Додано: Сер 21 тра, 2025 11:57

Успіх написав: .........

- ЧОГО ти пішов в училище вчитись на військового, якщо знав, що військовим мало платять і всякі плюшки, які їм давали - тобі не цікаві/ти не за те туди пішов?



Тільки не кажи, що з патріотичних міркувань/за покликом душі - бо тоді б ти в перші години у перших рядах штурмував би військомат, а тоді б обороняв Бучу!

........ .........- ЧОГО ти пішов в училище вчитись на військового, якщо знав, що військовим мало платять і всякі плюшки, які їм давали - тобі не цікаві/ти не за те туди пішов?Тільки не кажи, що з патріотичних міркувань/за покликом душі - бо тоді б ти в перші години у перших рядах штурмував би військомат, а тоді б обороняв Бучу!........

вас троллит.Отвечу, как я понимаю.1. Вы не понимаете, что человек может просто? И поэтому идёт в лётное училище.2. Уже писал, мы (я, вы, барабашов и все другие) обеспечили наших лётчиков техникой и оружием (ракетами) или они должны были лететь в бой на велосипедах и сражаться с СУшками швабрами или пресловутыми цветочными горшками?Да и не только лётчиков, но, например, и артиллеристов и танкистов тоже.А мы вместо этого сейчас выпрашиваем всё это у "партнёров". Спасибо, дают. В час по чайной ложке.