получить оговоренную за потраченное время сумму (не обязательно одинаковую). Это если исходить из построения бизнеса, а не из принципов соцсоревнования.
Допустим, хотя не совсем логично. Я работал быстрее не из идеи соцсоревнования, а ради заработка. А с точки зрения бизнеса логичнее не тормозить меня, а найти работника, который тоже работал бы быстрее на следующей операции. Но это не всегда возможно и нужна безработица, что тоже имеет свои отрицательные стороны. И, кстати, уж не знаю, каким образом, но за вторую смену мои запасы успевали переработать. (Кстати, одна из задач ФРС - поддерживать невысокий уровень безработицы). Но ладно. А что о регулировщиках или намотчицах, которые работали совершенно независимо друг от друга? Тоже надо "притормаживать" более быстрых и умелых? И набирать больше рабочих?
Успіх написав:......... - ЧОГО ти пішов в училище вчитись на військового, якщо знав, що військовим мало платять і всякі плюшки, які їм давали - тобі не цікаві/ти не за те туди пішов?
Тільки не кажи, що з патріотичних міркувань/за покликом душі - бо тоді б ти в перші години у перших рядах штурмував би військомат, а тоді б обороняв Бучу! ........
Успіх, Hotab вас троллит. Отвечу, как я понимаю. 1. Вы не понимаете, что человек может просто хотеть летать? И поэтому идёт в лётное училище. 2. Уже писал, мы (я, вы, барабашов и все другие) обеспечили наших лётчиков техникой и оружием (ракетами) или они должны были лететь в бой на велосипедах и сражаться с СУшками швабрами или пресловутыми цветочными горшками? Да и не только лётчиков, но, например, и артиллеристов и танкистов тоже. А мы вместо этого сейчас выпрашиваем всё это у "партнёров". Спасибо, дают. В час по чайной ложке.
Якби то не був тролінг то був би сенс відповідати долярчику. - з військових льотчиків можна перепрофілюватися на цивільну авіацію, а там вже є гроші - за загальної бідності в армії, воєнні льотчики могли брати участь у міжнародних місіях від всяких там ООН, а то вже теж нормальні гроші Ну і зустрічне питання Хотаба насправді цілком адекватне: а що тоді щодо вчителів? В педунівери досі щороку чималий конкурс, хоча в Україні це професія взагалі не про гроші. То що, всіх запишемо в "казкових"?
ЛАД написав:А что о регулировщиках или намотчицах, которые работали совершенно независимо друг от друга? Тоже надо "притормаживать" более быстрых и умелых? И набирать больше рабочих?
Да. Набирая слишком быстрых и умелых, работодатель попадает в зависимость от своих рабочих. Проще ориентироваться на среднестатистических разгильдяев, чтобы любого можно было быстро заменить. Насколько я могу судить, американцы делают ставку не на максимальную производительность, а на стабильность.
Faceless написав:....... Якби то не був тролінг то був би сенс відповідати долярчику. - з військових льотчиків можна перепрофілюватися на цивільну авіацію, а там вже є гроші - за загальної бідності в армії, воєнні льотчики могли брати участь у міжнародних місіях від всяких там ООН, а то вже теж нормальні гроші Ну і зустрічне питання Хотаба насправді цілком адекватне: а що тоді щодо вчителів? В педунівери досі щороку чималий конкурс, хоча в Україні це професія взагалі не про гроші. То що, всіх запишемо в "казкових"?
- "могли брати участь у міжнародних місіях від всяких там ООН" не только военные лётчики, но и пехотные офицеры. Конечно, среди них конкуренция повыше и заработки поменьше, но тоже неплохие. - А есть в "педунівери досі щороку чималий конкурс"? Я просто не знаю. Если есть, то почему учителей всё же не хватает. И почему там большинство девушек. И такой момент. В педуниверы (по крайней мере, раньше) часто шли просто потому, что туда легче было поступить и легче учиться. Шли просто получить "бумажку"(диплом), а не потому, что хотели быть учителями.