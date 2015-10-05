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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:49
Давно тут никто не постил инстументалок
Додано: Сер 21 тра, 2025 16:09
Это мнение людей, которые не поехали, основываясь на мнении тех, кто выехал раньше, и на тщательном изучении информации в литературе. Как готовился rjkz.
Возможно, вы правы. Но не уверен. Поэтому интересно было бы услышать тех, кто уже там и связан с производством. Но, к сожалению, похоже, здесь таких нет.
Додано: Сер 21 тра, 2025 16:20
Как я понимаю "про випромінювання в кольорових спектрах". А там хтозна. Может, про те, с которыми рисовали ангелов.
Додано: Сер 21 тра, 2025 16:28
ЛАД
Після першого обовʼязкового контракту (дехто і його не відпрацьовує) йдуть в інші місця. А пед був лише як відносно нескладна дорога до ВО (хоч якоїсь).
Долярек ставив питання дружині, чому вона все життя горбатиться за копійки?
Може Долярек просто не дав їй можливості спокійно, не працюючи в школі, отримати іншу ВО і спеціальність? Може гнав «йди працювати хоч на якусь суму!!! Я не маю тебе утримувати!!».
Ну тобто Доляреку було б зовсім не зайве розібратись для початку в своїй сімʼї, чому йому зараз доводиться на форумі нити про низьку зп вчителів, що він зробив щоб дружина не працювала за смішні гроші? Але його чомусь турбує, чому Хотаб ще з 14 року з початком війни не кинув військову авіацію, і не рубав гроші «на занзібарах». Чому в березні 22 почав виконувати повітряні задачі СОУ , а не «зразу на Занзібар».
Просто Долярек педагогічно запущений і розумово відсталий . 8 класів освіти + базарна точка на Сихові = деградація. Не розуміє пріоритети, що насправді має його цікавити в його незавидній ситуації.
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