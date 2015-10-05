Додано: Сер 21 тра, 2025 14:13

Сибарит написав: ЛАД написав: А так писать какие-то вещи, которые кажутся очевидными, вроде, неудобно А так писать какие-то вещи, которые кажутся очевидными, вроде, неудобно

Некоторые вещи только кажутся очевидными, если опираться только на советский опыт.

Плановые затраты на некоторую избыточность рабочих мест при невысоком уровне зарплаты не идут ни в какое сравнение с убытками от срыва контракта из-за уволившегося высокого профессионала.

Можете считать это страховкой от некоторых рисков. Американцы вообще очень любят всяческие страховки.



Кстати, Я вообще не понимаю, как на ответственных операциях можно подгонять работника.



Вы описываете модель,работавшую в условиях, когда срыв плана грозил только лишением грамоты, а не потерей бизнеса Некоторые вещи только кажутся очевидными, если опираться только на советский опыт.Плановые затраты на некоторую избыточность рабочих мест при невысоком уровне зарплаты не идут ни в какое сравнение с убытками от срыва контракта из-за уволившегося высокого профессионала.Можете считать это страховкой от некоторых рисков. Американцы вообще очень любят всяческие страховки.Кстати, Я вообще не понимаю, как на ответственных операциях можно подгонять работника.Вы описываете модель,работавшую в условиях, когда срыв плана грозил только лишением грамоты, а не потерей бизнеса

Сдельная оплата труда распространена в некоторых видах деятельности, в том числе:

Производство

Ремонт автомобилей

Строительство

Рисование

Чистка дома и ковров

Медицинская помощь

Вы, вроде бы, не отличались ярым антисоветизмом. Не всё в Союзе было плохо и неправильно. И родилась такая оплата совсем не в Союзе."срыв контракта из-за уволившегося высокого профессионала" может грозить, если он один. А если он один из сотни, пусть даже остальные 99 немного похуже. то его увольнение к срыву контракта не приведёт. Понятно, речь, к примеру, не о науке. Одного Эйнштейна не заменят и сотня середнячков.И там, где не массовое производство, бывает высококвалифицированный работник, которого никто не заменит. Он умеет то, что не умеют другие. Так такому работнику никто не устанавливает норм, платят ставку (и достаточно высокую), ценят и всеми силами стараются удержать. Но это исключительные случаи.Работника никто не подгонял. Никто не стоял у него над головой. Он сам старался сделать быстрее и, значит, больше, чтобы больше заработать.Срыв плана грозил не потерей грамоты. А возможной потерей работы/должности (соответственно, и зарплаты) начальнику. Особенно, при выполнении оборонных заказов. Я уж не говорю о военном времени, когда это могло грозить значительно бОльшими проблемами.P.s. Погуглил. Вот первые 2 ссылки -. Есть такая оплата и в США. Вот из первой: