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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 443444445446
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 15:49

Давно тут никто не постил инстументалок
https://www.riffusion.com/song/6c415b85 ... cdb6da73d3
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:09

  Сибарит написав:
  ЛАД написав: Знаю достаточно случаев, когда люди выбирали не США, а Европу именно из-за того, что боялись не потянуть режим работы в США (были проблемы со здоровьем).

Заметьте, это решение людей, которые не поехали, а я писал о мнении людей, которые уже там.
........

Это мнение людей, которые не поехали, основываясь на мнении тех, кто выехал раньше, и на тщательном изучении информации в литературе. Как готовился rjkz.

Я утверждал и утверждаю, что сфера ее применимости чрезвычайно узка.
Возможно, вы правы. Но не уверен. Поэтому интересно было бы услышать тех, кто уже там и связан с производством. Но, к сожалению, похоже, здесь таких нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:20

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Разговоры об "аурах", слышу уже очень давно (и у животных, и у растений). Наверное, столько, сколько живу.
Жаль, вы не дали ссылку.

Це про які такі аури? Про випромінювання в кольорових спектрах? Но вони для ока невидимі?)
Чи мож це про біолюмінісценцію світлячків?

Как я понимаю "про випромінювання в кольорових спектрах". А там хтозна. Может, про те, с которыми рисовали ангелов. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:28

ЛАД
Если есть, то почему учителей всё же не хватает.


Після першого обовʼязкового контракту (дехто і його не відпрацьовує) йдуть в інші місця. А пед був лише як відносно нескладна дорога до ВО (хоч якоїсь).
Долярек ставив питання дружині, чому вона все життя горбатиться за копійки?
Може Долярек просто не дав їй можливості спокійно, не працюючи в школі, отримати іншу ВО і спеціальність? Може гнав «йди працювати хоч на якусь суму!!! Я не маю тебе утримувати!!».
Ну тобто Доляреку було б зовсім не зайве розібратись для початку в своїй сімʼї, чому йому зараз доводиться на форумі нити про низьку зп вчителів, що він зробив щоб дружина не працювала за смішні гроші? Але його чомусь турбує, чому Хотаб ще з 14 року з початком війни не кинув військову авіацію, і не рубав гроші «на занзібарах». Чому в березні 22 почав виконувати повітряні задачі СОУ , а не «зразу на Занзібар».
Просто Долярек педагогічно запущений і розумово відсталий . 8 класів освіти + базарна точка на Сихові = деградація. Не розуміє пріоритети, що насправді має його цікавити в його незавидній ситуації.
Hotab
 
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