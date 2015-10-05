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#<1 ... 443444445446> Додано: Сер 21 тра, 2025 13:35 Сибарит написав: ЛАД написав: А что о регулировщиках или намотчицах, которые работали совершенно независимо друг от друга? Тоже надо "притормаживать" более быстрых и умелых? И набирать больше рабочих? А что о регулировщиках или намотчицах, которые работали совершенно независимо друг от друга? Тоже надо "притормаживать" более быстрых и умелых? И набирать больше рабочих?

Да.

Набирая слишком быстрых и умелых, работодатель попадает в зависимость от своих рабочих. Проще ориентироваться на среднестатистических разгильдяев, чтобы любого можно было быстро заменить.

Насколько я могу судить, американцы делают ставку не на максимальную производительность, а на стабильность. Да.Набирая слишком быстрых и умелых, работодатель попадает в зависимость от своих рабочих. Проще ориентироваться на среднестатистических разгильдяев, чтобы любого можно было быстро заменить.Насколько я могу судить, американцы делают ставку не на максимальную производительность, а на стабильность.

Регулировщиков и намотчиц набирали, не зная, насколько быстро они смогут работать. Работа неплохо оплачивалась - хороший регулировщик мог зарабатывать вдвое больше инженера. Но у кого-то не получалось и просто уходил. Кто-то был середнячком. А у кого-то получалось лучше.

А стабильность производства вполне может обеспечиваться статистикой - если у вас на операции 100 рабочих, то в среднем они обеспечивают стабильный уровень производства, хотя кто-то работает быстрее, а кто-то медленнее.

При этом возможность хорошо заработать привлекает новых кандидатов, у кого-то получится, у кого-то нет. Но у работодателя появляется возможность выбора. А у кого не получится, просто уйдёт. При этом средний уровень работников будет повыше.

И сомневаюсь, что работодатель ориентируется на разгильдяев. Если бы при наборе регулировщиков ориентировались на худших и нормы устанавливали по их способностям, запрещая более способным работникам делать больше, то пришлось бы заметно увеличивать количество рабочих, производственные площади, оборудованные рабочие места и т.д.

Жаль, не знаю, кем и где вы работаете. Зная это, легче разговаривать. А так писать какие-то вещи, которые кажутся очевидными, вроде, неудобно. Но если человек не сталкивался с этим, то это может быть совсем не очевидно. Регулировщиков и намотчиц набирали, не зная, насколько быстро они смогут работать. Работа неплохо оплачивалась - хороший регулировщик мог зарабатывать вдвое больше инженера. Но у кого-то не получалось и просто уходил. Кто-то был середнячком. А у кого-то получалось лучше.А стабильность производства вполне может обеспечиваться статистикой - если у вас на операции 100 рабочих, тоони обеспечивают стабильный уровень производства, хотя кто-то работает быстрее, а кто-то медленнее.При этомхорошо заработать привлекает новых кандидатов, у кого-то получится, у кого-то нет. Но у работодателя появляется возможность выбора. А у кого не получится, просто уйдёт. При этом средний уровень работников будет повыше.И сомневаюсь, что работодатель ориентируется на разгильдяев. Если бы при наборе регулировщиков ориентировались на худших и нормы устанавливали по их способностям, запрещая более способным работникам делать больше, то пришлось бы заметно увеличивать количество рабочих, производственные площади, оборудованные рабочие места и т.д.Жаль, не знаю, кем и где вы работаете. Зная это, легче разговаривать. А так писать какие-то вещи, которые кажутся очевидными, вроде, неудобно. Но если человек не сталкивался с этим, то это может быть совсем не очевидно. ЛАД 2 Повідомлень: 34464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5329 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 13:49 ЛАД написав: А так писать какие-то вещи, которые кажутся очевидными, вроде, неудобно А так писать какие-то вещи, которые кажутся очевидными, вроде, неудобно

Некоторые вещи только кажутся очевидными, если опираться только на советский опыт.

Плановые затраты на некоторую избыточность рабочих мест при невысоком уровне зарплаты не идут ни в какое сравнение с убытками от срыва контракта из-за уволившегося высокого профессионала.

Можете считать это страховкой от некоторых рисков. Американцы вообще очень любят всяческие страховки.



Кстати, Я вообще не понимаю, как на ответственных операциях можно подгонять работника.



Вы описываете модель,работавшую в условиях, когда срыв плана грозил только лишением грамоты, а не потерей бизнеса Некоторые вещи только кажутся очевидными, если опираться только на советский опыт.Плановые затраты на некоторую избыточность рабочих мест при невысоком уровне зарплаты не идут ни в какое сравнение с убытками от срыва контракта из-за уволившегося высокого профессионала.Можете считать это страховкой от некоторых рисков. Американцы вообще очень любят всяческие страховки.Кстати, Я вообще не понимаю, как на ответственных операциях можно подгонять работника.Вы описываете модель,работавшую в условиях, когда срыв плана грозил только лишением грамоты, а не потерей бизнеса Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8242 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6431 раз. Подякували: 21518 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 14:13 Сибарит написав: ЛАД написав: А так писать какие-то вещи, которые кажутся очевидными, вроде, неудобно А так писать какие-то вещи, которые кажутся очевидными, вроде, неудобно

Некоторые вещи только кажутся очевидными, если опираться только на советский опыт.

Плановые затраты на некоторую избыточность рабочих мест при невысоком уровне зарплаты не идут ни в какое сравнение с убытками от срыва контракта из-за уволившегося высокого профессионала.

Можете считать это страховкой от некоторых рисков. Американцы вообще очень любят всяческие страховки.



Кстати, Я вообще не понимаю, как на ответственных операциях можно подгонять работника.



Вы описываете модель,работавшую в условиях, когда срыв плана грозил только лишением грамоты, а не потерей бизнеса Некоторые вещи только кажутся очевидными, если опираться только на советский опыт.Плановые затраты на некоторую избыточность рабочих мест при невысоком уровне зарплаты не идут ни в какое сравнение с убытками от срыва контракта из-за уволившегося высокого профессионала.Можете считать это страховкой от некоторых рисков. Американцы вообще очень любят всяческие страховки.Кстати, Я вообще не понимаю, как на ответственных операциях можно подгонять работника.Вы описываете модель,работавшую в условиях, когда срыв плана грозил только лишением грамоты, а не потерей бизнеса

Вы, вроде бы, не отличались ярым антисоветизмом. Не всё в Союзе было плохо и неправильно. И родилась такая оплата совсем не в Союзе.



"срыв контракта из-за уволившегося высокого профессионала" может грозить, если он один. А если он один из сотни, пусть даже остальные 99 немного похуже. то его увольнение к срыву контракта не приведёт. Понятно, речь, к примеру, не о науке. Одного Эйнштейна не заменят и сотня середнячков.

И там, где не массовое производство, бывает высококвалифицированный работник, которого никто не заменит. Он умеет то, что не умеют другие. Так такому работнику никто не устанавливает норм, платят ставку (и достаточно высокую), ценят и всеми силами стараются удержать. Но это исключительные случаи.



Работника никто не подгонял. Никто не стоял у него над головой. Он сам старался сделать быстрее и, значит, больше, чтобы больше заработать.



Срыв плана грозил не потерей грамоты. А возможной потерей работы/должности (соответственно, и зарплаты) начальнику. Особенно, при выполнении оборонных заказов. Я уж не говорю о военном времени, когда это могло грозить значительно бОльшими проблемами.



P.s. Погуглил. Вот первые 2 ссылки - https://gusto.com/resources/articles/business-finance/piece-rate-pay и https://en.wikipedia.org/wiki/Piece_work . Есть такая оплата и в США. Вот из первой: Сдельная оплата труда распространена в некоторых видах деятельности, в том числе:

Производство

Ремонт автомобилей

Строительство

Рисование

Чистка дома и ковров

Медицинская помощь Вы, вроде бы, не отличались ярым антисоветизмом. Не всё в Союзе было плохо и неправильно. И родилась такая оплата совсем не в Союзе."срыв контракта из-за уволившегося высокого профессионала" может грозить, если он один. А если он один из сотни, пусть даже остальные 99 немного похуже. то его увольнение к срыву контракта не приведёт. Понятно, речь, к примеру, не о науке. Одного Эйнштейна не заменят и сотня середнячков.И там, где не массовое производство, бывает высококвалифицированный работник, которого никто не заменит. Он умеет то, что не умеют другие. Так такому работнику никто не устанавливает норм, платят ставку (и достаточно высокую), ценят и всеми силами стараются удержать. Но это исключительные случаи.Работника никто не подгонял. Никто не стоял у него над головой. Он сам старался сделать быстрее и, значит, больше, чтобы больше заработать.Срыв плана грозил не потерей грамоты. А возможной потерей работы/должности (соответственно, и зарплаты) начальнику. Особенно, при выполнении оборонных заказов. Я уж не говорю о военном времени, когда это могло грозить значительно бОльшими проблемами.P.s. Погуглил. Вот первые 2 ссылки -. Есть такая оплата и в США. Вот из первой: Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 21 тра, 2025 14:38, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5329 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 14:29 ЛАД написав: Вы, вроде бы, не отличались ярым антисоветизмом. Не всё в Союзе было плохо и неправильно. Вы, вроде бы, не отличались ярым антисоветизмом. Не всё в Союзе было плохо и неправильно.

Не все. Пломбир был вкусный 😁



Давайте вернёмся к тому, с чего наша дискуссия началась.

А началась она с традиций оплаты труда в США. Вот я и пытаюсь, в меру собственного понимания, эти традиции объяснить.

Когда-то меня сильно заинтересовал вопрос, почему иммигранты в первом поколении считают американцев бездельниками? Многие жалуются, что американцы больше создают видимость работы, чем работают. Я попытался найти чуть больше информации и ее проанализировать. В результате я увидел смысл в недогруженности работников. Своими выводами я постарался поделиться.

Разница в уровне жизни между ними и нами даёт основание полагать, что их подход не так уж и плох.



Ну и напомню, что изначально я указал 2 причины. Не скатиться в оплате ниже законодательного минимума, который установлен для почасовки, тоже очень важно. Даже важнее, чем обеспечить лёгкую заменяемость работников. Не все. Пломбир был вкусный 😁Давайте вернёмся к тому, с чего наша дискуссия началась.А началась она с традиций оплаты труда в США. Вот я и пытаюсь, в меру собственного понимания, эти традиции объяснить.Когда-то меня сильно заинтересовал вопрос, почему иммигранты в первом поколении считают американцев бездельниками? Многие жалуются, что американцы больше создают видимость работы, чем работают. Я попытался найти чуть больше информации и ее проанализировать. В результате я увидел смысл в недогруженности работников. Своими выводами я постарался поделиться.Разница в уровне жизни между ними и нами даёт основание полагать, что их подход не так уж и плох.Ну и напомню, что изначально я указал 2 причины. Не скатиться в оплате ниже законодательного минимума, который установлен для почасовки, тоже очень важно. Даже важнее, чем обеспечить лёгкую заменяемость работников. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8242 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6431 раз. Подякували: 21518 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 14:57 Сибарит

Не все. Пломбир был вкусный 😁 Не только. Но это другая тема, не будем отвлекаться.

Я немного дописал предыдущий пост.

Не буду повторяться, посмотрите, пожалуйста.

По первой ссылке рассматривается и вопрос, который вы отметили, о законодательном минимуме.

Не знаю, с чем это связано, но у нас такой проблемы не было.

Промышленные рабочие зарабатывали больше мин. зарплаты. Во всяком случае, никогда не сталкивался и даже не слышал о таких случаях.



иммигранты в первом поколении считают американцев бездельниками Не знаю, откуда растут ноги у такого мнения. Знаю достаточно случаев, когда люди выбирали не США, а Европу именно из-за того, что боялись не потянуть режим работы в США (были проблемы со здоровьем). Правда, такие примеры ещё до 2000. Возможно, это (такое мнение) как раз из-за того, что производство перенесли в Китай и ситуация изменилась.



Разница в уровне жизни между ними и нами даёт основание полагать, что их подход не так уж и плох. Разница в уровне жизни может объясняться многими причинами. И эта может быть далеко не главная. Или вообще не причина. Не только. Но это другая тема, не будем отвлекаться.Я немного дописал предыдущий пост.Не буду повторяться, посмотрите, пожалуйста.По первой ссылке рассматривается и вопрос, который вы отметили, о законодательном минимуме.Не знаю, с чем это связано, но у нас такой проблемы не было.Промышленные рабочие зарабатывали больше мин. зарплаты. Во всяком случае, никогда не сталкивался и даже не слышал о таких случаях.Не знаю, откуда растут ноги у такого мнения. Знаю достаточно случаев, когда люди выбирали не США, а Европу именно из-за того, что боялись не потянуть режим работы в США (были проблемы со здоровьем). Правда, такие примеры ещё до 2000. Возможно, это (такое мнение) как раз из-за того, что производство перенесли в Китай и ситуация изменилась.Разница в уровне жизни может объясняться многими причинами. И эта может быть далеко не главная. Или вообще не причина. ЛАД 2 Повідомлень: 34464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5329 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 15:09 Как это я в столь длинной дискуссии обошёлся без анекдота? Наверстаю 😁



Жил был один менеджер по продажам. Пошел устраиваться на работу. Долго ли коротко ли резюме рассылал, а как-то пришел в одну контору на собеседование с генеральным директором. И шло у них собеседование шесть часов. Уже и директор взмок, и менеджер три раза воды просил. А все никак не могут договориться. Начинали с двухсот баксов в месяц — а уже за два с половиной килобакса спорят, и проценты, и бонусы, и какие-то еще там спортзалы, мобильные связи, обеды, подъемные, страховки, отпуск, командировочные, машину служебную, ноутбук, кучу всякого менеджер себе выбил. Сдался в итоге генеральный директор, все условия выполнил. Все, что менеджер просил — дал.

Приступил менеджер к работе, и за 1-й месяц увеличил продажи втрое, anekdotov.net, потом вдесятеро, потом в сто раз, потом вообще все в конторе продал, включая мебель, канцтовары, секретаршу — мужикам в баню, базу данных клиентов — конкурентам, а самого шефа — налоговой.

Потому что это был очень хороший менеджер по продажам. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8242 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6431 раз. Подякували: 21518 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 15:18 Успіх

"покликання душі" может быть, например, просто летать.

Может быть и "за ВИГОДОЮ!!! За різними плюшками у вигляді "швидше на пенсію". Тоже вполне себе причина. Достаточно уважительная.

Я не уверен, что ваша жена пошла в учителя исключительно по "покликанню душі". Такие учителя встречаются относительно редко.

Насчёт желания "ЗАХИЩАТИ Батьківщину!", такое желание в идеале должно быть у любого гражданина.

А что касается переквалификации лётчика "чи в арту, чи в піхоту", уже много раз писал - это просто глупость с государственной точки зрения. Всё равно, что забивать гвозди электронным микроскопом. На такое идут, когда уже нет никакого выхода и само существование государства под угрозой - враг уже где-то близко ко Львову. ЛАД 2 Повідомлень: 34464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5329 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 15:22 Сибарит

Анекдот хороший, посмеяться можно.

Но слабо относится к теме сдельной оплаты.

В анекдоте, кстати, о ней и не говорится.



Вы, кстати, по ссылке увидели, что такая система оплаты существует?

И на первом месте сфера применения - производство.

Ссылка свежая - за прошлый год. Анекдот хороший, посмеяться можно.Но слабо относится к теме сдельной оплаты.В анекдоте, кстати, о ней и не говорится.Вы, кстати, по ссылке увидели, что такая система оплаты существует?И на первом месте сфера применения - производство.Ссылка свежая - за прошлый год. ЛАД 2 Повідомлень: 34464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5329 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 15:37 ЛАД написав: Знаю достаточно случаев, когда люди выбирали не США, а Европу именно из-за того, что боялись не потянуть режим работы в США (были проблемы со здоровьем). Знаю достаточно случаев, когда люди выбирали не США, а Европу именно из-за того, что боялись не потянуть режим работы в США (были проблемы со здоровьем).

Заметьте, это решение людей, которые не поехали, а я писал о мнении людей, которые уже там.

Откуда растут ноги у этого мифа, Я тоже понимаю. Свежеприбывшие обычно стремятся поселиться среди своих. В диаспоре сформировались свои бизнесы и свой, достаточно замкнутый рынок труда. Это все ближе к нашим традициям ведения бизнеса, чем к американским. Причем часто с хорошо просматривающимся влиянием наших 90-х.



Что же касается ссылок, я не отрицал, что сдельная оплата существует. Даже сразу привел пример отрасли, где она является доминирующей.

Если присмотреться к списку по ссылке, все кроме производства там является услугами. В услугах это тоже далеко не повсеместно, но там сдельщина уместнее - услуга сначала заказывается, а потом выполняется. Перепроизводство, даже локальное, в принципе не возможно.

Что же касается производства, Я охотно поверю, что где-то такая оплата применяется. Я изначально не отрицал такую возможность. Но явление это достаточно редкое. Все таки недостатки весомее. Заметьте, это решение людей, которые не поехали, а я писал о мнении людей, которые уже там.Откуда растут ноги у этого мифа, Я тоже понимаю. Свежеприбывшие обычно стремятся поселиться среди своих. В диаспоре сформировались свои бизнесы и свой, достаточно замкнутый рынок труда. Это все ближе к нашим традициям ведения бизнеса, чем к американским. Причем часто с хорошо просматривающимся влиянием наших 90-х.Что же касается ссылок, я не отрицал, что сдельная оплата существует. Даже сразу привел пример отрасли, где она является доминирующей.Если присмотреться к списку по ссылке, все кроме производства там является услугами. В услугах это тоже далеко не повсеместно, но там сдельщина уместнее - услуга сначала заказывается, а потом выполняется. Перепроизводство, даже локальное, в принципе не возможно.Что же касается производства, Я охотно поверю, что где-то такая оплата применяется. Я изначально не отрицал такую возможность. Но явление это достаточно редкое. Все таки недостатки весомее. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8242 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6431 раз. Подякували: 21518 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 15:42 ЛАД написав: Вы, кстати, по ссылке увидели, что такая система оплаты существует?

Вы, кстати, по ссылке увидели, что такая система оплаты существует?

Ещё раз отдельно напомню, что отрицал существование такой формы оплаты не я.



Я утверждал и утверждаю, что сфера ее применимости чрезвычайно узка.

И со временем, по мере автоматизации всего и вся, она становится все уже и уже. Ещё раз отдельно напомню, что отрицал существование такой формы оплаты не я.Я утверждал и утверждаю, что сфера ее применимости чрезвычайно узка.И со временем, по мере автоматизации всего и вся, она становится все уже и уже. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8242 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6431 раз. Подякували: 21518 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 443444445446> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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